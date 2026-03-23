Myles Lewis-Skelly, Manchester United'a transfer oluyor! Kırmızı Şeytanlar, Arsenal'de forma şansı bulamayan sol bek için sansasyonel bir transfer hamlesi planlıyor
Manchester United, Hale End'in genç yeteneğini gözüne kestirdi
TEAMtalk’ın haberlerine göre, Manchester United, gelecek sezon Luke Shaw’a çok ihtiyaç duyulan rekabeti sağlayacak birincil hedef olarak Arsenal’den Lewis-Skelly’yi belirledi. 2024-25 sezonunda 39 maça çıkarak muhteşem bir çıkış yakalayan genç oyuncu, bu sezon Mikel Arteta yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Lewis-Skelly, Premier League'de sadece 14 kez forma giydi ve tek ilk 11'de çıktığı maç, Aralık ayında Brighton'a karşı 2-1 kazanılan maçtı. Genç oyuncunun, kariyerine yeniden ivme kazandırmak ve İngiltere A Milli Takımı'na çağrılma şansını artırmak için Kuzey Londra'dan ayrılmaya açık olduğu bildiriliyor.
İkinci seçenekler değerlendirildi
Henüz resmi bir teklif gelmemiş olsa da, kaynaklar Arsenal’in bu altyapı ürününden “kazanç elde etmeye” hazır olduğunu öne sürüyor. United’ın transfer ekibi, oyuncunun transfer piyasasına çıktığı konusunda bilgilendirildi; ancak görünüşe göre Chelsea, Everton ve Brentford’dan gelen yoğun rekabetle karşı karşıya kalacaklar. Lewis-Skelly transferi gerçekleşmezse, Old Trafford yönetimi, Fulham'dan Antonee Robinson ve Crystal Palace'tan Tyrick Mitchell gibi kendini kanıtlamış Premier League alternatiflerini de yakından takip ediyor ve yeni bir sol bek transferinin tartışılmaz bir öncelik olmaya devam etmesini sağlıyor.
Wharton anlaşması ivme kazanıyor
Lewis-Skelly’ye gösterilen ilgi, en iyi yerli yetenekleri kadroya katmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olup, Adam Wharton da United’ın transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Haberlere göre Kırmızı Şeytanlar, Wharton ile Crystal Palace arasında var olan bir “centilmenlik anlaşmasını” devreye sokmaya hazır; bu anlaşma, orta saha oyuncusunun 60-65 milyon sterlin civarında bir ücret karşılığında Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kulübe transfer olmasını sağlayacak. United'ın Elliot Anderson'ı Manchester City'ye kaptırmış gibi görünmesiyle, Wharton'ın sık sık enerji ve soğukkanlılıktan yoksun kalan orta sahayı canlandırmak için "bir numaralı hedef" olarak ortaya çıktığı bildiriliyor.
INEOS için kritik dönem
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, United yönetimi üzerinde şampiyonluk mücadelesini uzun soluklu sürdürebilecek bir kadro kurma baskısı artıyor. Lewis-Skelly ve Wharton'ın transferi, daha genç ve gelecek vaat eden İngiliz oyunculara doğru önemli bir kayma olduğunu gösterecektir. Herhangi bir anlaşma kesinleşmeden önce, United, Wharton anlaşmasının temel şartı olan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemek için zorlu bir sezon sonunu atlatmak zorundadır. Şu anda milli takım arası devam ederken, Premier League'in son sprintine başlamasından önce scoutlar her iki oyuncuyu da yakından takip edeceklerdir.
