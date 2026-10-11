Getty Images Sport
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Myles Lewis-Skelly, "dünyanın en iyilerinden biri" dediği "değeri bilinmeyen" Arsenal takım arkadaşını öne çıkardı
Arsenal'ın adı pek anılmayan kahramanı
Lewis-Skelly, şu anda Arsenal forması giyen en değerinin altında kalan oyuncu olarak Merino'yu gösterdi. Genç orta saha, takım arkadaşının Mikel Arteta'nın kadrosuna yaptığı hayati katkılar için yeterince takdir görmediğine kesin olarak inanıyor.
Merino, 2024 yazında Real Sociedad'dan gelişinden bu yana son derece çok yönlü bir değer olduğunu kanıtladı. Sakatlık krizleri Arsenal'i geleneksel hücum seçenekleri açısından eksik bıraktığında, ileri uçta kritik bir boşluğu doldurmak için düzenli olarak sorumluluk aldı.
- Getty Images
Daha fazla saygı talep ediyor
Lewis-Skelly, 30 yaşındaki futbolcuyu perde arkasında kilit bir liderlik figürü olarak gördüğünü açıkça ortaya koydu. İspanyol'un gerçek değerinin ve taktik zekâsının gözlemciler tarafından sürekli göz ardı edildiğini vurguladı.
Lewis-Skelly, Premier League'e yakın zamanda verdiği röportajda, "Şuradaki adam var ya, bence hak ettiği takdiri görmüyor dostum" dedi. "Futbolu görüş biçimi, ondan öğrenmek için gerçekten çok iyi. Hak ettiği saygıyı görmeli."
Deneyimlerden ders çıkarıyor
Merino, Arsenal formasıyla çıktığı 85 maçta 16 gol ve sekiz asistlik güçlü bir katkı ortaya koydu. Bu bitirici üretkenlik Lewis-Skelly'nin de dikkatini çekti; genç oyuncu, kendi istatistiklerini geliştirmek için tecrübeli orta sahanın oyununu yakından incelemeye çalışıyor.
Lewis-Skelly, "Bugün bile onunla, şey, nasıl bu kadar çok gol attığı hakkında konuşuyordum. Öğrenmek istiyorum çünkü bunu oyunuma eklemek istiyorum" dedi. "Gol atma isteği, pozisyonlar, sahada nerede olman gerektiği. Bence o, nerede olması gerektiğini ve orada ne zaman bulunması gerektiğini her zaman biliyor. Bir futbolcu için bu her şey demek."
- Getty Images Sport
Süre almak için mücadele ediyor
Bariz kalitesi ve futbol zekâsına rağmen Merino, son aylarda düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. İspanyol milli oyuncu, bu sezon Premier League'de henüz ilk 11'de başlayamadı.
Lewis-Skelly'nin etkileyici yurt içi formu ve yazın Bruno Guimaraes'in yüksek profilli transferi nedeniyle Merino, forma hiyerarşisinde geriye düştü. Merino'nun artık Arteta'nın dikkatini çekip ilk 11'e geri dönmek için antrenmanlarda sıkı çalışmayı sürdürmesi gerekecek.
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