Lewis-Skelly, şu anda Arsenal forması giyen en değerinin altında kalan oyuncu olarak Merino'yu gösterdi. Genç orta saha, takım arkadaşının Mikel Arteta'nın kadrosuna yaptığı hayati katkılar için yeterince takdir görmediğine kesin olarak inanıyor.

Merino, 2024 yazında Real Sociedad'dan gelişinden bu yana son derece çok yönlü bir değer olduğunu kanıtladı. Sakatlık krizleri Arsenal'i geleneksel hücum seçenekleri açısından eksik bıraktığında, ileri uçta kritik bir boşluğu doldurmak için düzenli olarak sorumluluk aldı.