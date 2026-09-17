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Mykhailo Mudryk transferi ‘Tottenham’ın yapacağı türden bir iş’ ve ‘Roberto De Zerbi transferi’ olurdu, ancak eski Spurs yıldızı Chelsea’ye ait kanat oyuncusunun neden ‘hesaplanmış bir risk’ olduğunu açıkladı
Tottenham'a kiralık transfer öncesinde yasak kaldırıldı
Bu, son iki yılda ne kadar az süre aldığı düşünüldüğünde tamamen şaşırtıcı olmayan bir durum olarak görülebilir. Chelsea formasıyla son maçına 28 Kasım 2024'te çıktı, ardından anti-doping kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ceza aldı.
Bu dört yıllık ceza, 2026 yazında suçlamaların düşürülmesiyle kaldırıldı ve 25 yaşındaki forvetin profesyonel kariyerine yeniden başlamasının önü açıldı. Zorunlu yokluğu sırasında Stamford Bridge'deki sıralamada geriye düştü.
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Spurs anlaşması 75 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu içeriyor
Mudryk, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde sezon öncesi dönemde Chelsea forması giydi, ancak yaz transfer döneminde ayrılık kapısının açılacağı netlik kazandı. Leeds de onunla ilgilenen kulüpler arasında gösteriliyordu, ancak sonunda Shakhtar Donetsk'teki eski hocası De Zerbi devreye girdi.
Nottingham Forest ile golsüz berabere kalınan maçta sonradan oyuna girerek 16 dakikalık kısa bir süre aldı, ancak o zamandan bu yana antrenmanda bir darbe aldı ve bu durum Mudryk'i yeniden kenara itti.
Bu sezon Tottenham'da ne kadar öne çıkacağını zaman gösterecek, çünkü takımın kanat hücumunda seçenek sıkıntısı yok. Ayrıca £75 milyonluk (100 milyon dolar) satın alma opsiyonu içeren anlaşmada herhangi bir değer bulunup bulunmayacağı da henüz netlik kazanmış değil.
Mudryk, Tottenham'ın almasına gerek olmayan bir kumar mıydı?
Mudryk bir kez daha sahalardan uzak kalmışken, eski Tottenham orta saha oyuncusu Murphy, Snabbare aracılığıyla konuşarak, Ukraynalının De Zerbi ve ekibinin aslında almasına pek de gerek olmayan bir kumar olup olmadığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Bence bu o kadar büyük bir risk değil çünkü zaten hücum bölgelerinde ellerinde çok fazla oyuncu var.
“Bence bu, kiralama bedeli ve bir yıllık maaşı ne kadarsa ona göre hesaplanmış bir risk. Eğer ondan gördüğümüz parıltıların seviyesine çıkabilirse, onlar için iyi bir takviye olabilir. Eğer olmazsa da geri gönderebilirler.
“Ayrıca, [Omar] Marmoush'un solda oynayabilmesi, [Mathys] Tel, [Wilson] Odobert, biliyorsunuz, [Mohammed] Kudus da o tarafta oynayabiliyor, sol tarafta oynayabilecek çok sayıda oyuncuları var.
“Yani bu hesaplanmış bir risk. Ve bence bu, takımın ligde kalmasını sağladıktan sonra De Zerbi'nin şu anda ne kadar gücü olduğunu gösteriyor, çünkü bu bir De Zerbi transferi, öyle değil mi? Yüzde 100. O olmasaydı Tottenham'ın bu kumarı oynayacağını düşünmezdiniz. Üstelik onunla çalıştı da. Bazen bir oyuncu için sizi tanıyan ve destekleyen bir teknik direktöre sahip olmak çok önemli bir şeydir. Ve bu işe yarayabilecek bir şey.
“Sanırım transfer döneminin son gününde size Mudryk'in Chelsea'den ayrılacağını söyleselerdi, muhtemelen Tottenham dersiniz, çünkü bu Tottenham'ın yapacağı türden bir şey, öyle değil mi? Tam da o Tottenham işlerinden biri. Ama onlara maliyeti düşünüldüğünde, bunun alınmaya değer bir risk olduğunu gerçekten düşünüyorum.”
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£89 milyonluk transferin ardından Mudryk'ın Chelsea'deki performansı
Mudryk, 2023'ün ocak transfer döneminde bonuslarla birlikte £89 milyon'a ($119m) kadar çıkabilecek bir anlaşmayla Chelsea'ye katıldı. Chelsea formasıyla 73 maçta sadece 10 gol kaydetti ve bunların yalnızca beşi Premier League'de geldi.
Bununla birlikte hızıyla her rakip savunmaya sorun çıkarabilecek olması, Tottenham kadrosuna faydalı özellikler kattığını gösteriyor. Ancak İngiliz futbolundaki döneminin kesintili bir seyir izlemesi, onunla ilgili cevaplardan çok daha fazla soru işareti olduğu anlamına geliyor.
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