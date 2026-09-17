Mudryk bir kez daha sahalardan uzak kalmışken, eski Tottenham orta saha oyuncusu Murphy, Snabbare aracılığıyla konuşarak, Ukraynalının De Zerbi ve ekibinin aslında almasına pek de gerek olmayan bir kumar olup olmadığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Bence bu o kadar büyük bir risk değil çünkü zaten hücum bölgelerinde ellerinde çok fazla oyuncu var.

“Bence bu, kiralama bedeli ve bir yıllık maaşı ne kadarsa ona göre hesaplanmış bir risk. Eğer ondan gördüğümüz parıltıların seviyesine çıkabilirse, onlar için iyi bir takviye olabilir. Eğer olmazsa da geri gönderebilirler.

“Ayrıca, [Omar] Marmoush'un solda oynayabilmesi, [Mathys] Tel, [Wilson] Odobert, biliyorsunuz, [Mohammed] Kudus da o tarafta oynayabiliyor, sol tarafta oynayabilecek çok sayıda oyuncuları var.

“Yani bu hesaplanmış bir risk. Ve bence bu, takımın ligde kalmasını sağladıktan sonra De Zerbi'nin şu anda ne kadar gücü olduğunu gösteriyor, çünkü bu bir De Zerbi transferi, öyle değil mi? Yüzde 100. O olmasaydı Tottenham'ın bu kumarı oynayacağını düşünmezdiniz. Üstelik onunla çalıştı da. Bazen bir oyuncu için sizi tanıyan ve destekleyen bir teknik direktöre sahip olmak çok önemli bir şeydir. Ve bu işe yarayabilecek bir şey.

“Sanırım transfer döneminin son gününde size Mudryk'in Chelsea'den ayrılacağını söyleselerdi, muhtemelen Tottenham dersiniz, çünkü bu Tottenham'ın yapacağı türden bir şey, öyle değil mi? Tam da o Tottenham işlerinden biri. Ama onlara maliyeti düşünüldüğünde, bunun alınmaya değer bir risk olduğunu gerçekten düşünüyorum.”