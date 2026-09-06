De Zerbi ayrıca Tottenham hücumundaki forma rekabetinin yoğunluğuna da değindi; özellikle de Mudryk'in görev yaptığı sol kanatta. Teknik direktör, Mathys Tel'in de bir başka seçenek olduğunu, ancak iki oyuncunun da hâlâ gelişime açık olduğunu belirtti. De Zerbi, "O pozisyonda Mathys Tel var, büyük potansiyel. Ama Mathys de, Mudryk de çok fazla yanlış karar veriyor. Yani iki büyük oyuncu, iki büyük potansiyelli oyuncu. Ama gol atmak istiyorsak, bence Marmoush'un 15 golü var. Solanke için o kafa vuruşunu gol şansı olarak görüyorum. Bu, kaleyi bulan bir şut değil. Ama Nottingham bugün kaç şut çekti?" dedi.