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FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAMAFP
Moataz Elgammal

Çeviri:

Mykhailo Mudryk, Roberto De Zerbi'den gelen kondisyon uyarısının ardından uzun süredir beklenen Tottenham ilk maçına çıktıktan sonra sessizliğini bozdu

M. Mudryk
R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
Nottingham Forest - Tottenham Hotspur
Nottingham Forest
Premier Lig

Mykhailo Mudryk, cumartesi günü Nottingham Forest karşısında Tottenham Hotspur formasıyla ilk maçına çıktıktan sonra rekabetçi futbola dönmenin kendisine yaşattığı büyük mutluluğu dile getirdi. Kanat oyuncusu, uzun süren bir cezanın ardından Kasım 2024'ten bu yana ilk kez sahaya çıkmasını kutlamak için sosyal medyaya başvurdu, ancak teknik direktör Roberto De Zerbi oyuncunun fiziksel olarak hazır hale gelmesi için hâlâ zamana ihtiyacı olduğu konusunda hızlı davranarak uyarıda bulundu.

  • Mudryk futbola dönüşünü kutladı

    Mudryk, cumartesi günü Tottenham'ın The City Ground'da 0-0 berabere kaldığı maçta 74. dakikada oyuna sonradan girdi. Karşılaşma, Mudryk'in Kasım 2024'ten bu yana ilk resmi maçına çıkışına sahne oldu; oyuncu kısa süre önce doping suçları nedeniyle aldığı cezanın ardından geri dönmüştü.

    Chelsea'den transfer döneminin son gününde kiralık olarak Spurs'e katılan kanat oyuncusu, kısa süre aldığı bu bölümde etkili bir görüntü verdi ve düşüncelerini paylaşmak için hızla Instagram'a gitti. Mudryk, "Sahaya geri dönmekten daha güzel bir his yok. Yeni renklerle ilk dakikalar. Destek için teşekkürler, furthermore" diye yazdı.

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  • 로베르토 데 제르비 (Roberto De Zerbi)Getty Images

    De Zerbi fiziksel gelişim talep ediyor

    Kiralık oyuncunun sahada geçirdiği kısa sürede verdiği olumlu sinyallere rağmen, Tottenham menajeri De Zerbi, oyuncunun düzenli olarak ilk 11'de başlayacak seviyeden hâlâ uzak olduğunu kabul etti.

    De Zerbi, Mudryk'in takım adına istikrarlı bir etki yaratabilmesi için önce en iyi fiziksel durumuna yeniden ulaşmak adına disiplinli şekilde çalışması gerektiğini vurguladı. De Zerbi, maç sonrası basın toplantısında, kulüpteki mevcut taktik düzeninde başarılı olmak için gereken fiziksel taleplere dikkat çekerek, "Henüz hazır değil. En iyi fiziksel duruma ulaşmak için çalışıyor. Zamana ihtiyacı var, çalışmaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

  • İlk 11’deki yerler için rekabet kızışıyor

    De Zerbi ayrıca Tottenham hücumundaki forma rekabetinin yoğunluğuna da değindi; özellikle de Mudryk'in görev yaptığı sol kanatta. Teknik direktör, Mathys Tel'in de bir başka seçenek olduğunu, ancak iki oyuncunun da hâlâ gelişime açık olduğunu belirtti. De Zerbi, "O pozisyonda Mathys Tel var, büyük potansiyel. Ama Mathys de, Mudryk de çok fazla yanlış karar veriyor. Yani iki büyük oyuncu, iki büyük potansiyelli oyuncu. Ama gol atmak istiyorsak, bence Marmoush'un 15 golü var. Solanke için o kafa vuruşunu gol şansı olarak görüyorum. Bu, kaleyi bulan bir şut değil. Ama Nottingham bugün kaç şut çekti?" dedi.

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  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAMAFP

    Tottenham'ı bundan sonra ne bekliyor?

    Mudryk, sonradan oyuna girip yaptığı kısa katkının üzerine koymayı ve zorlu bir fikstür dönemi öncesinde antrenmanlarda maç keskinliğini önemli ölçüde artırmayı hedefleyecek. Tottenham, 12 Eylül'de Premier League'de Everton'ı ağırlayacak, üç gün sonra ise EFL Cup son 16 turunda Liverpool ile karşılaşmak için Anfield'a zorlu bir deplasmana çıkacak. Spurs ardından 19 Eylül'de Aston Villa'yı konuk etmek üzere evine dönecek; bu da sağlık ekibinin, maçların sıkıştığı bu hafta boyunca kanat oyuncusunun sürelerini dikkatle yönetmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

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