Chelsea, Mudryk'i kısa süreli kiralık olarak Strasbourg'a gönderme ihtimalini şu anda değerlendiriyor. Ukraynalı kanat oyuncusu, doping karşıtı cezasının resmen kaldırılmasının ardından nihayet A takım futboluna geri dönüyor. Meldonyum için ilk etapta pozitif test vermesinden bu yana rekabetçi bir maçta forma giymedi. Daha sonra yıkıcı nitelikte dört yıllık bir men cezası verildi, ancak karmaşık dosya başarıyla çözüldü ve bu sonuç uzun süren bir itiraz sürecinin ardından geldi.

Onu doğrudan yeniden son derece rekabetçi Premier League'e döndürmek, kulüp tarafından büyük bir risk olarak görülüyor. Chelsea'nin, onu yoğun yerel baskıya maruz bırakmadan maç kondisyonunu, özgüvenini ve piyasa değerini acilen yeniden kazanmasını sağlaması gerekiyor.



