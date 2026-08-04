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Mykhailo Mudryk'in bir sonraki kulübü belli oldu mu? Chelsea, geri dönen yıldız için şaşırtıcı bir transfer planı hazırlıyor
Chelsea, Strasbourg'a kiralık hamlesini değerlendiriyor
Chelsea, Mudryk'i kısa süreli kiralık olarak Strasbourg'a gönderme ihtimalini şu anda değerlendiriyor. Ukraynalı kanat oyuncusu, doping karşıtı cezasının resmen kaldırılmasının ardından nihayet A takım futboluna geri dönüyor. Meldonyum için ilk etapta pozitif test vermesinden bu yana rekabetçi bir maçta forma giymedi. Daha sonra yıkıcı nitelikte dört yıllık bir men cezası verildi, ancak karmaşık dosya başarıyla çözüldü ve bu sonuç uzun süren bir itiraz sürecinin ardından geldi.
Onu doğrudan yeniden son derece rekabetçi Premier League'e döndürmek, kulüp tarafından büyük bir risk olarak görülüyor. Chelsea'nin, onu yoğun yerel baskıya maruz bırakmadan maç kondisyonunu, özgüvenini ve piyasa değerini acilen yeniden kazanmasını sağlaması gerekiyor.
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Alonso'nun hücumdaki çok sayıdaki seçeneği
Foot Mercato'ya göre Chelsea, geleceğiyle ilgili kesin bir karar vermeden önce Mudryk'in mevcut fiziksel durumunu kapsamlı şekilde değerlendirmeyi planlıyor. Ancak Fransa'ya geçici bir transfer, giderek daha ciddi bir seçenek hâline geliyor.
Kanat oyuncusunu Stamford Bridge'de Alonso'nun ilk 11 planlarına hemen dahil etmek son derece zor görünüyor. Kulüp, yoğun geçen transfer döneminde zaten kalabalık olan kadrosuna tecrübeli forvet Danny Welbeck ile genç hücum oyuncusu Morgan Rogers'ı kattı.
Ukraynalı oyuncu idmanlarda son derece etkileyici bir performans sergilese bile, bu sert rekabet nedeniyle düzenli süre alması pek olası görünmüyor. Strasbourg'a transfer ise ona, istikrarlı şekilde forma şansı bulabileceği tanıdık bir BlueCo ortamı sunacaktır.
Premier League'deki rakiplerden ilgi
Fransa Ligue 1'e bir transfer son derece mantıklı görünse de, Mudryk başka yerlerden de ciddi transfer ilgisi görüyor. Patlayıcı kanat oyuncusunun durumunu birkaç Avrupa kulübünün yakından takip ettiği bildiriliyor. Ayrıca talkSPORT'un haberine göre, Premier League'e yeni yükselen Coventry City, yurt içi kiralık transferi seçeneğini aktif olarak değerlendiren üç Premier League kulübü arasında yer alıyor. Eğer hücum oyuncusu İngiltere'de kalmayı çok istiyorsa, bu seçenekler oldukça cazip olabilir.
Ancak Chelsea, yurt içindeki bir rakibini güçlendirebilecek bir anlaşmaya doğal olarak onay vermekte isteksiz olabilir. Sonuç olarak yakından takip edilecek bir Strasbourg transferi, Chelsea yönetimi için genel anlamda en güvenli çözüm olarak öne çıkıyor.
- Getty Images Sport
Duraklayan bir futbol kariyerini yeniden inşa etmek
Mudryk, profesyonel futboldan uzun süre uzak kaldıktan sonra yeniden yapılanma sürecine girerken, umutsuzca büyük bir sabra ve düzenli forma şansına ihtiyaç duyuyor. Chelsea'yi temsil etmenin üzerindeki büyük baskıdan uzakta kendini yeniden kanıtlaması gerekiyor.
Strasbourg'un şu anda kanatlarda çok daha fazla bireysel hücum tehdidine ihtiyacı var ve bu da bunu iki taraf için de faydalı bir düzenleme hâline getiriyor. Ukraynalı oyuncunun baş döndüren hızı ve doğrudan adam eksiltme becerisi, onu Ligue 1'de son derece önemli bir oyuncu hâline getirebilir.
Herhangi bir transfer resmiyet kazanmadan önce Chelsea, kiralama anlaşmasının net oynama süresi güvenceleri içermesinde ısrar edecek. Mudryk duraksayan futbol kariyerini yeniden başlatmaya hazırlanırken, önümüzdeki haftalar kesinlikle kritik olacak.
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