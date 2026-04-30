Mykhailo Mudryk'e 'en üst düzey' dört yıllık doping cezası verildi; Chelsea yıldızı ise derhal itirazda bulundu

Futbol Federasyonu, doping testinde pozitif sonuç çıkmasıyla ilgili uzun süren bir soruşturmanın ardından Mudryk'e uygulanabilecek en ağır ceza olan dört yıllık men cezası verdi. 25 yaşındaki oyuncu, "rutin idrar testinde olumsuz bir bulgu" nedeniyle geçici olarak men edilmesinin ardından ilk olarak Aralık 2024'te sahalardan uzaklaştırılmış ve Haziran 2025'te resmi olarak suçlanmıştı.

FA, süreç boyunca davanın ayrıntıları konusunda sessizliğini korurken, cezanın ağırlığı artık kesinleşti. Mevcut kurallara göre, cezasının geçici uzaklaştırma cezasının başladığı tarihten itibaren geriye dönük olarak uygulanması bekleniyor. Bu da eski Shakhtar Donetsk kanat oyuncusunun Aralık 2028'e kadar profesyonel futbola dönmesini fiilen engelleyecek.