Mykhailo Mudryk'e 'en üst düzey' dört yıllık doping cezası verildi; Chelsea yıldızı ise derhal itirazda bulundu
İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından verilen en yüksek ceza
Futbol Federasyonu, doping testinde pozitif sonuç çıkmasıyla ilgili uzun süren bir soruşturmanın ardından Mudryk'e uygulanabilecek en ağır ceza olan dört yıllık men cezası verdi. 25 yaşındaki oyuncu, "rutin idrar testinde olumsuz bir bulgu" nedeniyle geçici olarak men edilmesinin ardından ilk olarak Aralık 2024'te sahalardan uzaklaştırılmış ve Haziran 2025'te resmi olarak suçlanmıştı.
FA, süreç boyunca davanın ayrıntıları konusunda sessizliğini korurken, cezanın ağırlığı artık kesinleşti. Mevcut kurallara göre, cezasının geçici uzaklaştırma cezasının başladığı tarihten itibaren geriye dönük olarak uygulanması bekleniyor. Bu da eski Shakhtar Donetsk kanat oyuncusunun Aralık 2028'e kadar profesyonel futbola dönmesini fiilen engelleyecek.
Mudryk davayı CAS'a taşıyor
Kariyerini kurtarmak amacıyla Mudryk, davasını spor alanındaki en yüksek hukuki merciye taşıdı. CAS sözcüsü BBC Sport’a yaptığı açıklamada temyiz başvurusunun alındığını doğrulayarak şunları söyledi: “CAS, Mykhailo Mudryk’in 25 Şubat 2026 tarihinde İngiltere Futbol Federasyonu’na (FA) karşı yaptığı temyiz başvurusunu aldığını teyit eder. Taraflar şu anda yazılı beyanlarını karşılıklı olarak iletiyorlar ve duruşma tarihi henüz belirlenmedi.”
Tartışmanın, solunum kapasitesini ve dayanıklılığı artırabilen bir kardiyovasküler ilaç olan meldonium etrafında odaklandığı anlaşılıyor. Mudryk'in, Ekim 2024'te Ukrayna milli takımında görev yaparken bu maddeyle temas ettiği bildiriliyor. Oyuncuya yakın kaynaklar, temyiz sonucunda cezasının önemli ölçüde azaltılabileceği ve bu sayede önümüzdeki sezon sahalara dönebileceği konusunda iyimser.
Sürgünde masumiyetini korumak ve eğitim almak
Bu zorlu süreç boyunca Mudryk, kasıtlı olarak doping kullanmadığını savunmaya devam etti. Cezası başladığından bu yana yaptığı tek kamuoyuna açık açıklamada, kanat oyuncusu bu duruma inanamadığını dile getirdi. O dönemde "tamamen şokta" olduğunu belirten Mudryk, "hiçbir zaman bilerek yasaklanmış maddeler kullanmadığını veya kuralları çiğnemediğini" ekledi.
Mudryk, Kasım 2024'te Heidenheim ile oynanan Conference League maçından bu yana Chelsea forması giyemese de, formunu korumaya kararlı. Lig dışı takım Uxbridge FC'de özel bir antrenör eşliğinde antrenman yapıyor ve hatta kaleciler bile tuttu. Yasal savunmasını yürütmek için, Paul Pogba'nın doping cezasının indirilmesinde başarılı olan, ayrıca Tyson Fury ve Chris Froome'u da temsil eden ünlü hukuk firması Morgan Sports Law'ı tuttu.
Chelsea ve FA sessizliğini koruyor
Oyuncuyu Ocak 2023'te Londra'ya getirmek için başlangıçta 70 milyon avro (61 milyon sterlin) ödeyen Chelsea, hukuki süreç devam ederken resmi bir açıklama yapmamayı tercih etti. Kulübün, oyuncunun Stamford Bridge'deki uzun vadeli geleceğine ilişkin sonraki adımlarına karar vermeden önce CAS'tan nihai kararı beklediği bildiriliyor.
FA da benzer şekilde devam eden dava hakkında yorum yapmayı reddetti. Mudryk bu kritik hukuki mücadeleye girerken, futbol dünyasının gözleri İsviçre'ye çevrilecek ve Premier League'in en pahalı transferlerinden birinin adını temize çıkarabilecek mi yoksa üst düzeyde kariyeri fiilen sona erecek mi görülecek.