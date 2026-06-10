Bild gazetesinin haberine göre, 22 yaşındaki bek, bonuslar dahil 65 milyon avronun biraz altında bir bedel karşılığında Eintracht Frankfurt'tan FCB'ye transfer olacak.
AFP
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Müzakerelerde önemli bir gelişme: FC Bayern, yaz transfer dönemindeki ilk transferi için 60 milyon avrodan fazla harcayacak gibi görünüyor
Bild gazetesine göre, Frankfurt'un spor direktörü Markus Krösche (45) ile Münih'li meslektaşı Max Eberl (52) arasındaki görüşmelerde bir ilerleme kaydedildi. Geriye sadece sabit ücret ile primlerin nasıl paylaştırılacağı konusu kaldı.
Pazar günü Curacao ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçında ilk 11'de yer alması beklenen Brown, son zamanlarda geleceği konusunda sessiz kalmıştı. "Tamamen Dünya Kupası'na odaklandım. Bu yüzden bu konu hakkında yorum yapmayacağım" dedi geçen Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında.
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Frankfurt, yatırılan tutarın yirmi katından fazlasını elde ediyor
Frankfurt, Oberpfalz doğumlu oyuncuyu Ocak 2024'te 1. FC Nürnberg'den 3 milyon avroya transfer etmişti; ancak oyuncu o sezonun geri kalanını Nürnberg'de tamamlamıştı.