Müzakerelerde önemli bir gelişme: FC Bayern, yaz transfer dönemindeki ilk transferi için 60 milyon avrodan fazla harcayacak gibi görünüyor

Bild gazetesine göre, Frankfurt'un spor direktörü Markus Krösche (45) ile Münih'li meslektaşı Max Eberl (52) arasındaki görüşmelerde bir ilerleme kaydedildi. Geriye sadece sabit ücret ile primlerin nasıl paylaştırılacağı konusu kaldı.

Pazar günü Curacao ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçında ilk 11'de yer alması beklenen Brown, son zamanlarda geleceği konusunda sessiz kalmıştı. "Tamamen Dünya Kupası'na odaklandım. Bu yüzden bu konu hakkında yorum yapmayacağım" dedi geçen Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında.