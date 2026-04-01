Müzakereler ve itibarını geri kazanma fırsatı... El-Rakraki ve Renard, Dünya Kupası öncesinde Gana'nın radarında

Gana Futbol Federasyonu, yeni teknik direktörün isminin iki hafta içinde kesinleşeceğini açıkladı

Faslı Walid Regragui, eski Fas milli takım teknik direktörü, ve Suudi Arabistan milli takımındaki meslektaşı Fransız Hervé Renard, 2026 Dünya Kupası'na katılacak Gana milli takımının teknik direktörlüğü için en önde gelen adaylar arasında yer alıyor.

El-Rakraki'nin şu anda herhangi bir milli takım veya kulüple sözleşmesi bulunmuyor, bu da onu Suudi Arabistan'ı çalıştıran ancak yoğun eleştirilere maruz kalan ve Dünya Kupası öncesinde ayrılmak istediği yönünde haberler çıkan Renard'a göre daha kolay bir transfer adayı haline getiriyor.

El-Rakraki, geçtiğimiz Mart ayında Atlas Aslanları'nın teknik direktörlüğünden istifa etmiş ve yerine Muhammed Wahbi geçmişti. Renard ise Dünya Kupası öncesindeki son milli maçlarda Mısır ve Sırbistan'a karşı aldığı iki mağlubiyetin ardından zor bir durumda görünüyor.

  • Gana zamanla yarışıyor

    Öte yandan, Gana Futbol Federasyonu, kötü sonuçlar nedeniyle geçtiğimiz saatlerde görevden aldığı eski teknik direktör Otto Odo’nun yerine, Dünya Kupası’na yaklaşık iki ay kala acilen bir alternatif arıyor.

    Takımın 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılma şansını kaybetmesinden bu yana, Addo her an görevden alınma riskiyle karşı karşıyaydı. Buna rağmen Gana Futbol Federasyonu, takımı son Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktörle devam etme umuduyla onu görevde tutmuştu.

    Ancak Gana milli takımı Avusturya'ya 1-5 yenildi ve ABD'li ESPN kanalı, görevden alma kararının bu yenilginin ardından alındığını, ancak insani ve kişisel nedenlerle Addo'nun bir sonraki Almanya maçında takımı yönetmesine izin verildiğini açıkladı.

    Takımın 1-2 kaybettiği Almanya maçında performansın iyileşmesine rağmen, Gana Futbol Federasyonu kararından geri adım atmadı ve teknik direktörün görevine son verildiğini açıkladı.

  • 600 talep

    Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte, yeni teknik direktörün oyuncuları tanıyabilmesi veya fikirlerini denemesine olanak tanıyacak ek uluslararası ara dönemlerin bulunmaması nedeniyle, aranan temel kriterler arasında oyuncuları iyi tanıyan, takımın ve ülkenin kültürünü anlayan ve bu yetenekli nesille uluslararası alanda rekabet edebilecek kapasiteye sahip bir teknik direktör yer alıyor.

    Zamanın kısıtlı olmasına rağmen, Gana Futbol Federasyonu Başkanı Kurt Okraako, Ado'nun görevden alınmasından 24 saat geçmeden, resmi bir başvuru çağrısı yapılmasına rağmen federasyona 600'den fazla antrenörlük başvurusu geldiğini doğruladı ve yeni antrenörün "bir veya iki hafta içinde" atanacağını belirtti.

    ESPN'e göre, tüm bu özellikleri bir araya getiren bir teknik direktör bulmak zor olsa da, olası seçenekler olarak öne çıkan 3 isim var.

  • El-Rakraki ile müzakereler

    El-Rakraki, Fas milli takımını 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı haline getirdikten sonra, şu anda Afrika kıtasının en önde gelen teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca Fas'ı 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline taşıdı. Senegal'e yenilmesine rağmen, şampiyonun kim olacağı henüz belli değil, çünkü spor tahkim mahkemesi "CAS" davayı inceliyor.

    ESPN, Gana Futbol Federasyonu'nun Faslı teknik direktörle iletişime geçtiğini, onun gerekli niteliklere sahip olduğuna ikna olduğunu ve tarafların bir anlaşmaya varmak için karşılıklı istekli olduğunu bildirdi.

    Aynı kaynağa göre, El-Rakraki bu görevi üstlenmekten heyecan duyuyor, zira bu, konumunu güçlendirmek ve belki de Fas'tan ayrılmasının ardından itibarını geri kazanmak için bir fırsat.

    Müzakereler şu anda sözleşme süresi ve maaş gibi sözleşme şartları üzerinde yoğunlaşıyor.

    Onunla sözleşme yapmak ucuz olmayacak olsa da, Gana Futbol Federasyonu Dünya Kupası'na katılması sayesinde iyi bir mali kaynağa sahip ve sonuçlara bağlı olarak uzatma opsiyonlu kısa süreli bir sözleşme yapabilir.

  • Renard'ı yakınlaştıran eski bir ilişki

    ESPN, Renard'ın Suudi milli takımıyla ilgili belirsiz durumunun yanı sıra "Kara Yıldızlar"la olan uzun süredir devam eden bağları nedeniyle Gana milli takımının teknik direktörlüğü için adaylar listesinde yer aldığını doğruladı.

    Renard, Gana ile yakın bir ilişkiye sahip. Afrika kariyerine 2008 yılında, teknik direktör Claude Le Roy'un yardımcısı olarak Gana'da başlamış ve Gana'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada üçüncü olmalarına katkıda bulunmuştu.

    Ayrılmasının ardından, 2012 Afrika Uluslar Kupası'nda Zambiya milli takımını şampiyonluğa taşıdı, ardından 2015'te Fildişi Sahili ile bu başarıyı tekrarlayarak, farklı iki milli takımla bu turnuvayı kazanan ilk teknik direktör oldu.

    Afrika'daki tecrübesi ve milli takımı hakkındaki bilgisi sayesinde Renard, Gana Futbol Federasyonu'nun sürekli hedefindeydi, ancak mali talepleri en büyük engeldi.

    Renard daha önce Gana'yı çalıştırmayı reddetmeyeceğini belirtmiş ve ülkeye olan duygusal bağını vurgulamıştı.

    Suudi Arabistan'daki görevinden ayrılacağı haberleriyle birlikte adı yeniden gündeme geldi ve haberlere göre, Spor Bakanlığı'nın desteğiyle maaş, teknik ekip ve sözleşme süresi konularını içeren görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

  • Yerel bir seçenek

    Kwasi Appiah, takımın ve ülkenin kültürüne ilişkin derin bir bilgi birikimine sahip olması ve milli takımı 2014 Dünya Kupası'nın yanı sıra 2013 ve 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda da yönetmiş olması nedeniyle en önde gelen yerli aday olarak görülüyor.

    2023'ten beri Sudan milli takımının teknik direktörlüğünü yürüten Abiah, dikkat çekici sonuçlar elde etti. Bunların arasında, iki takımın karşılaşmalarından 4 puan toplayarak (Akra'da 0-0 berabere, Bingazi'de 2-0 galibiyet) Gana'yı geride bırakarak 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılma hakkı kazanması da yer alıyor.

    Abiah, yerel ortama tam anlamıyla hakim olmasının yanı sıra takımı da yakından tanımasıyla öne çıkıyor, ancak iki engelle karşı karşıya: 2028'e kadar Sudan ile olan sözleşmesi ve Gana Futbol Federasyonu Başkanı ile gergin ilişkisi, geri dönüşünü zorlaştırıyor.

    Buna rağmen, diğer seçenekler başarısız olursa, görevi geçici olarak üstlenmek için son çare olarak hala gündemde.

