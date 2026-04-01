Faslı Walid Regragui, eski Fas milli takım teknik direktörü, ve Suudi Arabistan milli takımındaki meslektaşı Fransız Hervé Renard, 2026 Dünya Kupası'na katılacak Gana milli takımının teknik direktörlüğü için en önde gelen adaylar arasında yer alıyor.

El-Rakraki'nin şu anda herhangi bir milli takım veya kulüple sözleşmesi bulunmuyor, bu da onu Suudi Arabistan'ı çalıştıran ancak yoğun eleştirilere maruz kalan ve Dünya Kupası öncesinde ayrılmak istediği yönünde haberler çıkan Renard'a göre daha kolay bir transfer adayı haline getiriyor.

El-Rakraki, geçtiğimiz Mart ayında Atlas Aslanları'nın teknik direktörlüğünden istifa etmiş ve yerine Muhammed Wahbi geçmişti. Renard ise Dünya Kupası öncesindeki son milli maçlarda Mısır ve Sırbistan'a karşı aldığı iki mağlubiyetin ardından zor bir durumda görünüyor.

