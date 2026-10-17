Maresca, tribünlerden gelen görsel desteği övdü ve dört çocuğunun bile şişme muz istediğini açıkladı. Maresca, “Bu çok güzel. Muzun ardındaki hikâyeyi bilmiyordum ama umarım yarın stadyumda çok sayıda muz görürüm” dedi.

“Bence bu, taraftarlar ve stadyumdaki herkes için güzel bir ortam yaratıyor.”

Teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanırım Ruben [Dias], insanların City’nin kazanmasını istemediğini söyledi ama biz kazanmayı seviyoruz. Bence bu, herkes için iyi bir mesaj.”

“Bence bu gürültünün ortaya çıkmasından bu yana taraftarların, kulübün ve takımın kesinlikle daha fazla kenetlendiğini kendi açımdan görebiliyorum.”