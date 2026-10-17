AFP
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Muz çılgınlığı! Maresca, Manchester City taraftarlarını Premier League kararına karşı şişme meyveleri havada sallamaya çağırdı
Maresca, saha dışındaki kriz sürerken muz çılgınlığını memnuniyetle karşılıyor
Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, cumartesi günü Ipswich Town ile oynayacakları maçta Etihad Stadyumu'nun şişme muzlarla dolmasını umuyor. 1980'li ve 1990'lı yıllardan kalma bu simge, taraftarların bağımsız komisyonun mali konulardaki kararına karşı tepkilerini göstermesiyle yeniden ortaya çıktı.
Kulübün Premier League kurallarını 100'den fazla kez ihlal ettiğine hükmedildi. Ancak Manchester City suçlamaları reddediyor ve karara itiraz etti.
Maresca, dışarıdan gelen baskının takımı, kulüp çalışanlarını ve taraftarları daha da kenetlediğine inanıyor.
- Every Second Media
Manchester City teknik direktörü, artan kenetlenmeye ve taraftarların meydan okuyan tutumuna dikkat çekti
Maresca, tribünlerden gelen görsel desteği övdü ve dört çocuğunun bile şişme muz istediğini açıkladı. Maresca, “Bu çok güzel. Muzun ardındaki hikâyeyi bilmiyordum ama umarım yarın stadyumda çok sayıda muz görürüm” dedi.
“Bence bu, taraftarlar ve stadyumdaki herkes için güzel bir ortam yaratıyor.”
Teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanırım Ruben [Dias], insanların City’nin kazanmasını istemediğini söyledi ama biz kazanmayı seviyoruz. Bence bu, herkes için iyi bir mesaj.”
“Bence bu gürültünün ortaya çıkmasından bu yana taraftarların, kulübün ve takımın kesinlikle daha fazla kenetlendiğini kendi açımdan görebiliyorum.”
Maresca dışarıdan gelen seslere kulak asmadan odağını koruyor
Kulübün hukuki meseleleriyle ilgili sürekli soruları yanıtlamak zorunda kalsa da 46 yaşındaki teknik direktör, saha dışındaki durumun kendisinde herhangi bir kaygı yaratmadığını vurguladı. Maresca, “Dışarıdaki durum nedeniyle hiçbir stres hissetmediğimi defalarca söyledim çünkü bu benim kontrol edebileceğim bir şey değil,” dedi.
“Yalnızca bir sonraki maçı nasıl kazanabileceğimize odaklanıyorum.”
“Çok memnunum. Kulüp, taraftarlar, takım, herkes olarak bu durumu birlikte oldukça iyi yönettik.”
- Getty Images Sport
Manchester City, Etihad'da Ipswich karşısında tarih yazmayı hedefliyor
Premier League'de göreve geldikten sonraki ilk altı maçının tamamını kazanan Maresca, lig tarihinde bir teknik direktörün görevine yaptığı en iyi başlangıcı yakaladı.
Ancak İtalyan teknik direktör, kişisel rekorlar kırmaktan ziyade Ipswich karşısında üç puan almaya odaklanmış durumda.
Maresca sözlerini şöyle tamamladı: “Cumartesi günkü maç da Anfield'daki maçla aynı şekilde üç puan değerinde. Bu tür rekorlar, sezon sonunda bir şeyler başarırsanız anlamlı olabilir.”
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