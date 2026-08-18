Rodri’nin transferini sonuçlandırma yolu Barcelona için kolay olmadı. Manchester City, bu kilit oyuncunun değerinin farkında olarak, pazar öğleden sonra sonunda yeşil ışık yakmadan önce Blaugrana’nın iki resmi teklifini reddetti. Anlaşmanın büyüklüğü dikkat çekiyor; oyuncunun Barca ile 2030’a kadar sürecek bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Orta saha oyuncusu süreç boyunca önceliği Barcelona’nın teklifine verdi, hatta diğer Avrupa devlerinden ve onların ezeli rakibinden gelen ilgiyi de geri çevirdi. Menajeri, Real Madrid’in daha önce "reddedilmesi imkânsız bir teklif" yaptığını doğruladı, ancak Rodri’nin isteği Barca’nın oyun tarzına uyum sağlamaktı. Ayrıca oyuncu, Paris Saint-Germain’den ve kıta genelindeki diğer kulüplerden gelen kazançlı seçenekleri de hızla devre dışı bıraktı.