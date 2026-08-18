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'Mutluyum' - Rodri, Manchester City'ye sansasyonel transferini tamamlamak için Barselona'ya geldi
Manchester City ile anlaşma
Rodri’nin transferini sonuçlandırma yolu Barcelona için kolay olmadı. Manchester City, bu kilit oyuncunun değerinin farkında olarak, pazar öğleden sonra sonunda yeşil ışık yakmadan önce Blaugrana’nın iki resmi teklifini reddetti. Anlaşmanın büyüklüğü dikkat çekiyor; oyuncunun Barca ile 2030’a kadar sürecek bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Orta saha oyuncusu süreç boyunca önceliği Barcelona’nın teklifine verdi, hatta diğer Avrupa devlerinden ve onların ezeli rakibinden gelen ilgiyi de geri çevirdi. Menajeri, Real Madrid’in daha önce "reddedilmesi imkânsız bir teklif" yaptığını doğruladı, ancak Rodri’nin isteği Barca’nın oyun tarzına uyum sağlamaktı. Ayrıca oyuncu, Paris Saint-Germain’den ve kıta genelindeki diğer kulüplerden gelen kazançlı seçenekleri de hızla devre dışı bıraktı.
- Getty Images
Rodri heyecanını paylaştı
Madrid doğumlu orta saha oyuncusu, ailesi eşliğinde El Prat’ın özel uçuş terminaline indi. Rodri, havalimanına varışının ardından kendisini bekleyen basına kısa bir açıklama yaparak anlaşmanın nihayet sonuçlanıyor olmasından duyduğu rahatlamayı dile getirdi. Gazetecilere konuşan oyuncu, sürecin yorucu ama karşılığını veren bir süreç olduğunu kabul etti. “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bunlar yoğun günlerdi ama her şeyin çözüme kavuşmuş olmasından mutluyum” dedi.
“Barça’da oynamak benim için bir rüya. Birçoğunu milli takımdan zaten tanıdığım takım arkadaşlarımla buluşmayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Şimdi çalışma ve elimden gelenin en iyisini verme zamanı. Şampiyonlar Ligi ve önümüze gelecek her şey için savaşalım.”
Sağlık kontrolleri ve resmi imza
Transferin resmen dünyaya duyurulabilmesi için artık sadece son prosedürler kaldı. Havalimanından ayrıldıktan sonra Rodri'nin, Barca temsilcileriyle resmi bir akşam yemeğinde buluşmadan önce oteline gitmesi bekleniyor. Kulüp heyetine Joan Laporta ile Deco'nun liderlik etmesi bekleniyor; bu da Rodri'ye, imzası resmen açıklanmadan önce başkan ve sportif direktörle tanışma fırsatı verecek.
Rodri'nin sağlık kontrolünü sabahın ilk saatlerinde kulübün antrenman tesislerinde tamamlaması bekleniyor. Fiziksel kontrollerde her şeyin sorunsuz ilerlemesi halinde, ardından gerekli evrak işlemlerini tamamlayacak ve kulüp yönetimiyle birlikte yeni sözleşmesini imzalayacak. Barca'nın hukuk departmanları ve avukatları da şimdiden Rodri'nin yarın saat 13.00 civarında tanıtılabileceği varsayımıyla çalışıyor; böylece taraftarlar yeni kahramanlarını ilk kez kulübün renkleriyle görebilecek.
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Forma durumuna ilişkin endişeler debutu geciktiriyor
Barcelona'nın yeni yıldızını tanıtma takvimi, taraftarlar üzerinde en yüksek etkiyi yaratacak şekilde planlandı. Manchester'dan evrak transferiyle ilgili herhangi bir bürokratik gecikme yaşanmaması halinde kulüp, Rodri'nin çarşamba günü tanıtılabilmesi için transferi önümüzdeki saatlerde resmileştirmeyi planlıyor. Bunun için en ideal fırsat, takımın Mısır ekibi Al Ahly ile karşılaşacağı 61. Joan Gamper Trophy olacak. Ancak taraftarların onu sahada görmek için biraz daha beklemesi gerekecek. Henüz grupla antrenmana çıkmadığı için Al Ahly maçında ilk kez forma giymeyecek.
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