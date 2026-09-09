'Mutluyum!' - Cristian Chivu, Jose Mourinho'nun Real Madrid'ine Şampiyonlar Ligi'nde alınan kıl payı yenilgiye rağmen Inter'in cesaretini övdü

Inter, Şampiyonlar Ligi serüvenine dünya futbolundaki en zorlu deplasmanlardan biriyle başladı ve Avrupa'nın en çok şampiyon olan takımına karşı oynamak için İspanya'nın başkentine gitti. 2-1'lik sonuç onları puansız bıraksa da, Chivu, oyuncularının Bernabeu'nun ışıkları altında gösterdiği mental dayanıklılığa odaklandı.

Maçın ardından konuşan Chivu, 90 dakikanın hikâyesini final skorunun tam olarak anlatmadığını net bir şekilde dile getirdi.

Eski savunmacı, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Kızgın değilim; ortaya koyduğumuz cesaret ve kişilikten, ayrıca takımın zor bir anı aşma şeklinden memnunum. Benim için önemli olan, belli hatalara verilen tepki, beden dili ve yaptığınız şeye ne kadar inandığınızdır. Baskın oynamaya ve oyun planımızı başarıyla uygulamaya çalıştık, bu da beni bu takımın geleceği konusunda iyimser yapıyor" dedi.



