Getty Images Sport
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'Mutluyum!' - Cristian Chivu, Jose Mourinho'nun Real Madrid'ine Şampiyonlar Ligi'nde alınan kıl payı yenilgiye rağmen Inter'in cesaretini övdü
Yenilgi karşısında cesaret
Inter, Şampiyonlar Ligi serüvenine dünya futbolundaki en zorlu deplasmanlardan biriyle başladı ve Avrupa'nın en çok şampiyon olan takımına karşı oynamak için İspanya'nın başkentine gitti. 2-1'lik sonuç onları puansız bıraksa da, Chivu, oyuncularının Bernabeu'nun ışıkları altında gösterdiği mental dayanıklılığa odaklandı.
Maçın ardından konuşan Chivu, 90 dakikanın hikâyesini final skorunun tam olarak anlatmadığını net bir şekilde dile getirdi.
Eski savunmacı, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Kızgın değilim; ortaya koyduğumuz cesaret ve kişilikten, ayrıca takımın zor bir anı aşma şeklinden memnunum. Benim için önemli olan, belli hatalara verilen tepki, beden dili ve yaptığınız şeye ne kadar inandığınızdır. Baskın oynamaya ve oyun planımızı başarıyla uygulamaya çalıştık, bu da beni bu takımın geleceği konusunda iyimser yapıyor" dedi.
- Getty Images Sport
Elit takımlara karşı taktik cesaret
Inter teknik direktörü, takımının dünya çapında bir rakibe karşı kimliğini koruma biçiminden özellikle memnun kaldı. Real Madrid'in hücumunu durdurmak için savunmacı bir anlayış benimsemek yerine Inter, önde oynamaya çalıştı; La Liga ekibinin üzerine gitti ve birkaç net fırsat yarattı.
Chivu, bu kadar yüksek tempoyla oynamanın doğal olarak risk taşıdığını kabul etti, ancak bunun takımının gelişimi açısından değerli bir bedel olduğunu düşündü. Chivu, "Kalitelerini biliyorduk ve hata yapabileceğimizi de biliyorduk" dedi. "Geri çekilip sonucu beklemeye çalışmadık; Real Madrid'le başa baş oynadık ve bu maçtan aklımda kalacak performans da bu."
Mourinho ile duygusal bir yeniden buluşma
Karşılaşma aynı zamanda duygusal bir arka plan da sundu; Chivu, bu sezon Real Madrid teknik direktörlük koltuğuna geri dönen eski akıl hocası Jose Mourinho'nun karşısına çıktı. İkili, San Siro'da tarihe geçen bir dönemi birlikte yaşamış, en dikkat çekici olarak da 2009-10 sezonundaki efsanevi üçleme başarısına imza atmıştı.
Buluşmayı değerlendiren Chivu, kendisini on yılı aşkın süre önce Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyan isim hakkında sıcak ifadeler kullandı. Chivu, "Hayatımın zor bir döneminde bile birlikte yaptığımız her şey ve büyük bir adam olarak sergilediği tavır nedeniyle Mourinho'ya karşı büyük bir sevgim var" dedi. "Onu yeniden görmek ve sarılmak büyük bir zevkti, bu sezon için ona en iyi dileklerimi iletiyorum."
- AFLOSPORT
Yurt içi odak ve Avrupa’ya dönüş
Inter, pazartesi günü Udinese ile karşılaşmaya hazırlanırken şimdi dikkatini hızla yeniden Serie A’daki görevlerine çevirmek zorunda. İç sahada baskı, formunu korumak ve Bernabeu’daki hayal kırıklığının lig kampanyasına yansımamasını sağlamak üzerine kurulu.
Inter’in kıta sahnesindeki yolculuğu, milli ara nedeniyle geçici olarak duracak ve bu da kadroya açılış fikstürü üzerine düşünmek için zaman verecek. Şampiyonlar Ligi’ndeki bir sonraki sınavında ise Belçika’nın dev kulübü Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.
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