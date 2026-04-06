"Mutluyduk!" - Sporting CP'nin yıldızı, İsveçli forvet Viktor Gyökér'in Arsenal'e transferi konusunda takımın hiçbir ihanet hissi yaşamadığını vurgularken, Gyökér Şampiyonlar Ligi'nde yeniden karşılaşmaya hazırlanıyor
Arsenal transferiyle ilgili herhangi bir kırgınlık yok
Avrupa kupası maçı öncesinde Sport TV'ye konuşan Araujo, yaz transferinin ardından ortaya çıkan gerginlik iddialarını yalanladı. Yaklaşan çeyrek final maçıyla ilgili tartışmalar, kaçınılmaz olarak forvetin eski takımıyla karşı karşıya gelmesi üzerine odaklandı. Araujo, Lizbon'dan Londra'ya transfer olmuştu; ancak kanat oyuncusuna göre Sporting soyunma odası, forvetin ayrılışına dair herhangi bir kin beslemiyor. Kulüp bu konuyu geride bıraktı ve odak noktası, geçmişteki transferlerden kaynaklanan algılanan rekabetlerden ziyade, tamamen sahada olanlara yönelmiş durumda.
- AFP
İhanet iddialarına yanıt vermek
Takımın bu transfer karşısında kendini terk edilmiş veya ihanete uğramış hissedip hissetmediği sorulduğunda Araujo, soyunma odasının tutumuna ilişkin kesin bir cevap verdi. "Gyokeres tarafından ihanete uğradık mı? Hayır. Takım olarak onun adına sevindik, bunu hak etmişti," dedi. "Sporting için inanılmaz bir iş başardı. Şahsen, ve sanırım tüm takım onun ayrılışından memnun oldu. Kendisine başarılar diliyorum."
Bu inanılmaz etki, istatistiklerinden de açıkça görülüyor. 2023 yılında Coventry'den 24 milyon avroya transfer olan forvet, Portekiz ekibinde iki sezon boyunca 102 maçta 97 gol ve 28 asist kaydetti. Geçen Temmuz ayında 66,9 milyon avroluk bir anlaşma ile Arsenal'e gitmeden önce, kulübün iki lig şampiyonluğu ve bir kupa kazanmasına yardımcı oldu ve üst üste iki kez gol kralı oldu.
Ev sahibi avantajından ve geçmişten alınan derslerden yararlanmak
Sporting ilk maçı kendi sahasında oynayacak ve Araujo, rövanş maçı öncesinde güçlü bir performans sergilemenin hayati önem taşıdığının farkında. Takım, Arteta’nın Arsenal’ine karşı ev sahibi avantajını en iyi şekilde kullanmayı hedefliyor. Araujo, “Hedefimiz kendi sahamızda çok iyi bir sonuç almak, çünkü deplasmanda işimizin zor olacağını biliyoruz,” diye açıkladı. “Burada taraftarlarımız var ve bunun harika bir eşleşme olacağına inanıyorum.”
İlk maçı deplasmanda oynadıkları ve olumsuz bir sonuç aldıkları Bodo/Glimt ile oynadıkları önceki turu düşünerek, bu karşılaşmanın farklı olduğunu kabul etti. "Arsenal ile karşılaşabileceğimiz için çok mutluyuz, harika bir takım olduklarını biliyoruz ve bizim için bu güzel bir sınav olacak," diye sözlerini tamamladı.
Gyokeres'in şampiyonluk yarışındaki Arsenal üzerindeki etkisi
Londra'ya geldiğinden beri Gyokeres, Arsenal için kilit bir isim oldu. Forvet, bu sezon tüm turnuvalarda 43 maça çıktı, 17 gol attı ve 2 asist yaptı. Ligde attığı 11 gol, kulübün Premier Lig'in zirvesinde sağlam bir konum elde etmesine yardımcı oldu.
Arsenal, Manchester City'nin bir maç eksiği olmasına rağmen, 9 puanlık bir avantajla lider durumda. Liderin 7, rakibinin ise 8 maçı kaldığı için, sezonun sonuna doğru gerginlik artıyor. Salı günü Sporting ile oynayacağı Avrupa maçı sonrasında Arsenal, 11 Nisan'da Bournemouth'u ağırlayacak, ardından 15 Nisan'da Sporting'i rövanş maçında konuk edecek ve 19 Nisan'da Manchester City ile oynayacağı kritik deplasman maçına çıkacak.