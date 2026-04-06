Takımın bu transfer karşısında kendini terk edilmiş veya ihanete uğramış hissedip hissetmediği sorulduğunda Araujo, soyunma odasının tutumuna ilişkin kesin bir cevap verdi. "Gyokeres tarafından ihanete uğradık mı? Hayır. Takım olarak onun adına sevindik, bunu hak etmişti," dedi. "Sporting için inanılmaz bir iş başardı. Şahsen, ve sanırım tüm takım onun ayrılışından memnun oldu. Kendisine başarılar diliyorum."

Bu inanılmaz etki, istatistiklerinden de açıkça görülüyor. 2023 yılında Coventry'den 24 milyon avroya transfer olan forvet, Portekiz ekibinde iki sezon boyunca 102 maçta 97 gol ve 28 asist kaydetti. Geçen Temmuz ayında 66,9 milyon avroluk bir anlaşma ile Arsenal'e gitmeden önce, kulübün iki lig şampiyonluğu ve bir kupa kazanmasına yardımcı oldu ve üst üste iki kez gol kralı oldu.