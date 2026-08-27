Di Gregorio, Juventus'ta geçirdiği iki sezonun ardından Bournemouth'a bir sezonluk kiralık transferini tamamladı. Anlaşma, Premier League ekibinin transferi kalıcı hâle getirmesine yönelik bir satın alma opsiyonu içeriyor ve toplam paketin bonuslar dahil potansiyel olarak 14 milyon euroya (£12m) ulaşabileceği belirtiliyor.

Bu transferin ardından İtalyan kaleci internette kararlı bir adım attı. Juventus formasıyla yer aldığı tüm fotoğrafları kaldırdı ve sosyal medya profillerinden Serie A ekibine dair tüm ifadeleri sildi; bu da eski kulübüyle kesin bir kopuşa işaret etti.

Onun ayrılığı, Bianconeri'nin hızla bir yedek isim bulmasıyla gerçekleşti. Guglielmo Vicario, Di Gregorio'nun ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmak üzere Tottenham Hotspur'dan benzer şekilde ilk etapta kiralık bir anlaşmayla Torino'ya geldi.







