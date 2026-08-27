Getty Images Sport
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'Mutlu hissediyorum!' - Michele Di Gregorio, Bournemouth'a transferini tamamlamasının ardından Juventus'u sosyal medyadan sildi
- Imagn
Kaleci, Torino'dan Premier League'e gidiyor
Di Gregorio, Juventus'ta geçirdiği iki sezonun ardından Bournemouth'a bir sezonluk kiralık transferini tamamladı. Anlaşma, Premier League ekibinin transferi kalıcı hâle getirmesine yönelik bir satın alma opsiyonu içeriyor ve toplam paketin bonuslar dahil potansiyel olarak 14 milyon euroya (£12m) ulaşabileceği belirtiliyor.
Bu transferin ardından İtalyan kaleci internette kararlı bir adım attı. Juventus formasıyla yer aldığı tüm fotoğrafları kaldırdı ve sosyal medya profillerinden Serie A ekibine dair tüm ifadeleri sildi; bu da eski kulübüyle kesin bir kopuşa işaret etti.
Onun ayrılığı, Bianconeri'nin hızla bir yedek isim bulmasıyla gerçekleşti. Guglielmo Vicario, Di Gregorio'nun ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmak üzere Tottenham Hotspur'dan benzer şekilde ilk etapta kiralık bir anlaşmayla Torino'ya geldi.
- IPA Sport
Premier League hedefi bu hamleyi yönlendiriyor
Bournemouth oyuncusu olarak verdiği ilk resmî röportajda konuşan Di Gregorio, önündeki meydan okumaya dair heyecanını dile getirdi. İngiliz ekibinin görüşmeler sırasında gösterdiği kararlılığın, güneye taşınma kararında kilit etken olduğunu vurguladı.
"Kendimi iyi hissediyorum, mutluyum, burada olduğum için çok memnunum" diyen kaleci, şöyle devam etti: "Kulübün beni buraya getirme konusundaki güçlü isteğini hissettim ve kulübün büyümeye devam etme ve büyük şeyler başarma konusundaki hırsını gördüm. Bu, bu kulüp için ilk Avrupa deneyimi ve ben de yardımcı olmak, harika bir sezon geçirmeyi umuyorum."
29 yaşındaki oyuncu için kendisini İngiltere'nin en üst düzey liginde sınama ihtimali de bir başka önemli çekim unsuru oldu. "Premier League kesinlikle dünyanın en iyi ligi" diye ekledi. "Benim için burada olmak, bu ligde oynamak ve en üst seviyedeki maçların parçası olmak bir onur. Başlamak için sabırsızlanıyorum."
- Imagn
Avrupa'da kendini kanıtlıyor
Di Gregorio, görev süresinin son bölümünde zorlu bir dönem geçirdikten sonra Juventus'tan ayrılıyor; bazı taraftarlar, üst üste gelen sarsıntılı performansların ardından Vicario'nun gelişini gerekli bir seviye yükseltmesi olarak görüyor. Ancak kaleci, yeteneklerine ve İtalya'da edindiği değerli tecrübeye güvenini koruyor.
Şöyle açıkladı: "Çok güçlü ve refleksleri kuvvetli bir kaleci olduğuma inanıyorum. Son iki yılda Juventus'ta olmak ve son iki yıldır Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Avrupa seviyesinde gelişmemi sağladı. Bunun bana iyi geleceğine ve takıma yardımcı olmam için bana yardımcı olacağına inanıyorum."
Ayrıca transfere onay vermeden önce tavsiye de aldı. Di Gregorio, daha önce Bournemouth'ta beş yıl geçiren eski Juventus takım arkadaşı Lloyd Kelly'ye danıştı. Savunmacı, kıyı şehri ve Premier League'in amansız yapısı hakkında son derece olumlu değerlendirmelerde bulundu ve bu hamleyi güçlü şekilde tavsiye etti.
- Getty Images Sport
Kendisini elitler arasında test ediyor
Di Gregorio artık, yurt içi sorumluluklarla tarihi bir Avrupa serüvenini dengelemeye hazırlanan Marco Rose'un kadrosuna uyum sağlamaya odaklanacak. Kaleci, Premier League'in üst düzey hücum oyuncularına karşı kendini sınamasının gelişimini hızlandıracağını ve İngiliz futboluna kalıcı bir transfer yapmasına yardımcı olacağını umuyor.
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