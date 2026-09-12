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'Mütevazı kalın!' - Oliver Glasner, Aston Villa deplasmanında Nottingham Forest'a karşı alınan tarihi galibiyetin ardından Unai Emery'ye karşı sekiz maçlık dikkat çekici yenilmezlik serisini küçümsedi
Baskın bir taktiksel sicili sürdürmek
Cumartesi öğleden sonra alınan galibiyet, Glasner’in eski Arsenal ve Paris Saint-Germain teknik direktörü karşısındaki dikkat çekici kişisel serisini uzattı. Crystal Palace ve şimdi de Nottingham Forest’taki görevleri boyunca Avusturyalı teknik adam, Emery ile sekiz kez karşılaştı ve hiç yenilgi yüzü görmedi; altı galibiyet ve iki beraberlik aldı.
Maç öncesindeki etkileşimleri ve kişisel dönüm noktası üzerine konuşan Glasner, ikisinin kupa dolapları arasındaki farkın gayet farkında olduğunu söyledi. Forest teknik direktörü, maç sonrası basın toplantısında gazetecilere, "Maçtan önce onunla (Emery) konuştum ve Avrupa kupaları açısından durumun hâlâ onun lehine 5-2 olduğunu söyledim. Kendi kendime, 'Oliver Glasner, mütevazı kal' dedim" ifadelerini kullandı. "Böyle kalacağım. Her galibiyet harika, ama bugün sahada bir saniye bile oynamadım. Tüm övgüyü oyuncular hak ediyor, çünkü çok iyi iş çıkardılar. Taraftarlarımız da övgüyü hak ediyor, çünkü bize destek verdiler. Şimdi eve gidip güzel bir cumartesi akşamı geçireceğiz."
- Getty Images Sport
Savunmadaki sakatlık krizinin üstesinden gelmek
Galibiyeti daha da etkileyici kılan unsur, Forest'ın hazırlık sürecinin son saatlerinde karşı karşıya kaldığı ciddi engellerdi. Glasner, cuma günkü son antrenmanın ardından Nikola Milenkovic ile Jair Cunha'yı hamstring sakatlıkları nedeniyle kaybedince geç bir taktiksel revizyona gitmek zorunda kaldı.
Glasner, maç öncesi sürecin kaotik yapısını anlatarak sahaya rekabetçi bir kadro çıkarabilmek için gece geç saatlerde alınması gereken kararların altını çizdi. "Galibiyetten memnunuz ama performanstan çok daha memnunuz ve bugün gösterilen dirençten en çok memnunuz" dedi. "Jair Cunha ile Nikola'nın oynayamayacağını söyleyen tarama sonuçlarını aldığımızda saat 21.30'du. Ola ile Ousmane'in kapısını çaldım ve onlara oynayacaklarını söyledim. Ola ile üçlü savunmada oynaması hakkında biraz konuştum. Ona bunu yapabileceğini düşündüğümü söyledim."
Savunmada direnç ve cesaret
Takımın ruhu, Villa Park'taki mücadelede forma giyebilmek için fiziksel rahatsızlıklarına rağmen sahaya çıkan Brezilyalı savunmacı Murillo ile bir kez daha gözler önüne serildi. Forest'ın savunmadaki derinliği son sınırına kadar zorlanmışken, stoperin ağrılara rağmen oynama isteği kritik önem taşıdı. Liam Delap ile Igor Jesus'un golleri unutulmaz bir 2-1'lik galibiyeti getirdi. Bu sonuç, Glasner'in Emery karşısındaki altıncı zaferi oldu. Villa'nın Ian Maatsen'in sakatlığı sonrası maçı 10 kişi tamamladığı bir öğleden sonraydı.
Defanstaki kilit isimlerinin ortaya koyduğu bağlılığa değinen Glasner, Brezilyalı yıldızının kararlılığını övdü. Glasner, "Size şimdi söyleyebilirim, Murillo'nun maçtan önce, antrenmanda dizlerinde biraz ağrı vardı. Ama 'hayır, Gaffer, oynayacağım' dedi" ifadelerini kullandı ve soyunma odasındaki mücadeleci karakterin altını çizdi.
- Getty Images Sport
Fikstür listesine bakıldığında
Hafta sonu boyunca Nottingham'daki kutlamalar sürecek olsa da Glasner, bir sonraki maç öncesinde kilit oyuncularının fiziksel durumunu şimdiden takip ediyor. Nottingham Forest, 19 Eylül'de Coventry City ile karşılaşacak, ancak kısa süreli bir sakatlık yaşayacak olan Milenkovic'in yokluğunda sahaya çıkması muhtemel görünüyor.
Sakat iki oyuncuyla ilgili güncelleme yapan Glasner, dönüş tarihleri konusunda temkinli konuştu. "Nikola'nın durumu biraz daha ciddi ve Coventry maçını kaçıracak. Milli ara sonrası geri dönmesini umuyoruz. Jair'in de Coventry maçına yetişmesini umuyoruz. Ama dikkatli olmalıyız. Bakalım" diyerek sözlerini tamamladı Glasner.
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