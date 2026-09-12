Cumartesi öğleden sonra alınan galibiyet, Glasner’in eski Arsenal ve Paris Saint-Germain teknik direktörü karşısındaki dikkat çekici kişisel serisini uzattı. Crystal Palace ve şimdi de Nottingham Forest’taki görevleri boyunca Avusturyalı teknik adam, Emery ile sekiz kez karşılaştı ve hiç yenilgi yüzü görmedi; altı galibiyet ve iki beraberlik aldı.

Maç öncesindeki etkileşimleri ve kişisel dönüm noktası üzerine konuşan Glasner, ikisinin kupa dolapları arasındaki farkın gayet farkında olduğunu söyledi. Forest teknik direktörü, maç sonrası basın toplantısında gazetecilere, "Maçtan önce onunla (Emery) konuştum ve Avrupa kupaları açısından durumun hâlâ onun lehine 5-2 olduğunu söyledim. Kendi kendime, 'Oliver Glasner, mütevazı kal' dedim" ifadelerini kullandı. "Böyle kalacağım. Her galibiyet harika, ama bugün sahada bir saniye bile oynamadım. Tüm övgüyü oyuncular hak ediyor, çünkü çok iyi iş çıkardılar. Taraftarlarımız da övgüyü hak ediyor, çünkü bize destek verdiler. Şimdi eve gidip güzel bir cumartesi akşamı geçireceğiz."