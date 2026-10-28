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Mustafa Haci, yalnızca Fas Milli Takımı forması giymiş bir oyuncu değil, Fas'ın hayallerini dünya sahalarına taşıyan ve Afrika futbolunun hafızasında iz bırakan en önemli yıldızlardan biriydi.

1998 yılında Afrika'nın en iyi futbolcusu ödülünün sahibi olan ve Fransa'daki Dünya Kupası'nda Fas'ın en parlak isimlerinden biri olarak öne çıkan Haci, 1994 ile 2002 yılları arasında 58 resmi maça çıktı; bu süreçte 12 gol kaydedip 6 asist yaptı ve Avrupa'nın en üst düzey rekabet ortamında parlayabilen bir Fas futbolcusu örneği sundu.

Aralarında Aston Villa ve Deportivo La Coruña'nın da bulunduğu bir dizi Avrupa kulübünde forma giydiği profesyonel kariyerinin ardından Haci, teknik ekip kapısından Fas Milli Takımı'na döndü. 2014 ile 2022 yılları arasında yardımcı ekipte bir görev üstlenerek Fas'ın 2022 Katar Dünya Kupası yarı finali başarısına kadar uzanan gelişim yolculuğuna yakından tanıklık etti.

"Kooora" ile yaptığı uzun söyleşinin birinci bölümünde Haci, Fas ve Afrika futbol gündeminin ön sıralarında yer alan çetrefilli dosyaları açıyor; Fas ile Senegal arasında Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin yaşanan hukuki ihtilaf, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği tartışması karşısındaki tutumu, İspanya ile rekabet konusundaki görüşü ve ırkçılık meselesi üzerine konuşuyor.

Fas'ın eski yıldızı ayrıca mevcut milli takıma dair teknik bir değerlendirme sunuyor, 2022 ve 2026 kuşaklarını karşılaştırıyor, Velid Rekraki ve Muhammed Vehbi'nin çalışmalarını değerlendiriyor, Fas'ı durdurabileceğini düşündüğü milli takımları belirliyor ve kadronun en belirgin güçlü ve zayıf noktalarına işaret ediyor.

Söyleşi, Lamine Yamal'ın Fas yerine İspanya Milli Takımı'nı temsil etme tercihi dosyasına da uzanıyor. Haci, uluslararası kararına rağmen Faslıların Barcelona yıldızına nasıl baktığını ortaya koyuyor; ardından Fas hücum hattındaki seçeneklerden söz ediyor, ileri hattın liderliği için tercih ettiği ismi açıklıyor ve Süfyan Rahimi'nin milli takımdaki rolü ile potansiyeline ilişkin görüşünü paylaşıyor.

İşte söyleşinin birinci bölümü: