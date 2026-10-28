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Mustapha Hadji Interview With KoooraKooora.com
Çeviri:

Mustafa Hadji, Kooora'ya özel röportaj (1/2): Senegal şu durumda Afrika şampiyonu olur ve Wahbi ile Regragui arasında temel bir fark var

M. Hadji
Senegal - Fas
Senegal
Fas
Africa Cup of Nations
İspanya
L. Yamal
M. Ouahbi
W. Regragui
I. Saibari
S. Rahimi
Fas
Senegal
İspanya

Fas, Afrika Kupası'nı çalmadı; kurallar açık

CAS kararının tanınmaması, kara kıtanın dünya önündeki imajına zarar verir

2030 Dünya Kupası finali Fas'ta oynanmalı; ırkçılığa yeter

Fas, Brezilya ve Arjantin'i deviren bir ekip; savunmanın göbeği ise zayıf noktamız

Vehbi, Barcelona'nın tarzından etkilenmiş durumda; 40 milyon Faslı Yamal'ı destekliyor

Mustafa Haci, yalnızca Fas Milli Takımı forması giymiş bir oyuncu değil, Fas'ın hayallerini dünya sahalarına taşıyan ve Afrika futbolunun hafızasında iz bırakan en önemli yıldızlardan biriydi.

1998 yılında Afrika'nın en iyi futbolcusu ödülünün sahibi olan ve Fransa'daki Dünya Kupası'nda Fas'ın en parlak isimlerinden biri olarak öne çıkan Haci, 1994 ile 2002 yılları arasında 58 resmi maça çıktı; bu süreçte 12 gol kaydedip 6 asist yaptı ve Avrupa'nın en üst düzey rekabet ortamında parlayabilen bir Fas futbolcusu örneği sundu.

Aralarında Aston Villa ve Deportivo La Coruña'nın da bulunduğu bir dizi Avrupa kulübünde forma giydiği profesyonel kariyerinin ardından Haci, teknik ekip kapısından Fas Milli Takımı'na döndü. 2014 ile 2022 yılları arasında yardımcı ekipte bir görev üstlenerek Fas'ın 2022 Katar Dünya Kupası yarı finali başarısına kadar uzanan gelişim yolculuğuna yakından tanıklık etti.

"Kooora" ile yaptığı uzun söyleşinin birinci bölümünde Haci, Fas ve Afrika futbol gündeminin ön sıralarında yer alan çetrefilli dosyaları açıyor; Fas ile Senegal arasında Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin yaşanan hukuki ihtilaf, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği tartışması karşısındaki tutumu, İspanya ile rekabet konusundaki görüşü ve ırkçılık meselesi üzerine konuşuyor.

Fas'ın eski yıldızı ayrıca mevcut milli takıma dair teknik bir değerlendirme sunuyor, 2022 ve 2026 kuşaklarını karşılaştırıyor, Velid Rekraki ve Muhammed Vehbi'nin çalışmalarını değerlendiriyor, Fas'ı durdurabileceğini düşündüğü milli takımları belirliyor ve kadronun en belirgin güçlü ve zayıf noktalarına işaret ediyor.

Söyleşi, Lamine Yamal'ın Fas yerine İspanya Milli Takımı'nı temsil etme tercihi dosyasına da uzanıyor. Haci, uluslararası kararına rağmen Faslıların Barcelona yıldızına nasıl baktığını ortaya koyuyor; ardından Fas hücum hattındaki seçeneklerden söz ediyor, ileri hattın liderliği için tercih ettiği ismi açıklıyor ve Süfyan Rahimi'nin milli takımdaki rolü ile potansiyeline ilişkin görüşünü paylaşıyor.

İşte söyleşinin birinci bölümü:

  • Spor Tahkim Mahkemesi "CAS", Fas ve Senegal temsilcilerinin katılımıyla bir dinleme oturumu düzenledi ve nihai kararın kasım ayında açıklanacağını teyit etti. Karara dair beklentileriniz neler?

    Futbol kurallara tabidir ve kural, oyuncular sahadan çıktığı takdirde bir ceza olacağını söyler. Kurallar "FIFA" ve "CAF"ta açıktır ve genel olarak Afrika futbolunun geleceği adına bu krizin tekrarlanmamasını diliyorum.

  • Ama karar Fas'ın lehine olabilir mi?

    İnşallah, Fas herhangi bir hata yapmadı; buna karşın Senegal'in oyuncuları sahadan çıktı. Dolayısıyla kurallar diyor ki, Afrika Kupası unvanını yeniden kazanmak Fas'ın hakkıdır.

    Eğer sahadan çıkanlar Fas'ın oyuncuları olsaydı, o zaman Senegal, maçın galibiyet golünü atmadan önce bile Afrika Kupası'nı kazanmayı hak ederdi.

  • Morocco Senegal AFCON 2025AFP

    Fas, Senegal oyuncularının sahadan çıkmasının çekilme anlamına geldiğini ve dolayısıyla talimatların uygulanması gerektiğini söylüyor. Diğer taraftan ise Senegal, hakemin maçı tamamladığını ve nihai sonucu onayladığını ifade ediyor. Sizce hangisine öncelik verilmeli: talimatın harfiyen uygulanmasına mı, yoksa hakemin otoritesine ve sahada yaşananlara mı?

    Hakemin, Senegal oyuncuları çıktıktan sonra maçın devam ettirilmesine karar vermesinin büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. İşin tuhafı, video yardımcı hakem teknolojisinin hakemi ile Afrika Konfederasyonu yetkililerinin, hakemi kararı tek başına almasına bırakıp müdahale etmemeleri.

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  • Kulislerde, CAF Hakem Komitesi başkanının hakeme maçı tamamlaması için baskı yaptığı söyleniyor.

    Gelecekte bu tür bir hatanın tekrarlanmamasını ve CAF yetkililerinin bu gibi durumlarda doğru kararları almasını temenni ediyorum.

  • Şu anda kendini dayatan soru şu: Ya karar Senegal'in lehine çıkarsa, Fas sokağının bu kararı kabul etmesini bekler misiniz, yoksa itirazlar ve itiraz başvurusu talepleri mi olur?

    Nihai kararın, kim olursa olsun herkes için geçerli olmasını diliyorum, ancak inşallah karar Fas'ın lehine olur.

    Biz futbol kurallarından bahsediyoruz; kupayı haksız yere çalmadık, sahada yaşanan olaylara göre kurallara uygun şekilde kazandık.

    Bu davada bundan daha ileri gitmenin zor olduğunu düşünüyorum, özellikle de bunun Afrika'da bu sporun geleceğine zarar vereceğini göz önünde bulundurursak. Dünyanın, Afrika futbolunu yöneten bir kuralın var olduğunu bilmesini istiyorum.

  • Senegal, hakem kararı lehine çıksaydı, sen onu Afrika şampiyonu olarak kabul eder miydin?

    Senegalliler kuralları biliyor ve ne olduğunu da çok iyi biliyorlar. Doğru, sahada maçı kazandılar, ancak hakemin kararını maçın daha büyük sorunlar yaşanmadan tamamlanabilmesi için aldığının farkındalar. Fakat CAF ve FIFA kuralları, oyuncuların 10 ya da 15 dakikadan fazla sahadan çıkması durumunda bir ceza verilmesi gerektiğini söylüyor; bu oyuncuların sarı kart görmesi gerekirdi.

  • Tartışmalı bir başka konuya, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak stadyum meselesine geçiyoruz. İspanyol medyası maça ev sahipliği yapmak için güçlü bir kampanya yürütüyor ve Portekizli José Mourinho, "Dünya Kupası finali, Santiago Bernabéu gibi efsanevi bir stadyumda oynanmalı" diyor. Peki senin görüşün nedir?

    Elbette finalin Fas'ta, Kazablanka veya Rabat'ta oynanmasını istiyorum; özellikle de buna imkân verecek olanaklara sahip olduğumuz için. Ayrıca Dünya Kupası finalinin, 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen ilk defadan sonra, Afrika'da ikinci kez düzenlenmesini görmek istiyorum. Afrika bayrağını yükseltmenin vaktinin geldiğine inanıyorum.

  • İspanya'da ırkçılık tartışmalarının yayıldığı bir ortamda Dünya Kupası finali gibi önemli bir maça ev sahipliği yapılmasını talep eden İspanyol basınına ne söylersiniz?

    Evet, açıkçası ortada bir ırkçılık olduğunu düşünüyorum, ayrıca maçın Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birden fazla kez düzenlenmiş olmasına rağmen Afrika'dan uzaklaştırılmasını talep ettiklerinde de ırkçılık yapıyorlar.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İspanya'dan bahsetmişken, Lamine Yamal üzerinde başka türden bir İspanyol-Fas çekişmesi yaşandı. Faslıları temsil etmek yerine İspanya'yı tercih etmesinin ardından ona ne söylersin?

    Yamal bugün İspanya'yı temsil etse de, biz Faslılar onu seviyor ve destekliyoruz, kanının Faslı olduğunu düşünüyoruz. Kararı verdiğinde küçüktü ve dünyanın en büyük kulübü olan Barcelona'da oynuyor, baskılarla karşı karşıya kaldı; küçük yaşta İspanya A Milli Takımı ile oynama fırsatını reddetmesi zordu.

  • Ancak Yamal'ın Fas ile birlikte olması büyük bir fark yaratacaktı.

    Evet, ancak o dönemde Fas'ı seçmesi zordu, onu Fas Milli Takımı'yla görmeyi diliyorduk ama her hâlükârda şükürler olsun, bugün 40 milyon Faslı onu İspanya ile desteklyor.

  • Final maçı bir kenara bırakırsak, Fas, bazılarının tarihin en iyileri arasında gösterdiği Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nı geride bırakacak bir Mundial organizasyonu sunabilir mi?

    Evet, Fas futbolu yetkilileri 2012'den beri oyunu geliştirmek için birden fazla alanda çalışıyor ve bugün artık tüm imkânlara sahibiz; öyle ki Avrupa liglerinde forma giyen çifte vatandaşlığa sahip oyuncular Fas için oynamak istiyor.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fas Milli Takımı son iki Dünya Kupası'nda iki başarıya imza attı, ancak mevcut takım gerçekten 2022 kuşağından daha mı güçlü, yoksa alınan sonuçlar beklenti çıtasını gerçek seviyenin ötesine mi taşıdı?

    Fas Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği seviyeyi kimse beklemiyordu, ancak 2026'da durum farklıydı; zira tüm dünya Fas'ın gücünün farkındaydı ve bu yüzden görev çok daha zordu. Teknik güçlü yönlerinizi bilen milli takımlara karşı oynamak son derece zordur.

    Fas Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na, 2030 Dünya Kupası'na kadar bayrağı taşıyabilecek genç oyuncularla katıldı. Bunların başında, milli takıma 18 yaşında katılan Ayyub Buaddi geliyor. Ayrıca bu gençlere yardımcı olacak Aşraf Hakimi, Nasır Mazravi ve İbrahim Diaz gibi tecrübeli isimler de var.

  • Peki senin bakış açına göre hangi nesil daha güçlü, Regragui liderliğindeki 2022 mi yoksa Wahbi ile 2026 mı?

    Bir neslin diğerinden daha güçlü olduğunu söyleyemeyiz, ancak 2022'de milli takımlar bize futbolsal anlamda saygı göstermiyordu, 2026'da ise saygı büyüktü. Milli takımlar bizimle karşılaşmak istemiyordu çünkü hem savunma hem de hücum açısından güce sahip, hiçbir alan bırakmayan bir milli takımımız vardı.

    2022 ve 2026 nesillerini teknik açıdan karşılaştırırsak, üst düzey taktiksel bir teknik direktör olan Vahbi'nin 2026'da takımın oyun biçimini bir maçta 3 kez değiştirdiğini görürüz.

    Fas futboluna sunduğu her şey için kendisine teşekkür ettiğimiz Rakraki ise 2022'deki ilk maçtan sonuna kadar tek bir anlayışla oynadı; oyuncular topu kapar kapmaz kontra ataklara dayanacağımızı biliyorlardı.

  • Fas Milli Takımı dünya sıralamasında yedinci sırada yer alıyor. Büyük milli takımlarla aradaki farklar azaldı ve herkes onu çok ciddiye alıyor. Ama söyle bana, şu an itibarıyla Fas'ı yenebilecek 3 milli takımın ismini say bakalım.

    Fransa milli takımı çok zorlu, aynı şekilde İspanya da; 2022'de onu yenmiş olmamıza rağmen. Üçüncü takım ise İngiltere.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bu, Fas Milli Takımı'nın Brezilya ve Arjantin gibi milli takımları yenebileceği anlamına mı geliyor?

    Brezilya, 1990'ların sonu ve bu yüzyılın başında tanıdığımız o milli takıma artık sahip değil; Ronaldinho, Ronaldo ve Rivaldo'ya da artık sahip değil. Şu anda korkutucu bir takım olmadığını düşünüyorum, Fas'ın üstünlük kurabileceği sıradan bir takım haline geldi.

    Arjantin'e gelince, her şeyi yapan, goller atan ve kritik paslar veren Lionel Messi'nin emekliliğinin ardından gücünün yüzde 90'ını kaybetti. Geri kalan oyuncuların seçkin bir seviyeye sahip olduğunu düşünmüyorum, dolayısıyla Fas onu da yenebilecek güçte.

  • Sana göre, Fas Milli Takımı'nın şu anki en büyük zayıf noktası nedir ve örneğin bir eleme maçında güçlü bir rakip bunu nasıl kullanabilir?

    Stoper mevkisi, özellikle bu bölgede yalnızca İsa Diop ve Nayef Aguerd ikilisine sahip olmamız nedeniyle önemli; yedekler ise aynı seviyede değil. Tıpkı orta saha ve hücum hatlarında olduğu gibi, bu mevkide de iyi oyuncu bolluğu olmalı. Gelecekte yüksek seviyede 6 stopere sahip olmamızı diliyorum.

  • Fas Milli Takımı, uluslararası kariyerini noktalamasının ardından Romain Saïss'i aradı mı?

    Evet, çünkü üst düzey bir oyuncuydu, sahada bir lider konumundaydı ve şimdi elimizde Diouf ve Akard var.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fas Milli Takımı'nın orta saha ve hücumda bol sayıda oyuncuya sahip olduğunu söyledin, ancak En-Nesyri ve El-Kaabi'nin seviyesinin düşmesinin ardından, özellikle de Regragui'nin Dünya Kupası'nda Sibari'yi yalancı santrfor olarak kullandığı göz önüne alındığında, gerçek santrfor pozisyonunda bir kriz olduğunu düşünüyor musun?

    Gençler Dünya Kupası'nda parlayan genç hücum seçeneklerine sahibiz, bunların arasında İspanya Ligi'nde oynayan Yasir el-Zabiri de var; Fas Milli Takımı'nda bu bölgede bir kriz olduğunu düşünmüyorum.

    Siybari'nin klasik bir forvet olmamasına rağmen Dünya Kupası'nda hücumu yönlendirdiği doğru, ancak Muhammed Vahbi oyuncularını birden fazla şekilde kullanabilir. Barcelona ekolünden etkilenmiş biri olarak, tıpkı Pep Guardiola'nın geçmişte yaptığı ve Hansi Flick'in şu an yaptığı gibi sahte santrafora başvurabilir. Ayrıca Siybari hücum hattında birden fazla pozisyonda oynayabilir; ister 9 numara forvet, ister 10 numara oyun kurucu, isterse kanatlarda.

  • Ama senden Fas Milli Takımı'nda santrfor olarak oynaması için tek bir isim önermeni istesem, kim olurdu?

    İsmail Sabiri, çünkü istediği anda farkı yaratabilecek kapasiteye sahip.

  • Sofiane Rahimi, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain ile sürekli parlamasına rağmen neden anılmadı ve neden Fas Milli Takımı ile çoğu zaman yedek rolüyle yetiniyor?

    Rahimi "joker" bir oyuncu, onu çok seviyorum; mücadele ediyor, yüreğiyle oynuyor ve iki dakika da sahada kalsa yeteneğinin yüzde 200'ünü ortaya koyuyor.

  • Buna rağmen, milli takımın hücumunu yönetmesi için seni Sıbari'nin yerine tercih etmedi.

    Benim görüşüme göre Seibari'nin yerine ilk on birde oynaması çok zor.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    Regragui'nin 2026 Dünya Kupası'na birkaç ay kala Fas'tan ayrılmasının doğru bir karar olduğunu mu düşünüyorsunuz, yoksa 2022'deki başarıyı getiren istikrar başka bir şansı hak ediyor muydu?

    Rakraki çok ileriye gitti; Fas Milli Takımı'nın dünya nezdindeki imajını değiştirdiği gibi Fas zihniyetini de değiştirdi ve Faslıların Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal etmesine izin verdi; bu da kolay bir şey değil. Burada taktiksel yönlerden bahsetmiyorum; 2022 Dünya Kupası öncesinde her Faslının en büyük hayali ilk turu geçmekti, ancak turnuvadan sonra herkes şampiyonluğu kazanma hırsından söz ediyor; hatta Avrupa'daki oyuncular bile bu hayali gerçekleştirmek için Fas'a katılmayı diler oldu.

  • Peki senin görüşüne göre, o dönemde neden ayrıldı?

    Rakraki, Fas Millî Takımı'nı çalıştıran en iyi teknik direktördü. Ancak takımla yaklaşık 4 yıl geçirdikten ve birçok baskıya maruz kaldıktan sonra biraz dinlenmeye ve uzaklaşmaya karar verdi. Bu da Vehbi'nin işini zorlaştırdı. Zira göreve, 2026 Dünya Kupası'ndan sadece birkaç ay önce, hassas bir dönemde geldi ve herkes 2022'deki başarının tekrarlanmasını bekliyordu. Taraftarların ona güven duyması da zordu.

    Rakraki'nin gelecekte Fas Millî Takımı'nı çalıştırmak için geri dönmesini diliyorum.