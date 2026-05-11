Ibrahima Konate, Merseyside'da sözleşmesinin süresini doldurmaya devam ediyor ve Fransız milli oyuncu görünüşe göre serbest oyuncu statüsüne geçecek. 26 yaşındaki stoper, sahada önemli bir bölgede doldurulması gereken büyük bir boşluk bırakacak.

Kulüp kaptanı Virgil van Dijk, sözleşmesinin bitmesine 12 ay kalmış olsa da bir yıl daha takımda kalacak, ancak deneyimli Hollandalı oyuncu Temmuz ayında 35 yaşına girecek ve Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu için uzun vadeli bir halef bulunması gerekiyor.

Liverpool, 2025 yılında büyük harcamalar yaptı ve bu süreçte İngiliz transfer rekorlarını kırdı; Alexander Isak, Florian Wirtz ve Hugo Ekitike gibi hücum yeteneklerine büyük meblağlar yatırıldı.

Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez de bek pozisyonlarını doldurmak için transfer edildi, ancak 2026'da odak noktası, çökmekte olan savunma hattının merkezine kayabilir. Kırmızılar, halihazırda İngiltere'nin üst düzey rakiplerinin kadrolarında yer alan bir dizi oyuncuyla ilişkilendirildi.

Heyecan verici Brezilyalı Murillo, Forest'ta dikkatleri üzerine çekerek birçok kulübün radarına girerken, Van de Ven'in gücü ve hızı, Spurs bu yaz küme düşme tehdidini başarıyla savuştursa bile onu kuzey Londra'dan uzaklaştırabilir.