Murillo & Micky van de Ven: Liverpool, kendini kanıtlamış iki Premier Lig stoperi transfer edecek mi? Eski Liverpool savunmacısı, Nottingham Forest ve Tottenham’ın transfer hamlelerini değerlendiriyor
Konate takımdan ayrılıyor ve Van Dijk 35 yaşına girmek üzere
Ibrahima Konate, Merseyside'da sözleşmesinin süresini doldurmaya devam ediyor ve Fransız milli oyuncu görünüşe göre serbest oyuncu statüsüne geçecek. 26 yaşındaki stoper, sahada önemli bir bölgede doldurulması gereken büyük bir boşluk bırakacak.
Kulüp kaptanı Virgil van Dijk, sözleşmesinin bitmesine 12 ay kalmış olsa da bir yıl daha takımda kalacak, ancak deneyimli Hollandalı oyuncu Temmuz ayında 35 yaşına girecek ve Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu için uzun vadeli bir halef bulunması gerekiyor.
Liverpool, 2025 yılında büyük harcamalar yaptı ve bu süreçte İngiliz transfer rekorlarını kırdı; Alexander Isak, Florian Wirtz ve Hugo Ekitike gibi hücum yeteneklerine büyük meblağlar yatırıldı.
Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez de bek pozisyonlarını doldurmak için transfer edildi, ancak 2026'da odak noktası, çökmekte olan savunma hattının merkezine kayabilir. Kırmızılar, halihazırda İngiltere'nin üst düzey rakiplerinin kadrolarında yer alan bir dizi oyuncuyla ilişkilendirildi.
Heyecan verici Brezilyalı Murillo, Forest'ta dikkatleri üzerine çekerek birçok kulübün radarına girerken, Van de Ven'in gücü ve hızı, Spurs bu yaz küme düşme tehdidini başarıyla savuştursa bile onu kuzey Londra'dan uzaklaştırabilir.
Murillo ve Van de Ven, Liverpool için faydalı transferler olur mu?
Liverpool için Premier Lig tecrübesi öncelik olmalı mı sorusuna yanıt veren eski Kırmızılar bek oyuncusu Johnson, BetMGM’nin desteğiyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Muhtemelen. Hangi pozisyonu güçlendirmeye çalışırlarsa çalışsınlar, Premier Lig tecrübesi önemli bence; çünkü mesele sadece o pozisyonu güçlendirmek değil, lig şampiyonu olacak takımla rekabet edebilmek gerekiyor.
“Bu, o deneyime sahip birini bulmak kadar kolay değil, sadece yeterince iyi olmaları gerekiyor. Ama kesinlikle kanıtlanmış oyuncular olması gerektiğini düşünüyorum. Beş ya da altı yıl sonra en iyi oyuncu, en iyi stoper olabilecek 20 yaşındaki bir oyuncuyu transfer edecek zamanları yok, şimdi rekabet etmeye başlamaları gerekiyor.
“Yani Premier Lig'den seçim yapmanız gerekirse bu ikisi en bariz seçenekler gibi görünüyor, ancak şampiyonluklar için rekabet edecek seviyeye çıkacak kadar iyi olup olmadıklarını, şans verilirse, asla bilemeyeceğiz.”
Liverpool bu yaz iki stoper transferi yapmalı mı?
Liverpool’un sadece Konate’nin ayrılışını telafi etmek yerine birkaç stoper transfer etmeyi düşünmesi gerekip gerekmediğine dair sorulara yanıt veren Johnson, şunları ekledi: “Muhtemelen iki oyuncuya ihtiyaçları var, ancak az önce söylediklerimin aksine, bir tanesi hemen devreye girebilecek ve rekabet edebilecek kalitede olmalı, diğeri ise üç ya da dört yıl sonra onun yerini alabilecek potansiyele sahip olmalı.
“Geçmişte bunu pek yapmadılar, ama bana göre bu mantıklı bir seçenek olurdu. Bunun işe yarayacağı kesin değil, ama şu anda bir stoperlere ihtiyaçları var ve birkaç yıl içinde bir başkasını da ikame etmeleri gerekecek.”
Slot future: Anfield'da transfer kararlarını kim verecek?
Bir sonraki transfer dönemi açıldığında bu transfer kararlarını kimin vereceği henüz belli değil. Anfield’a Premier Lig şampiyonluğunu kazandırmasının üzerinden bir yıl geçen Arne Slot, giderek artan bir baskı altında çalışıyor.
Reds'in Chelsea ile 1-1 berabere kaldığı maçta tribünlerden daha fazla yuhalama yağdı ve Liverpool, İngiltere'nin en üst liginde dördüncü sırayı umutsuzca korumaya çalıştı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı hala var, ancak 2025-26 sezonunda beklentilerin çok altında kalan kadroda daha fazla yeniden yapılanma çalışması yapılmadan önce teknik kadroda değişiklik yapılması gündeme geldi.