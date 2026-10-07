Yakin, takımının son galibiyetinin ardından Granit Xhaka ile Breel Embolo'nun geleceğine ilişkin net bir mesaj verdi. Takımın kazanan formuna rağmen Yakin, ikilinin kasımdaki bir sonraki milli ara öncesinde yeniden kadroya dahil edilmesi gerektiğinde ısrarcı. Xhaka ve Embolo'yla ilgili durum, aşı sertifikalarını kapsayan saha dışı tartışmalar nedeniyle karmaşık bir hal aldı, ancak İsviçre'nin A Ligi'ne dönüşünü garantilemeyi hedeflediği süreçte Yakin önceliği sportif başarıya veriyor.

Teknik direktörün bu tavrı, İskoçya ve Slovenya'ya karşı oynanacak belirleyici maçlar öncesinde kadrosunun tam güçte olması için son dönemdeki dikkat dağıtan unsurları geride bırakmaya hazır olduğunu gösteriyor. Yakin, blue Sport'a yaptığı açıklamada, "Bana kalırsa, kesinlikle evet. Önümüzde daha zorlu maçlar var ve milli takımda en iyi oyunculara ihtiyacımız var" dedi.