Getty Images Sport
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Murat Yakin'den, kritik kasım karşılaşması öncesinde Granit Xhaka ve Breel Embolo için umutsuz çağrı
Sürgündeki yıldızlar için Yakin'in gözü dönüşte
Yakin, takımının son galibiyetinin ardından Granit Xhaka ile Breel Embolo'nun geleceğine ilişkin net bir mesaj verdi. Takımın kazanan formuna rağmen Yakin, ikilinin kasımdaki bir sonraki milli ara öncesinde yeniden kadroya dahil edilmesi gerektiğinde ısrarcı. Xhaka ve Embolo'yla ilgili durum, aşı sertifikalarını kapsayan saha dışı tartışmalar nedeniyle karmaşık bir hal aldı, ancak İsviçre'nin A Ligi'ne dönüşünü garantilemeyi hedeflediği süreçte Yakin önceliği sportif başarıya veriyor.
Teknik direktörün bu tavrı, İskoçya ve Slovenya'ya karşı oynanacak belirleyici maçlar öncesinde kadrosunun tam güçte olması için son dönemdeki dikkat dağıtan unsurları geride bırakmaya hazır olduğunu gösteriyor. Yakin, blue Sport'a yaptığı açıklamada, "Bana kalırsa, kesinlikle evet. Önümüzde daha zorlu maçlar var ve milli takımda en iyi oyunculara ihtiyacımız var" dedi.
- Getty Images Sport
Milli takım birlik içinde kalmaya devam ediyor
Oyuncuların statüsüne ilişkin görüşmelerin derhal İsviçre Futbol Federasyonu içinde yapılması, oyuncularla doğrudan temasların ise bu ayın ilerleyen bölümünde gerçekleşmesi planlanıyor. Yakin, hem Sunderland orta sahasının hem de Atlanta United forvetinin taktik düzenine kattığı özel niteliklerin tamamen farkında. Her iki oyuncunun da bir sonraki antrenman kampında takım arkadaşlarına yeniden katılmasına imkân tanıyacak bir çözüm bulunabileceği konusunda iyimserliğini koruyor. Yakin, “Umarım her şey yoluna girer. Oyuncuları geri istiyoruz. Granit ile Breel’in yerini dolduramazsınız” diye ekledi.
Bu düşünce, son Uluslar Ligi maçları boyunca sürgündeki yıldızların isimlerini tezahüratlarla dile getiren İsviçreli taraftarlar tarafından da paylaşılıyor. Görünen o ki kamuoyu ile teknik ekip, iki sembol ismi sahadayken takımın çok daha güçlü olduğu konusunda tamamen aynı fikirde.
Kaptanlık sorusu çözüldü
Xhaka'nın yokluğunda en büyük endişelerden biri takımın liderliğiydi. Inter Milan savunmacısı Manuel Akanji bu boşluğu takdire şayan şekilde doldurdu, ancak Yakin hiyerarşinin kalıcı olarak değişmediğini net biçimde vurguladı. Teknik direktör, uzun yıllara dayanan hizmetini ve etkisini gerekçe göstererek, soyunma odasına döner dönmez Xhaka'yı grubun resmî lideri rolüne yeniden getirmeyi planlıyor.
"Uzun zamandır bizimle ve uzun zamandır kaptanlık pazubandını takıyor. Manu iyi iş çıkardı ve bu sorumluluğu üstlenmek için öne çıktı. Granit geri döndüğünde bunu konuşacağız. Sonuçta bu oyuncular arasında verilecek bir karar, ama Granit bizim kaptanımız," dedi Yakin.
- Getty Images Sport
Odak terfiye çevriliyor
Akanji de Xhaka'nın dönüşüne verdiği desteği açıkça dile getirdi ve böylece kaptanlık bandı konusunda bir rekabet olmadığı fikrini güçlendirdi. Takım, kusursuz sicilini koruma baskısıyla yoluna devam ederken kadrodaki birlik de üst düzeyde kalıyor. Dört maçta toplanan 12 puan ve ezici averajla hedef net: kasım ayında alınacak bir galibiyet daha yükselmelerini kesinleştirecek.
"Bu takımda hepimiz Xhaka'yı çok seviyoruz. Geri döndüğünde yeniden kaptan olacağı açık," diye doğruladı Akanji.
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