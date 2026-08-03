Dünya Kupası sponsorluğu, stat sınırlarını aşan getiriler sağlayan bir yatırıma dönüştü. Yakın tarihli bir rapor, turnuvayla bağlantılı küresel markaların milyarlarca dolarlık kazanç elde ettiğini ortaya koyarken, Fas'ın 2030 Dünya Kupası'na (Portekiz ve İspanya ile birlikte) ev sahipliği yapması, Afrikalı şirketler için küresel arenadaki varlıklarını güçlendirme yolunda istisnai bir fırsat olarak öne çıkıyor.
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Mundial'in diğer yüzü: Suudi Arabistan zirvede tarih yazdı, Fas Afrika'ya altın fırsat sunuyor
Marka değeri
Brand Finance kuruluşu tarafından yayımlanan bir rapor, başında Suudi Aramco şirketinin bulunduğu 21 küresel markanın, 2026 Dünya Kupası sponsorluğu sayesinde marka değerlerinde 7,2 milyar dolarlık kazanç elde ettiğini ortaya koydu.
Rapor, bu değerin şirketlerin turnuva süresince elde ettiği doğrudan kâr veya gelirler anlamına gelmediğine, aksine markanın tanınırlık düzeyindeki artışa, kamuoyu nezdindeki itibarının iyileşmesine ve Dünya Kupası ile olan bağlantısı sayesinde gelecekteki kâr büyüme fırsatlarının güçlenmesine dayanarak markanın finansal değerindeki tahmini artışı yansıttığına dikkat çekti.
Rapor ayrıca teknoloji, otomobil, finansal hizmetler ve tüketim ürünleri sektörlerinin turnuva sponsorluğundan en çok yararlanan sektörler olduğunu gösterdi.
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Aramco lider konumda: Diğer şirketler de büyük kazançlar elde ediyor
Marka değerindeki mutlak artış açısından Suudi Aramco, 1,08 milyar dolar ekleyerek şirketlerin başında yer aldı.
Şirket ayrıca kurumsal değere (şirketin toplam değeri) tahmini katkı açısından da, "Brand Finance" kuruluşunun tahminlerine göre yaklaşık 26,142 milyar dolar ile zirveye yerleşti.
Verizon 1,03 milyar dolarlık artışla ikinci sırada yer alırken, onu 836 milyon dolar ekleyen Hyundai, ardından 733 milyon dolar ile Coca-Cola, 631 milyon dolar ile Bank of America, 532 milyon dolar ile Visa, 402 milyon dolar ile Home Depot ve 365 milyon dolar ile Kia takip etti.
Büyüme, turnuva öncesindeki orijinal marka değeriyle karşılaştırıldığında yüzde olarak ölçüldüğünde ise yüzde 4,2'lik büyüme oranıyla listenin başına Lenovo geçti; onu yüzde 3,5 ile Kia, ardından yüzde 3,4 ile Hyundai izledi. Aramco yüzde 2,3 ile dördüncü sırada yer alırken, onu yüzde 2,1 ile Hisense takip etti.
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Milyarlarca dolarlık yatırım
Rapor, Dünya Kupası'ndaki 21 sponsorun toplam yatırımını yaklaşık 2,8 milyar dolar olarak tahmin ediyor; bu yatırımın 7,2 milyar dolarlık ek marka değeri yaratmasının yanı sıra şirketlerin kurumsal değerinde (yani şirketin toplam değerinde) 61 milyar dolarlık artış sağladığı belirtiliyor.
The Playmaker Clubhouse analizi ise 2026 Dünya Kupası sponsorluğunun maliyetinin, dünya genelinde yaklaşık 5 milyar taraftardan oluşan bir kitleye ulaşmaya karşılık 52 ile 76 milyon sterlin arasında değiştiğine işaret etti.
2030 Dünya Kupası'nda Afrika için fırsat
Businessinsider "Afrika" sitesine göre, sponsor şirketlerin elde ettiği büyük getirilere rağmen, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) resmi küresel sponsorları listesinde ana merkezi Afrika'da bulunan hiçbir şirket yer almadı.
Rapor, Fas'ın İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının, Afrikalı şirketlerin resmi sponsorluk sistemine ve bölgesel ortaklıklara girmesi için tarihi bir fırsat teşkil ettiğini ve bunun markalarının değerini artırmaya ve küresel varlıklarını güçlendirmeye katkı sağlayacağını değerlendiriyor.
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