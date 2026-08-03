Marka değerindeki mutlak artış açısından Suudi Aramco, 1,08 milyar dolar ekleyerek şirketlerin başında yer aldı.

Şirket ayrıca kurumsal değere (şirketin toplam değeri) tahmini katkı açısından da, "Brand Finance" kuruluşunun tahminlerine göre yaklaşık 26,142 milyar dolar ile zirveye yerleşti.

Verizon 1,03 milyar dolarlık artışla ikinci sırada yer alırken, onu 836 milyon dolar ekleyen Hyundai, ardından 733 milyon dolar ile Coca-Cola, 631 milyon dolar ile Bank of America, 532 milyon dolar ile Visa, 402 milyon dolar ile Home Depot ve 365 milyon dolar ile Kia takip etti.

Büyüme, turnuva öncesindeki orijinal marka değeriyle karşılaştırıldığında yüzde olarak ölçüldüğünde ise yüzde 4,2'lik büyüme oranıyla listenin başına Lenovo geçti; onu yüzde 3,5 ile Kia, ardından yüzde 3,4 ile Hyundai izledi. Aramco yüzde 2,3 ile dördüncü sırada yer alırken, onu yüzde 2,1 ile Hisense takip etti.

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