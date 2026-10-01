Kulüpte mutlu olsa da, eski Coventry City oyuncusu giderek daha rekabetçi hale gelen kadroda ilk 11'deki yerini geri almaya kararlı. Gyokeres, "Mümkün olduğunca çok futbol oynamak istediğim açık. Umarım bu da olur" itirafında bulundu. "Bir futbolcu olarak her zaman sahada olmak istersiniz.

"Elbette daha fazla süre beklersiniz ama çok sayıda iyi oyuncuya sahip son derece iyi bir kadromuz var ve burada başlangıçta iyi işler yaptık."

Forvet oyuncusu, son dönemdeki formu ve performansıyla ilgili teknik direktörüyle yapıcı görüşmeler yaptığını da açıkladı. "Açıkçası daha iyi olmam gerekiyor ve bunu yapmaya hazırım, bu yüzden sorun yok" dedi. "Bu iyi [teknik direktörle diyalog]. Ben sadece şans bulduğumda iyi oynamaya ve gol atmaya çalışıyorum."



