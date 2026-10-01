Giuseppe Maffia
Çeviri:
'Mümkün olduğunca fazla oynamak istiyorum' - Viktor Gyokeres, Mikel Arteta'nın İsveçli forveti Kai Havertz için yedeğe çekmesinin ardından Arsenal'den ayrılık konusundaki tavrını netleştirdi
Arteta yönetiminde dakikalar bulmakta zorlanıyor
28 yaşındaki oyuncu, bu sezon kendisini yedek rolüne itilmiş halde buldu ve Premier League'de yalnızca sonradan oyuna girerek iki kez forma giydi. Kai Havertz, Premier League şampiyonunun ileri uçtaki ilk tercihi olarak Mikel Arteta'nın gözünde yerini sağlamlaştırdı. Bu düşüş, İsveçli oyuncunun 2025'te Sporting'den gelişinin ardından geçirdiği inişli çıkışlı ilk sezonun sonrasında yaşandı; söz konusu süreç, mayısta Şampiyonlar Ligi finalinde yedek bırakılmasıyla noktalandı.
Gyokeres, მიმდინარე sezonda henüz kulübü adına gol atamadı; Arsenal formasıyla son golünü nisan ayında Southampton'a FA Cup'ta kaybedilen maçta attı. Bu nedenle yaz aylarında ayrılık ihtimaliyle ilgili spekülasyonlar artarken, 2027'de olası bir ayrılığa dair söylentiler de dolaşmayı sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Gyokeres, Kuzey Londra'ya gitmeye kararlı
İsveç Milli Takımı kampındayken konuşan Gyokeres, yakın zamanda bir transfer gerçekleşeceğine dair tüm iddiaları yalanladı. Golcü oyuncu, son transfer döneminde Emirates Stadyumu'ndan ayrılmanın hiçbir zaman gündeminde olmadığını vurguladı.
"Elbette çok fazla spekülasyon vardı" dedi. "Ama sezon öncesi kampının tamamını geçirdim ve kendimi iyi hissettim. Tüm odağım Arsenal'dı. Benim için kalmak zaten kesindi. Kulüpte son derece mutluyum."
İlk 11'de yer kapma mücadelesi veriyor
Kulüpte mutlu olsa da, eski Coventry City oyuncusu giderek daha rekabetçi hale gelen kadroda ilk 11'deki yerini geri almaya kararlı. Gyokeres, "Mümkün olduğunca çok futbol oynamak istediğim açık. Umarım bu da olur" itirafında bulundu. "Bir futbolcu olarak her zaman sahada olmak istersiniz.
"Elbette daha fazla süre beklersiniz ama çok sayıda iyi oyuncuya sahip son derece iyi bir kadromuz var ve burada başlangıçta iyi işler yaptık."
Forvet oyuncusu, son dönemdeki formu ve performansıyla ilgili teknik direktörüyle yapıcı görüşmeler yaptığını da açıkladı. "Açıkçası daha iyi olmam gerekiyor ve bunu yapmaya hazırım, bu yüzden sorun yok" dedi. "Bu iyi [teknik direktörle diyalog]. Ben sadece şans bulduğumda iyi oynamaya ve gol atmaya çalışıyorum."
- AFP
Uluslararası ivme artıyor
Gyokeres, şu anda milli arayı bitiriciliğini yeniden bulmak için kullanıyor. Romanya ve Polonya karşısında attığı gollerle İsveç forması altındaki gol sayısını 23'e çıkaran oyuncu, bu özgüveni Bosna-Hersek ve Romanya ile oynanacak rövanş maçına da taşımaya çalışacak.
Milli takım formunu yeniden kulüp futboluna yansıtması, Arsenal'deki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Arsenal, 10 Ekim'de Emirates Stadyumu'nda Leeds United'ı ağırladığında Gyokeres, Havertz'e ciddi bir rakip olmaya hazır olduğunu Arteta'ya kanıtlamak ve duraksayan Premier League kariyerini yeniden canlandırmak için çaresizce bunu isteyecek.
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