"Mümkün olduğunca açık bir şekilde ifade ettim" - Hakem, Real Madrid'in Benfica ile oynadığı maçta Vinicius Junior ve Gianluca Prestianni'nin ırkçılık tartışmasını yönetme sürecini anlattı
Letexier maç sırasındaki baskıyı açıklıyor
Olay, Estadio da Luz'da oynanan ilk maçın 51. dakikasında meydana geldi. Vinicius Junior'un galibiyet golünü atmasının ardından çıkan tartışma sonucunda Brezilyalı oyuncu, Letexier'e ırkçı hakaret iddiasını iletti. Yaşanan kargaşaya ilişkin değerlendirmede bulunan 37 yaşındaki hakem, böylesine gergin bir ortamda anlık kararlar vermenin ne kadar zor olduğunu açıkladı.
Hakem RMC'ye, "Bu çok sıra dışı bir an. Tüm bilgilere sahip olmadığımız bir an" dedi. "Tüm gerçekleri bilmeden karar vermek zorundayız. Bu tür durumlarda en önemli şey, mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak ve her şeyden önce önlem almaktır. Benim önceliğim budur."
UEFA protokolüne sıkı sıkıya uyulması
Letexier, kanıt olmadan bir oyuncunun sözüne güvenerek kırmızı kart gösteremeyeceğini belirtti, ancak UEFA’nın ayrımcılıkla mücadele protokolünü devreye sokarak bu anı “resmileştirmenin” hayati önem taşıdığını düşündüğünü ifade etti. Bu sayede stadyum spikeri seyircilere seslenebildi ve takımlar durumun ciddiyetini kavrayabildi.
Letexier, "Bir oyuncu bana, benim şahit olmadığım ırkçı hakaretlere maruz kaldığını söylediğinde, söylediklerini dikkate almak zorundayım, ancak sadece bu temele dayanarak bir karar veremem, ki bu bana mantıklı geliyor," diye ekledi. "Durumu resmileştirmek, herkese açıkça belirtmek ve çeşitli taraflara, olayı ne görmüş ne de duymuş olmamın disiplin cezası vermemi engellediğini açıklamak zorundasınız. Ben de olayı bu şekilde ele almaya çalıştım."
Olayın yankıları ve dünya çapındaki yasaklar
Prestianni o gece anında kırmızı kart görmekten kurtulsa da, disiplin cezası oldukça ağır oldu. UEFA, Arjantinli oyuncuya nihayetinde altı maçlık bir ceza verdi; ancak kanat oyuncusu ırkçılık suçlamalarını reddedip farklı bir hakaret kullandığını itiraf etmesinin ardından, suçlama resmi olarak “homofobik davranış” olarak kaydedildi. Oyuncu daha sonra, kanıt olmaksızın cezalandırıldığını belirterek, bu durumun ailesine büyük bir sıkıntı yaşattığını iddia etti.
FIFA, cezanın uluslararası arenada da geçerli olmasını sağlamak için devreye girince durum daha da kızıştı. Yönetim organı, Prestianni'nin cezasının dünya çapında geçerli olduğunu doğruladı ve bu durum, oyuncunun 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in açılış maçlarında forma giyip giyemeyeceği konusunda şüphe uyandırdı. Letexier'in maçı durdurma ve ayrıntılı bir rapor hazırlama kararı, sonraki yaptırımlarda belirleyici oldu.
Sonuçlar üzerine düşünmek
Maç ortasında yaşanan gecikmenin süresine ilişkin bazı kesimlerden gelen eleştirilere rağmen, Letexier’in sakin tavrı UEFA yetkilileri tarafından geniş çapta takdir gördü. Fransız hakem, Şampiyonlar Ligi’ni izleyen dünya çapındaki seyircilere protokolü şeffaf bir şekilde aktarmak olan temel hedefine ulaştığına inanıyor.
Letexier, "UEFA yetkililerinin olayı ele alış biçimimden memnun kaldıkları izlenimini edindim" diyerek sözlerini tamamladı. "Ayrıca futbol dünyasının da durumu oldukça iyi karşıladığını düşünüyorum. Sonuçta, bu tür durumlarda hakem üçüncü bir taraftır. Konuyu olabildiğince net bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Tabii ki, bu tür olaylarla uğraşmak zorunda kalmasak ve bu tür davranışlardan kaçınabilsek, bunu seve seve yapardık."