Letexier, kanıt olmadan bir oyuncunun sözüne güvenerek kırmızı kart gösteremeyeceğini belirtti, ancak UEFA’nın ayrımcılıkla mücadele protokolünü devreye sokarak bu anı “resmileştirmenin” hayati önem taşıdığını düşündüğünü ifade etti. Bu sayede stadyum spikeri seyircilere seslenebildi ve takımlar durumun ciddiyetini kavrayabildi.

Letexier, "Bir oyuncu bana, benim şahit olmadığım ırkçı hakaretlere maruz kaldığını söylediğinde, söylediklerini dikkate almak zorundayım, ancak sadece bu temele dayanarak bir karar veremem, ki bu bana mantıklı geliyor," diye ekledi. "Durumu resmileştirmek, herkese açıkça belirtmek ve çeşitli taraflara, olayı ne görmüş ne de duymuş olmamın disiplin cezası vermemi engellediğini açıklamak zorundasınız. Ben de olayı bu şekilde ele almaya çalıştım."