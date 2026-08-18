Chelsea, MacPhee'yi kadrosuna katarak oyunun tüm alanlarında üstünlük kurma niyetini ortaya koydu. Alonso, bu hamleyi kulübün gelişimi açısından hayati olarak tanımlıyor. Chelsea, Unai Emery'nin takımını duran toplarda adeta bir güç merkezine dönüştürmesiyle ün kazanan İskoç uzmanın bonservis bedeli konusunda Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

Temmuz ayının sonlarında Stamford Bridge ekibine katılan MacPhee, yoğun geçen sezon öncesi programında taktiksel dokunuşlarını uygulamaya koymakta gecikmedi. Men In Blazers Network'e konuşan Alonso, bu atamayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Departmanlarında mümkün olan en iyi uzmanlara sahip olmak istiyoruz. Austin'in Premier League deneyimi olduğu kesin."

Alonso sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekip için, bizim için de hızlı öğrenmek ve Premier League'e uyum sağlamak zorlayıcı olacak. Bu yüzden Austin'in, Ben'in (Roberts), geçen yıl burada olan ve Premier League'den bu taze deneyimlere sahip diğer kişilerin yanımızda olması, maç kazanmak ve her maça hazırlanmak için ne gerektiğini bilmeleri bize çok yardımcı oluyor."