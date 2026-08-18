AFP
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‘Mümkün olan en iyi uzman’ - Xabi Alonso, Chelsea’nin Aston Villa’nın duran top uzmanı Austin MacPhee’yi göreve getirme kararını açıkladı
Alonso, MacPhee ile elit seviyede kazanımlar peşinde
Chelsea, MacPhee'yi kadrosuna katarak oyunun tüm alanlarında üstünlük kurma niyetini ortaya koydu. Alonso, bu hamleyi kulübün gelişimi açısından hayati olarak tanımlıyor. Chelsea, Unai Emery'nin takımını duran toplarda adeta bir güç merkezine dönüştürmesiyle ün kazanan İskoç uzmanın bonservis bedeli konusunda Aston Villa ile anlaşmaya vardı.
Temmuz ayının sonlarında Stamford Bridge ekibine katılan MacPhee, yoğun geçen sezon öncesi programında taktiksel dokunuşlarını uygulamaya koymakta gecikmedi. Men In Blazers Network'e konuşan Alonso, bu atamayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Departmanlarında mümkün olan en iyi uzmanlara sahip olmak istiyoruz. Austin'in Premier League deneyimi olduğu kesin."
Alonso sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekip için, bizim için de hızlı öğrenmek ve Premier League'e uyum sağlamak zorlayıcı olacak. Bu yüzden Austin'in, Ben'in (Roberts), geçen yıl burada olan ve Premier League'den bu taze deneyimlere sahip diğer kişilerin yanımızda olması, maç kazanmak ve her maça hazırlanmak için ne gerektiğini bilmeleri bize çok yardımcı oluyor."
- Getty
Premier League'e hazır bir ekip kurmak
MacPhee'nin gelişi sadece korner organizasyonlarıyla ilgili değil; Alonso'nun İngiltere'nin en üst ligindeki ilk sezonunda yolunu bulurken ona yerel bilgi açısından bir temel sağlamakla da ilgili. Chelsea, Ben Roberts gibi isimleri kadroda tutup MacPhee'nin uzmanlığını ekleyerek kıtasal dokunuşla Premier League pragmatizmini harmanlayan bir yapı oluşturdu.
Bu iş birliğine dayalı yaklaşım, Alonso'nun ana antrenör grubunun uyum sürecini kısaltmak için tasarlandı. Teknik direktör, ligdeki özel gereklilikleri anlayan seslerin odada bulunmasının ne kadar kritik olduğunu vurguladı; böylece takım, zorlu 38 maçlık sezon boyunca karşılaşabileceği her taktik senaryoya titizlikle hazırlanıyor. Alonso, "Austin'in artık bizimle olmasından mutluyuz" dedi.
Cole Palmer'ın parlaklığını yeniden canlandırmak
Teknik ekipte yeniden yapılanma sürerken, Alonso saha içindeki kilit isimlerini yeniden canlandırmaya da aynı ölçüde odaklanmış durumda. Bunların başında da Cole Palmer geliyor. İngiltere milli oyuncusunun formu geçen sezon kondisyon endişeleri nedeniyle dalgalandı, ancak teknik direktörü, taktiksel ve fiziksel bir sıfırlamanın onu yıkıcı en iyi seviyesine geri döndüreceğine inanıyor.
24 yaşındaki oyuncu için plan hakkında konuşan Alonso, Daily Mail'e şunları söyledi: "İlk adım tamamen fiziksel olmalı, çünkü oyuncunun sahada elinden gelenin en iyisini verebilmesi için kendini tamamen toparlamış hissetmesi ve yüzde 100 hazır olması gerekiyor. Bu hazır olma durumuna ve yüksek fizik seviyesine ulaştığında ise özgüvenin rolü devreye girer; sistemin etkinliğini hissetmesi, oyun tarzından keyif alması ve taktik sorumluluklarını kavraması gerekiyor."
- Getty Images Sport
Fulham ile oynanacak açılış maçına doğru
Hazırlıklar, Chelsea'nin pazartesi günü Premier League'deki açılış maçında Fulham'la karşılaşmak için Craven Cottage'a gitmesiyle tamamlanacak. Bu, Alonso'nun yenilenen kadrosu ve uzmanlaşmış teknik ekibi için ilk resmi sınav olacak.
Uzman bir teknik direktör ve MacPhee gibi uzman isimlerle güçlendirilmiş bir teknik ekiple Chelsea, yeni sezona net bir amaç duygusuyla giriyor. Fulham maçının ardından Chelsea'yi yoğun bir tempo bekliyor: Önce Luton Town'a karşı Lig Kupası maçı, ardından da Brighton'la lig karşılaşması.
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