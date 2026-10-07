Otamendi, uzun yıllardır kaptanlığını yapan isimle son bir maçta daha aynı sahayı paylaşmanın büyük mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Otamendi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir son; bu maç bonus gibiydi, çünkü sonuncusunun Dünya Kupası'nda olduğunu sanıyordum" dedi.

"Milli takımda uzun yıllar birlikteydik ve bunu onunla yaşamak harikaydı."

"Son golümü onun pasıyla atmak, hayatım boyunca değer vereceğim bir şey."