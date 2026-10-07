AFP
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Mükemmel veda! Otamendi, Arjantinli yıldızlar giden krala selam dururken Messi'nin son asistinin tadını çıkarıyor
Otamendi, Messi'nin son asistinde gol attı
Nicolas Otamendi, Lionel Messi'nin milli takıma vedası sırasında en unutulmaz anlardan birine imza attı ve Arjantin'in Benin karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette gol perdesini açtı. Tecrübeli savunmacı, Messi'nin nokta atışı ortasında topu kafayla ağlara gönderdi ve Monumental Stadyumu'nda duygunun yoğun yaşandığı geceyi taçlandırdı.
Otamendi, milli takım ortaklıklarının aslında Dünya Kupası'nda zaten sona erdiğini düşündüğünü kabul etti.
Bu gol, uzun yıllardır milli takımın iki temel direği olan isim için uygun bir son öne çıkan an oldu.
- AFP
Tecrübeli savunmacı, kendisine yakışan vedanın tadını çıkarıyor
Otamendi, uzun yıllardır kaptanlığını yapan isimle son bir maçta daha aynı sahayı paylaşmanın büyük mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Otamendi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir son; bu maç bonus gibiydi, çünkü sonuncusunun Dünya Kupası'nda olduğunu sanıyordum" dedi.
"Milli takımda uzun yıllar birlikteydik ve bunu onunla yaşamak harikaydı."
"Son golümü onun pasıyla atmak, hayatım boyunca değer vereceğim bir şey."
Palacios, efsaneyle birlikte oynamanın onurunu selamladı
Orta saha oyuncusu Exequiel Palacios da bu duygulara katıldı ve Messi ile soyunma odasını paylaşma deneyimini, yeri doldurulamaz bir anı olarak nitelendirdi. Palacios, "Tüm zamanların en iyisiyle aynı sahayı paylaşmış olmak bir onur; bu, hayatımın geri kalanında benimle kalacak" dedi.
Otamendi, takımın tamamının kaptanın hak ettiği vedayı almasını sağlamak istediğini belirtti.
Otamendi, "Bu üzüntü veriyor ama aynı zamanda mutluluk da getiriyor, çünkü ufaklığın vedası tam da hak ettiği gibi oldu" diye ekledi.
- Photogamma
Kadro, uluslararası arenada yeni bir döneme sayfa açıyor
Messi'nin son maçı artık geride kalırken, Arjantin'in yerleşik liderleri soyunma odasında daha fazla sorumluluk üstlenecek. Otamendi ve diğer kıdemli isimler, takımı yaklaşan resmi eleme maçlarında yönlendirecek.
Arjantin, bir sonraki FIFA milli maç aralığında yeniden sahaya çıkacak.
Messi'nin son asistinin hatırası, Arjantin tarihinin sonsuza kadar bir parçası olarak kalacak.
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