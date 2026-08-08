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'Mükemmel uyum!' - Man Utd'a, Arsenal'ın Myles Lewis-Skelly'si yerine Newcastle yıldızına gitmesi çağrısı
Bardsley, United'a Hall'ı hedeflemesi çağrısında bulundu
Bardsley, eski kulübüne kadrosunu Newcastle savunmacısı Hall'u transfer ederek güçlendirmesi tavsiyesinde bulundu. Casinolyze'a verdiği röportajda konuşan Bardsley, United'ın Avrupa kupalarına dönmesiyle birlikte kadro derinliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Eski İskoçya milli oyuncusu, Luke Shaw'un sezon öncesindeki umut veren formuna rağmen sol beki temel endişe alanlarından biri olarak gösterdi.
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Hall "mükemmel uyum"
Bardsley, Shaw'nın endişe verici sakatlık geçmişi nedeniyle Manchester United'ın birden fazla kulvarda geçecek zorlu bir sezonda ona güvenemeyeceğine inanıyor. Carrick'in savunma seçeneklerini güçlendirmek için ideal çözüm olarak Hall'ı gösterdi. Eski Manchester United oyuncusu, çok yönlü savunmacının Old Trafford'da başarılı olmak için gereken özelliklerin tamamına sahip olduğuna inanıyor.
"Transfer döneminde hâlâ zaman var ama en az bir orta sahaya daha ihtiyaçları var, savunma yönü daha güçlü olan birine, bir de sol bek lazım" diye açıkladı.
"Luke Shaw sezon öncesinde diri göründü ama sakatlık geçmişi nedeniyle insan her zaman endişe ediyor. United yeniden Şampiyonlar Ligi'ne döndüğünde, oynayacakları maç sayısı yüzünden, özellikle de tam bir sezon boyunca ona sürekli güvenebileceğinizi sanmıyorum.
"Newcastle United'dan Lewis Hall kusursuz bir tercih olurdu. Mesele sadece, bu yaz zaten bu kadar çok oyuncu satmış ve Eddie Howe'u kaybetmişken onu Newcastle United'dan çıkarabilmek. Yine de Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve yaşı da çok iyi. Bence oynama tarzı Manchester United'a cuk oturuyor."
Hall, Lewis-Skelly'ye tercih edildi
Potansiyel sol bek hedeflerini değerlendirirken Bardsley, Hall ile Premier League şampiyonu Lewis-Skelly arasında net bir tercih yaptı. Hall'un, United'ın savunmadaki acil ihtiyaçlarını çözmeye çok daha uygun olduğunu vurguladı.
Bardsley, "Bu yaz Manchester United'ın neye ihtiyacı olduğuna baktığınızda ben Myles Lewis-Skelly yerine Lewis Hall'u tercih ederim" dedi. "Hall, sol bekte oynamaya daha uygun. Bence Lewis-Skelly'ye baktığınızda, onu orta sahada oynattığınızda çok daha iyi bir oyuncu oluyor ve United'ın orta sahaya geçen bir başka genç oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Onların ihtiyacı, gelip o pozisyona sahip çıkacak tecrübeye sahip, kendini kanıtlamış bir defansif orta saha.
"Bakın, o kaliteli bir oyuncu. Buna hiç şüphe yok. Geçen sezon Premier League'i kazandı ve Şampiyonlar Ligi finaline orta sahada ilk 11'de başladı. Ama bana göre, ikisi arasında seçim yapmak zorunda olsaydım, haftanın her günü ve pazar günü iki kez Lewis Hall derdim."
- Getty
Man Utd için sırada ne var?
Manchester United'ın Hall ya da Lewis-Skelly için resmî bir teklif sunup sunmayacağı henüz belli değil. Newcastle United'ın, bu yaz sol bekini satmayı düşünmediğini kısa süre önce net şekilde ortaya koyduğu bildirildi. Bu arada Arsenal de en önemli genç yeteneklerinden biriyle yollarını ayırmaya istekli görünmüyor. United'ın iki oyuncudan hiçbirini kadrosuna katamaması halinde, başka seçeneklere yönelmesi muhtemel. Fulham'ın Antonee Robinson'ı da Old Trafford'a transferle şimdiden anılıyor.
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