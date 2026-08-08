Bardsley, Shaw'nın endişe verici sakatlık geçmişi nedeniyle Manchester United'ın birden fazla kulvarda geçecek zorlu bir sezonda ona güvenemeyeceğine inanıyor. Carrick'in savunma seçeneklerini güçlendirmek için ideal çözüm olarak Hall'ı gösterdi. Eski Manchester United oyuncusu, çok yönlü savunmacının Old Trafford'da başarılı olmak için gereken özelliklerin tamamına sahip olduğuna inanıyor.

"Transfer döneminde hâlâ zaman var ama en az bir orta sahaya daha ihtiyaçları var, savunma yönü daha güçlü olan birine, bir de sol bek lazım" diye açıkladı.

"Luke Shaw sezon öncesinde diri göründü ama sakatlık geçmişi nedeniyle insan her zaman endişe ediyor. United yeniden Şampiyonlar Ligi'ne döndüğünde, oynayacakları maç sayısı yüzünden, özellikle de tam bir sezon boyunca ona sürekli güvenebileceğinizi sanmıyorum.

"Newcastle United'dan Lewis Hall kusursuz bir tercih olurdu. Mesele sadece, bu yaz zaten bu kadar çok oyuncu satmış ve Eddie Howe'u kaybetmişken onu Newcastle United'dan çıkarabilmek. Yine de Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve yaşı da çok iyi. Bence oynama tarzı Manchester United'a cuk oturuyor."