Barcola, Liverpool teknik direktörünün kendisine verdiği belirli görev ve sorumlulukları Sky Sports'a anlattı. Barcola, “Gelmeden önce onunla konuştuğumda konu, kanatlarda oynamam, bildiğim işi yapmam ve yüksek hızla oynamamdı” dedi.

“Çok hücum ettiğimi ama aynı zamanda savunmaya da çok katkı verdiğimi biliyor.”

“Geldiğimde benden istediği şeyin bu olduğunu söyledi. Bu yüzden onunla işler çok iyi gidiyor.”