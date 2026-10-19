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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

Mükemmel uyum! Barcola, Iraola'nın direkt oyun taktiklerini övdü ve teknik direktörünün güveninin karşılığını vereceğine söz verdi

Liverpool
B. Barcola
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig

Liverpool'un hücum oyuncusu Bradley Barcola, teknik direktör Andoni Iraola'nın direkt oyun tarzını överek bunun kendi özelliklerine ideal biçimde uyduğunu söyledi. Barcola, Iraola'nın kendisini kulübe katılmaya ikna ederken hem yüksek tempolu hücum performansı hem de savunma disiplini talep ettiğini açıkladı.

  • Barcola, Iraola'nın doğrudan oyuna dayalı taktik sisteminde parlıyor

    Liverpool'un kanat oyuncusu Bradley Barcola, doğal güçlü yönlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayan bir taktik anlayış uyguladığı için teknik direktör Andoni Iraola'yı övdü. Eski PSG forveti, Bask teknik direktörün Anfield'daki yüksek tempolu hücum düzenine kısa sürede uyum sağladı.

    Iraola'nın futbol anlayışında hızlı geçişler, kanatlarda süratli oyun ve topsuz alanda disiplinli pres ön planda.

    Barcola, Iraola ile yaptığı ilk görüşmelerin Liverpool'un kendisi için taktik açıdan mükemmel bir adres olduğuna inanmasını sağladığını açıkladı.

  • imago-sport-1084667759.jpgMark Pain

    Kanat oyuncusu, Iraola'nın savunma ve hücumdaki taleplerini anlattı

    Barcola, Liverpool teknik direktörünün kendisine verdiği belirli görev ve sorumlulukları Sky Sports'a anlattı. Barcola, “Gelmeden önce onunla konuştuğumda konu, kanatlarda oynamam, bildiğim işi yapmam ve yüksek hızla oynamamdı” dedi.

    “Çok hücum ettiğimi ama aynı zamanda savunmaya da çok katkı verdiğimi biliyor.”

    “Geldiğimde benden istediği şeyin bu olduğunu söyledi. Bu yüzden onunla işler çok iyi gidiyor.”

  • Fransız, teknik direktörünün kendisine duyduğu güvenin karşılığını vermek istiyor

    24 yaşındaki oyuncu, Iraola'nın taktik anlayışına tam güven duyduğunu belirterek sahada istikrarlı biçimde sonuç üretme sözü verdi. Barcola, “Ona uygun bir oyun tarzım olduğunu düşünüyorum,” dedi.

    “Doğrudan oyunu seviyor, ben de bunu tercih ediyorum.”

    “Bundan sonrası sahada fark yaratmama bağlı. Umarım bana duyduğu güvenin karşılığını verebilirim.”

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  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Iraola'nın kanat oyunu felsefesi Liverpool'u ileri taşıyor

    Barcola'nın Iraola'nın taktik düzenine sorunsuz uyumu, Liverpool'un kanatlarda büyük bir tehdit oluşturmasını sağlıyor.

    Teknik direktör ve oyuncu taktik beklentiler konusunda aynı noktada buluşurken, kanat oyuncusu tüm kulvarlarda yüksek performansını sürdürmeyi hedefliyor.

    Liverpool, kupa kazanma hedefi doğrultusunda mücadelesini sürdürürken Barcola'nın hızından ve çalışkanlığından yararlanmayı planlıyor.

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