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Mükemmel uyum! Barcola, Iraola'nın direkt oyun taktiklerini övdü ve teknik direktörünün güveninin karşılığını vereceğine söz verdi
Barcola, Iraola'nın doğrudan oyuna dayalı taktik sisteminde parlıyor
Liverpool'un kanat oyuncusu Bradley Barcola, doğal güçlü yönlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayan bir taktik anlayış uyguladığı için teknik direktör Andoni Iraola'yı övdü. Eski PSG forveti, Bask teknik direktörün Anfield'daki yüksek tempolu hücum düzenine kısa sürede uyum sağladı.
Iraola'nın futbol anlayışında hızlı geçişler, kanatlarda süratli oyun ve topsuz alanda disiplinli pres ön planda.
Barcola, Iraola ile yaptığı ilk görüşmelerin Liverpool'un kendisi için taktik açıdan mükemmel bir adres olduğuna inanmasını sağladığını açıkladı.
- Mark Pain
Kanat oyuncusu, Iraola'nın savunma ve hücumdaki taleplerini anlattı
Barcola, Liverpool teknik direktörünün kendisine verdiği belirli görev ve sorumlulukları Sky Sports'a anlattı. Barcola, “Gelmeden önce onunla konuştuğumda konu, kanatlarda oynamam, bildiğim işi yapmam ve yüksek hızla oynamamdı” dedi.
“Çok hücum ettiğimi ama aynı zamanda savunmaya da çok katkı verdiğimi biliyor.”
“Geldiğimde benden istediği şeyin bu olduğunu söyledi. Bu yüzden onunla işler çok iyi gidiyor.”
Fransız, teknik direktörünün kendisine duyduğu güvenin karşılığını vermek istiyor
24 yaşındaki oyuncu, Iraola'nın taktik anlayışına tam güven duyduğunu belirterek sahada istikrarlı biçimde sonuç üretme sözü verdi. Barcola, “Ona uygun bir oyun tarzım olduğunu düşünüyorum,” dedi.
“Doğrudan oyunu seviyor, ben de bunu tercih ediyorum.”
“Bundan sonrası sahada fark yaratmama bağlı. Umarım bana duyduğu güvenin karşılığını verebilirim.”
- Getty Images Sport
Iraola'nın kanat oyunu felsefesi Liverpool'u ileri taşıyor
Barcola'nın Iraola'nın taktik düzenine sorunsuz uyumu, Liverpool'un kanatlarda büyük bir tehdit oluşturmasını sağlıyor.
Teknik direktör ve oyuncu taktik beklentiler konusunda aynı noktada buluşurken, kanat oyuncusu tüm kulvarlarda yüksek performansını sürdürmeyi hedefliyor.
Liverpool, kupa kazanma hedefi doğrultusunda mücadelesini sürdürürken Barcola'nın hızından ve çalışkanlığından yararlanmayı planlıyor.
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