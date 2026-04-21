Çeviri:
"Mükemmel oyuncu", Liverpool için iki transfer ihtiyacını birden karşılayabilir; Michael Owen, Reds taraftarı Anthony Gordon'un Newcastle'dan köklerine döneceğine dair yeniden gündeme gelen söylentilere tepki gösterdi
Liverpool’un Salah’ın yerine geçecek bir oyuncuya ve Ekitike’nin yedeğine ihtiyacı var
Toffees formasıyla 78 maça çıkan Gordon, Ocak 2023’te 45 milyon sterlinlik (61 milyon dolar) bir transfer paketi kapsamında Tyneside’a transfer olarak Merseyside’a veda etti. O zamandan bu yana, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde kendini kanıtlamış ve İngiltere A Milli Takımı’nda 17 kez forma giymiş bir oyuncu olarak piyasa değeri yükseldi; ancak Merseyside’a geri dönme ihtimali gündeme geliyor.
Liverpool, "Mısır Kralı" Mohamed Salah'a veda etmeye hazırlanırken, ileriye dönük yetenekler arayışında bulunuyor. Salah, 2025-26 sezonu sona erdiğinde sözleşmesinin son yılı tamamlanacak ve serbest oyuncu olarak ayrılacak. İki Premier Lig şampiyonluğu, dört Altın Ayakkabı ve üç PFA Yılın Oyuncusu ödülüne sahip olan bu isim, Anfield'da doldurulması zor bir boşluk bırakacak.
Kırmızılar ayrıca Hugo Ekitike'nin yaşadığı talihsiz sakatlıkla da uğraşmak zorunda kalacak. Fransız forvet, Aşil tendonu kopması nedeniyle en az dokuz ay sahalardan uzak kalacak. Bu nedenle, merkez forvet pozisyonu için bir yedek aranabilir.
Liverpool, bir sonraki transfer döneminde Gordon'u kadrosuna katmalı mı?
Gordon, çok yönlü bir oyuncu olarak Liverpool için birçok ihtiyacı karşılayabilecek bir isim. Hem kanatlarda hem de ortada görev alabiliyor. Bu durum göz önüne alındığında, 2025 yılında rekor kıran bir transfer çılgınlığı yaşayan kulüp için bir başka yüksek bedelli transfer olabilir mi?
"Bu, Liverpool'un ihtiyacı olduğunu düşündüğüm şeye daha uygun: bir kanat oyuncusu.
“Salah'ın ayrılması büyük bir sorun. Bu boşluğu doldurmak zorunda kalacaklar. Sol kanatta, [Cody] Gakpo çok uzun süredir çok iyi bir oyuncu ama sezonun ikinci ve üçüncü üçte birlik bölümlerinde hiç de iyi bir performans gösteremedi. Genç Rio [Ngumoha]'ya kapıyı açtı. Daha düzenli oynamaya hazır olup olmadığı elbette tartışmalı bir konu.
“Ama bence Salah'ın yerini doldurmak için sağ kanat forveti bir öncelik olmalı. Doldurulması gereken ilk pozisyonun bu olduğunu düşünüyorum.”
Gordon'un bu kişi olup olamayacağı konusunda daha fazla baskı altında kalan Owen, şunları ekledi: “Bence o kesinlikle harika bir oyuncu. Onu Newcastle'dan koparabilmeniz ise elbette ayrı bir konu. Ama bireysel olarak, evet, büyük bir hayranıyım. Bence bu yılki Dünya Kupası'nda büyük bir rol oynamalı.”
Gordon'un daha önceki Liverpool transfer söylentilerine tepkisi
Gordon’un çocukluk kulübüne transfer olasılığının gündeme gelmesi ilk kez olmuyor. İki yıl önce, 2024 yazında, Liverpool ile ilgili söylentiler dikkatini çekmişti; o yaz, aynı zamanda A milli takımda ilk büyük turnuvasına da katılmıştı.
Gordon, Merseyside'a dönüşün gerçekleşmediği o süreci Daily Mail'e şöyle anlattı: "Benim için zordu çünkü birincisi, Euro 2024 vardı ve bu benim için zihinsel olarak çok zorluydu. Oradaydım ama oynamıyordum.
Sonra transfer meselesi vardı. PSR [Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları] nedeniyle, transfer döneminin bir noktasında ayrılacağımı düşünmüştüm. Bu gerçekleşmedi. Öncelikle [Liverpool'a katılma fikrini] kafamda sindirmem gerekiyordu, sonra [bu gerçekleşmediğinde] bunu tekrar kafamda sindirmek zordu. Ben de bir insanım. Bu gerçekten zor.”
Gordon'un sözleşmesi: Newcastle neden yüksek bir transfer ücreti talep edebilir?
Gordon’un St James’ Park’taki sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor; bu da Newcastle’ın onu satmak için herhangi bir baskı altında olmadığı anlamına geliyor. Kulüp, herhangi bir transferde mümkün olan en yüksek bedeli talep edebilecek durumda; bu bağlamda 75 milyon sterlinlik (101 milyon dolar) bir fiyat etiketi belirlendiği öne sürülüyor.
Liverpool, transfer ihtiyaçları göz önüne alındığında bu paranın iyi bir yatırım olduğuna karar verebilir ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya yaklaşırken, Newcastle'ın 2026'da kaçıracağı Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında Gordon'a forma şansı sunabilecek bir konumda olacaktır.