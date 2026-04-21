"Mükemmel oyuncu", Liverpool için iki transfer ihtiyacını birden karşılayabilir; Michael Owen, Reds taraftarı Anthony Gordon'un Newcastle'dan köklerine döneceğine dair yeniden gündeme gelen söylentilere tepki gösterdi

Toffees formasıyla 78 maça çıkan Gordon, Ocak 2023’te 45 milyon sterlinlik (61 milyon dolar) bir transfer paketi kapsamında Tyneside’a transfer olarak Merseyside’a veda etti. O zamandan bu yana, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde kendini kanıtlamış ve İngiltere A Milli Takımı’nda 17 kez forma giymiş bir oyuncu olarak piyasa değeri yükseldi; ancak Merseyside’a geri dönme ihtimali gündeme geliyor.

Liverpool, "Mısır Kralı" Mohamed Salah'a veda etmeye hazırlanırken, ileriye dönük yetenekler arayışında bulunuyor. Salah, 2025-26 sezonu sona erdiğinde sözleşmesinin son yılı tamamlanacak ve serbest oyuncu olarak ayrılacak. İki Premier Lig şampiyonluğu, dört Altın Ayakkabı ve üç PFA Yılın Oyuncusu ödülüne sahip olan bu isim, Anfield'da doldurulması zor bir boşluk bırakacak.

Kırmızılar ayrıca Hugo Ekitike'nin yaşadığı talihsiz sakatlıkla da uğraşmak zorunda kalacak. Fransız forvet, Aşil tendonu kopması nedeniyle en az dokuz ay sahalardan uzak kalacak. Bu nedenle, merkez forvet pozisyonu için bir yedek aranabilir.