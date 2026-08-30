Muller, Hoeness'in VfB Stuttgart'ta yaptığı işe duyduğu hayranlığı açıkça dile getirdi ve onun etkisini tam anlamıyla dönüştürücü olarak tanımladı. Bayern Münih'in tecrübeli yıldızı, Hoeness'in kulübe, göreve gelişinden önce birkaç yıl boyunca umutsuzca eksik olan bir taktik netlik ve istikrar seviyesi kazandırdığını belirtti.

Bundesliga'daki teknik direktörlük ortamı hakkında konuşan Muller, Hoeness'i meslektaşları arasında öne çıkaran özelliklere dikkat çekti. Welt.de'ye konuşan Muller, "Bence Hoeness, VfB'de teknik direktör olarak olağanüstü bir iş çıkardı. Net bir oyun felsefesi ortaya koyuyor. A'dan Z'ye ne kadar tutkulu olduğunu görebilirsiniz, deneyim kazanmaya devam etti ve kulübe Stuttgart'ın uzun yıllardır eksikliğini hissettiği istikrarı verdi" dedi.