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Mohamed Saeed

Çeviri:

‘Mükemmel iş’ - Thomas Muller, Bayern Münih’te olası görev değişikliği konuşmaları arasında Sebastian Hoeness’i övdü

Bayern Munich
T. Mueller
Bundesliga
M. Demichelis
S. Hoeness

Thomas Müller, Sebastian Hoeness'in "olağanüstü bir iş" çıkardığını söyleyerek Bayern Münih teknik direktörlüğünün geleceği konusunda önemli bir tartışma başlattı. Tecrübeli forvet, Allianz Arena'ya dönüşüyle anılmaya devam eden VfB Stuttgart patronuna duyduğu hayranlığı dile getirdi.

  • Muller, Stuttgart'taki dönüşüm için Hoeness'i övdü

    Muller, Hoeness'in VfB Stuttgart'ta yaptığı işe duyduğu hayranlığı açıkça dile getirdi ve onun etkisini tam anlamıyla dönüştürücü olarak tanımladı. Bayern Münih'in tecrübeli yıldızı, Hoeness'in kulübe, göreve gelişinden önce birkaç yıl boyunca umutsuzca eksik olan bir taktik netlik ve istikrar seviyesi kazandırdığını belirtti.

    Bundesliga'daki teknik direktörlük ortamı hakkında konuşan Muller, Hoeness'i meslektaşları arasında öne çıkaran özelliklere dikkat çekti. Welt.de'ye konuşan Muller, "Bence Hoeness, VfB'de teknik direktör olarak olağanüstü bir iş çıkardı. Net bir oyun felsefesi ortaya koyuyor. A'dan Z'ye ne kadar tutkulu olduğunu görebilirsiniz, deneyim kazanmaya devam etti ve kulübe Stuttgart'ın uzun yıllardır eksikliğini hissettiği istikrarı verdi" dedi.

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  • Martin DemichelisGetty Images

    Martin Demichelis'i RB Leipzig'te izlemek

    Hoeness'e yönelik övgülerinin yanı sıra Muller, Arjantinlinin RB Leipzig'e geçişinin ardından Demichelis'i de yakından takip ettiğini açıkladı. Bayern'deki futbolculuk dönemlerinde Demichelis ile aynı soyunma odasını paylaşan Muller, eski takım arkadaşının Bundesliga'da yüksek profilli bir teknik direktörlük rolüne geçişini son derece ilgi çekici bir hikâye olarak görüyor.

    Tecrübeli oyun kurucu, bu sezon Leipzig projesine duyduğu ilgide kişisel geçmişin de rol oynadığını kabul etti. Muller, "Demichelis meselesi. Çünkü onu hâlâ Bayern'den takım arkadaşım olarak hatırlıyorum. Şimdi Leipzig'de olması, bunu heyecan verici bir proje haline getiriyor ve ben de uzaktan yakından takip edeceğim" dedi.

  • Stuttgart, Şampiyonlar Ligi adayı olarak

    Yurt içindeki sezonun geri kalanına dair değerlendirmede bulunan Muller, Bundesliga puan tablosunda üst sıralar için hangi takımların yarışacağını tahmin etti. Stuttgart'ın son dönemdeki başarısının tesadüf olmadığına ve Avrupa kupaları yarışı içinde kalmalarını sağlayacak taktik temele sahip olduklarına inanmaya devam ediyor.

    Muller, Stuttgart'ın geleceği konusunda oldukça iyimser konuşurken, Almanya'nın diğer geleneksel güçleri hakkında şüphelerini dile getirdi. "VfB, Şampiyonlar Ligi sıralamaları söz konusu olduğunda yarışın içinde olmaya devam edecek. Öte yandan Eintracht Frankfurt konusunda biraz daha şüpheliyim" diye ekledi.

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  • Thomas Muller Vancouver Whitecaps 12062025(C)Getty Images

    Bayern kulübesinin geleceği

    Muller'ın müdahalesi hassas bir dönemde geldi; zira olası teknik direktör değişikliklerinin gölgesi Allianz Arena'nın üzerinde her zaman büyük yer tutuyor. Muller, kamuoyu önünde Hoeness soyadını taşıyan bir teknik adamı destekleyerek, Bayern'in tarihsel başarısıyla bu denli özdeşleşmiş bu soyadının da etkisiyle, gelecekteki halefiyet planlarına ilişkin tartışmaları istemeden daha da alevlendirdi. Daha önce Bayern'in rezerv takımını 3. Liga şampiyonluğuna taşıyan Hoeness, kulübü yönetmek için gerekli "Bayern DNA"sına sahip bir teknik adam olarak geniş kesimlerce görülüyor.

    Şimdilik odak noktası mevcut sezon olmaya devam ediyor, ancak Muller'ın destek açıklamaları, oyunun en kıdemli oyuncularının hangi taktik zihinlere saygı duyduğunu net şekilde gösteriyor. İster Hoeness'in taktik felsefesi ister Demichelis'in liderlik ettiği heyecan verici proje olsun, tecrübeli forvet eski takım arkadaşları ile rakiplerinin kulübede merkez sahneye çıktığı bir geleceğe hazırlandığını açıkça ortaya koyuyor.

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