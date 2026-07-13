‘Mükemmel hazırlık maçları’ - ABD Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası elemeleri öncesinde dünya 1 numarası İspanya ile Ekim ayında iki maç oynayacak

ABD milli takım teknik direktörü Emma Hayes, Dünya Kupası elemeleri öncesinde takımının dünyanın en iyileriyle karşılaşmasını istediğini vurguladı.

ABD Kadın Milli Takımı (USWNT) baş antrenörü Emma Hayes, “İki harika maç daha” dedi. “İspanya’yı programımıza dahil etmeyi çok istiyorduk, ancak kadınlar uluslararası takviminde en iyi takımlarla maç ayarlamanın ne kadar zor olduğu herkes tarafından biliniyor. Bu nedenle, bu iki maçı Doğu Kıyısı’nda oynayabilmek, yıl sonunda başlayacak Dünya Kupası elemelerine girmeden önce mükemmel birer sınav olacak.”

ABD Kadın Milli Takımı, 2026 yılında 8-2-0 (galibiyet-mağlubiyet-beraberlik) genel bir rekora sahip ve rakiplerine karşı 22-4’lük bir gol üstünlüğü sağladı. Ancak İspanya’nın sıralamada zirvede olmasının bir nedeni var. İspanya, UEFA eleme kampanyasını üstün bir performansla tamamlayarak 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkını elde ettikten sonra Ekim ayındaki maçlara katılabilme imkânı buldu. 5 Haziran’da Mallorca’da İngiltere’yi 4-0 yenmesi ve dört gün sonra Reykjavik’te İzlanda’yı 6-1 mağlup etmesi, İspanya’nın C Grubu’nda birinciliği garantilemesini sağladı ve böylece İspanya, Ekim ayı FIFA penceresinde yapılması planlanan UEFA play-off’larından muaf oldu.