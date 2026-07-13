Getty Images Sport
Çeviri:
‘Mükemmel hazırlık maçları’ - ABD Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası elemeleri öncesinde dünya 1 numarası İspanya ile Ekim ayında iki maç oynayacak
- Getty Images Sport
"İki harika maç daha"
ABD milli takım teknik direktörü Emma Hayes, Dünya Kupası elemeleri öncesinde takımının dünyanın en iyileriyle karşılaşmasını istediğini vurguladı.
ABD Kadın Milli Takımı (USWNT) baş antrenörü Emma Hayes, “İki harika maç daha” dedi. “İspanya’yı programımıza dahil etmeyi çok istiyorduk, ancak kadınlar uluslararası takviminde en iyi takımlarla maç ayarlamanın ne kadar zor olduğu herkes tarafından biliniyor. Bu nedenle, bu iki maçı Doğu Kıyısı’nda oynayabilmek, yıl sonunda başlayacak Dünya Kupası elemelerine girmeden önce mükemmel birer sınav olacak.”
ABD Kadın Milli Takımı, 2026 yılında 8-2-0 (galibiyet-mağlubiyet-beraberlik) genel bir rekora sahip ve rakiplerine karşı 22-4’lük bir gol üstünlüğü sağladı. Ancak İspanya’nın sıralamada zirvede olmasının bir nedeni var. İspanya, UEFA eleme kampanyasını üstün bir performansla tamamlayarak 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkını elde ettikten sonra Ekim ayındaki maçlara katılabilme imkânı buldu. 5 Haziran’da Mallorca’da İngiltere’yi 4-0 yenmesi ve dört gün sonra Reykjavik’te İzlanda’yı 6-1 mağlup etmesi, İspanya’nın C Grubu’nda birinciliği garantilemesini sağladı ve böylece İspanya, Ekim ayı FIFA penceresinde yapılması planlanan UEFA play-off’larından muaf oldu.
- Getty Images Sport
ABD’nin İspanya’ya karşı maç geçmişi
İspanya’nın kadın futbolunda zirveye yükselişi nispeten yakın bir tarihe dayanıyor; bu da La Roja ile ABD Kadın Milli Takımı’nın (USWNT) bugüne kadar sadece dört kez karşılaşmış olmalarını açıklıyor.
İlk üç karşılaşmayı ABD kazandı: 2019’un başlarında Alicante’de 1-0, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın Reims’teki son 16 turunda 2-1 ve 2020’de New Jersey’nin Harrison kentinde düzenlenen SheBelieves Kupası’nda 1-0.
İspanya, en son karşılaşmada nihayet galibiyet elde ederek 2022'de Pamplona'da 2-0'lık skorla USWNT karşısında ilk zaferini kazandı. Bundan bir yıldan az bir süre sonra La Roja, Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanarak bu spor dalında ilk kez zirveye ulaştı.
ABD Kadın Milli Futbol Takımı
ABD Kadın Milli Takımı (USWNT) için bu maçlar, dünyanın en iyi takımlarından birine karşı bir başka önemli sınav niteliğinde. Bu karşılaşmalar, FIFA sıralamasında ilk iki sırada yer alan takımların karşılaştığı ABD tarihindeki 18. ve 19. maçlar olacak; ABD takımı önceki 17 maçta 11 galibiyet, 0 mağlubiyet ve 6 beraberlikle yenilgisiz kalmıştı. İlk maç, USWNT’nin Audi Field’da oynayacağı dördüncü karşılaşma olacak. Takım, bu stadyumda en son Temmuz 2025’te Kanada’yı 3-0 mağlup etmişti. İkinci maç ise takımın Pennsylvania eyaletinin Chester kentinde oynayacağı 10. maç olacak. ABD, Philadelphia Union’ın ev sahipliği yaptığı bu stadyumda oynadığı ilk dokuz maçta yenilmez kalmış, ancak Ekim 2025’te Portekiz’e 2-1 mağlup olmuştu.
- Getty
Şimdi ne olacak?
İspanya ile oynanacak hazırlık maçları, 27 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Teksas’ta düzenlenecek ve bölgenin 2027 Dünya Kupası ile 2028 Olimpiyatları’na katılacak takımlarını belirleyecek olan 2026 CONCACAF Kadınlar Şampiyonası öncesinde ABD Kadın Milli Takımı’nın son hazırlık maçı olacak. ABD, çeyrek finalde El Salvador ile karşılaşacak ve bu maçta galip gelmesi, Dünya Kupası’na katılma hakkını garantilemesi için yeterli olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun