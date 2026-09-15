AFP
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“Mükemmel değiliz” - Cristian Chivu, Udinese karşısındaki sekiz gollü nefes kesen maçın ardından Inter'in kaotik parlaklığını benimsedi
Yüksek tempolu futbol ve denge arayışı
Inter'in Serie A'daki son maçı tam anlamıyla bir duygu treni gibiydi; Nerazzurri bir kez daha dramatik yapısını ortaya koydu. Üst üste ikinci lig maçında şampiyon ekip, tıpkı yakın zamanda Napoli karşısında yaptığı geri dönüşte olduğu gibi, sahasında 2-0 geriye düştü. Ancak Cristian Chivu, karşılaşmanın kaotik doğasına daha felsefi yaklaştı ve bu gollü maçların modern oyunun evriminin bir yan ürünü olduğunu söyledi.
"Bunlar bizim özelliklerimiz ve nasıl yapacağımızı bildiğimiz şeyler. Çok gol atabilir ve yüksek seviyeyi koruyabiliriz. Bu nedenle, ilk 25 dakika dışında, bazı şeyleri doğru enerjiyle yapmaya çalışamadığımız bölüm haricinde, Udinese de tavrımızdan iyi faydalandı, iyi tepki verdik. Maçın içinde kaldık, kaybetmek istemedik ve bundan memnunum" dedi Chivu, Sky Sport Italia'ya.
"Mükemmel bir takım yok, kariyerimde hiç görmedim. Kimliğimizi, bu grubun insani değerlerini ve prensiplerini korumaya çalışacağız. Elbette bazı maçlarda bunun bedelini daha fazla ya da daha az ödersiniz ve gelecekte de zorluklarla karşılaşabileceğimizin farkındayız."
- Getty Images Sport
Savunmadaki riskler ve kusursuz olmama arayışı
Inter, İtalya'nın en üretken hücum takımı olarak öne çıktı ve sadece dört maçta 14 gol attı. Bu durmak bilmeyen hücum performansı ise aynı süreçte yenilen sekiz golle birlikte endişe verici bir savunma karnesiyle dengeleniyor. Chivu, tam anlamıyla kontrol sahibi bir takım görüntüsü vermek yerine, ekibinin hâlâ gelişim sürecinde olduğu fikrini benimsedi. Takımının agresif oyun tarzının onları doğal olarak kontrataklara açık hâle getirdiğini belirten Chivu, bunu uygulamak istediği futbol anlayışı için gerekli bir bedel olarak gördüğünü söyledi.
Defansif endişelere değinen Chivu, felsefesini açık sözlülükle ortaya koydu ve şöyle dedi: "Endişeli olduğumu söylemezsem teknik direktör değilimdir ama bugünün futbolu bu. Ortaya koyduğumuz yoğunlukla birlikte bazı riskler alıyoruz çünkü bu oyun tarzını oynamak istiyoruz, topa sahipken çok sayıda oyuncuyla öne çıkıyoruz ve topu kaybettiğimizde kendimizi risklere açık hâle getiriyoruz. Ama Barella'nın golündeki karşı pres iyi yapıldı, mükemmel değiliz, zaten öyle olmak da istemiyoruz ve çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor çünkü sezon uzun ve üzerinde çalışmamız gereken şeyler var."
Kaleci tartışmaları ve kadro yönetimi
Maç sonrası tartışmaların önemli bir bölümü Josep Martinez'in performansına odaklandı. Kaleci, İtalyan medyasının eleştirilerine maruz kalırken, bu durum geçen sezon Yann Sommer'in karşı karşıya kaldığı eleştirilerle kıyaslandı. Chivu, kalede bir kriz olduğu yönündeki tüm imaları hızla reddetti; mevcut bir numarasını güçlü şekilde savundu ve kadro içindeki liyakat esasını vurguladı. Kulübün kaleci seçenekleriyle ilgili bir "sorunu" olmadığını net bir dille ifade etti.
"Geçen yıl sorun Sommer'di ve bunu hemen dile getirdiniz, şimdi ise Pepo Martinez. Onu ölümüne savunacağım, tıpkı [Ivan] Provedel'i ya da diğerlerini savunacağım gibi. Sizden ricam, kalecilerimiz hakkında sürekli manşetler atmayın. Kalecilerle ilgili bir sorunumuz yok. Geçen yıl sürekli Sommer'i eleştirdiniz ve Pepo isteniyordu. Bugün de Ivan isteniyor diye mesele Pepo oldu. Ivan büyük bir kaleci ve şansını bulacak. Ama acındığı için değil, bunu hak ettiği için. Herkes hata yapar, ben de yaparım" dedi Chivu
- Getty Images Sport
Roma karşılaşmasına doğru
Fikstür listesi Inter'e nefes aldırmıyor; Nerazzurri şimdi Gian Piero Gasperini'nin Roma'sına karşı yüksek riskli bir maça hazırlanmak zorunda. Dört hafta sonunda iki takım da kusursuz bir sicile sahip ve bu durum, Stadio Olimpico'da dev bir Scudetto kapışmasının zeminini hazırlıyor. Inter, başkente yapacağı yolculuk öncesinde birkaç kilit oyuncusunun fiziksel durumunu yakından takip edecek. Hakan Çalhanoğlu, adalesindeki kas zorlanması nedeniyle hâlâ şüpheli durumda. John Stones ise bir saatin ardından sekerek oyundan çıkmasının ardından büyük endişe yaratıyor.
Chivu sözlerini şöyle tamamladı: "Roma'ya karşı, ara öncesinde bu önemli bir maç, ayrıca çünkü sonrasında elimde üç oyuncu kalacak. Ama bu şekilde devam edeceğiz, çünkü bu grubun durumu bu ve yol boyunca gelişmeye çalışacağız."
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