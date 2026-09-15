Inter'in Serie A'daki son maçı tam anlamıyla bir duygu treni gibiydi; Nerazzurri bir kez daha dramatik yapısını ortaya koydu. Üst üste ikinci lig maçında şampiyon ekip, tıpkı yakın zamanda Napoli karşısında yaptığı geri dönüşte olduğu gibi, sahasında 2-0 geriye düştü. Ancak Cristian Chivu, karşılaşmanın kaotik doğasına daha felsefi yaklaştı ve bu gollü maçların modern oyunun evriminin bir yan ürünü olduğunu söyledi.

"Bunlar bizim özelliklerimiz ve nasıl yapacağımızı bildiğimiz şeyler. Çok gol atabilir ve yüksek seviyeyi koruyabiliriz. Bu nedenle, ilk 25 dakika dışında, bazı şeyleri doğru enerjiyle yapmaya çalışamadığımız bölüm haricinde, Udinese de tavrımızdan iyi faydalandı, iyi tepki verdik. Maçın içinde kaldık, kaybetmek istemedik ve bundan memnunum" dedi Chivu, Sky Sport Italia'ya.

"Mükemmel bir takım yok, kariyerimde hiç görmedim. Kimliğimizi, bu grubun insani değerlerini ve prensiplerini korumaya çalışacağız. Elbette bazı maçlarda bunun bedelini daha fazla ya da daha az ödersiniz ve gelecekte de zorluklarla karşılaşabileceğimizin farkındayız."