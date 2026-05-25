"Mükemmel değildim" - Arne Slot, Liverpool'da "doğru kararlar" veremediğini kabul ederken, bu kötü sezonu tek kelimeyle özetliyor
Slot, hatalarla dolu bir kampanyayı değerlendiriyor
Reds'in sezonu büyük bir patlama yerine sönük bir şekilde sona erdi; Brentford ile 1-1 berabere kalmaları, şampiyonluk savunmalarını gölgeleyen istikrarsızlıkları bir kez daha ortaya koydu. Maçın bitiminden sonra konuşan Slot, yıl boyunca kendi hataları konusunda şaşırtıcı derecede açık sözlü davrandı ve başarılı bir dönemin ardından yaşanan geçiş sürecinin zorluklarla dolu olduğunu kabul etti.
Slot, "Sezon başlamadan önce bu sezon başarmak istediğim şey bu değildi, ancak her şeyi göz önünde bulundurduğumda, bu sezon başımıza gelenlere bakıldığında, Şampiyonlar Ligi'ne kalmamızdan memnunum" dedi.
"Biz, ben, mükemmel değildik, ancak ligi kazandığımız yılda da bu soruya tam olarak aynı şekilde cevap verirdim çünkü bir teknik direktör olarak asla mükemmel olamazsınız, bir oyuncu da asla mükemmel olamaz. Ancak tüm sezon boyunca aldığım tüm kararlar tek bir düşünceyle verildi ve o da çok iyi hazırlıklı olmak.
"Her karar doğru olamaz, bu yüzden burada oturup aldığım tüm kararların doğru olduğunu söylemek aptalca olur. Ancak kararları vermeden önce, her seferinde doğru kararlar olduğunu hissediyordum. Ama çoğu zaman karar vermek ya da seçim yapmak zorunda bile kalmadım."
Salah olayının yankıları ve soyunma odasındaki gerginlik
Slot'un teknik direktörlüğünün en çok eleştiri alan yönlerinden biri, Mohamed Salah'ı yönetme biçimiydi. Mısırlı yıldız, takımın 12 maçta 9 yenilgiye uğradığı felaket bir kış döneminde dikkat çekici bir şekilde yedek kulübesinde bırakılmıştı. Bu durum, oyuncu ile teknik direktör arasında kamuoyuna yansıyan bir tartışmaya yol açmış, forvetin bir maçlık cezasına neden olmuş ve nihayetinde kulüpten ayrılmasını hızlandırmıştı.
Bu sürtüşmeye rağmen, efsanevi kanat oyuncusu kulüp tarihinde yeni bir rekor kırarak ayrılışını güzel bir şekilde taçlandırdı. Son maçında Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig'de 93 asist rakamına ulaşarak Steven Gerrard'ı geçip kulübün bu turnuvadaki tüm zamanların en çok asist yapan oyuncusu oldu. Bu, büyük ölçüde iç sürtüşmeler ve sahadaki ritim eksikliğiyle tanımlanan bir sezonda nadir görülen bir kutlama anıydı.
Sezonu tek kelimeyle tanımlamak gerekirse
Son on ayda takımının karşılaştığı zorlukları özetlemesi istendiğinde Slot, tereddüt etmeden tedavi odasına işaret etti. Kırmızılar, sakatlık sorunları nedeniyle büyük darbe aldı; sezonun önemli bölümlerinde kilit oyuncularını kaybetti ve hiçbir zaman sabit bir ilk on bir sahaya süremez hale geldi. Sezonun duygusal yükü, geçen yaz Diogo Jota’nın bir trafik kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesiyle daha da ağırlaştı.
"Bu sezonu tek kelimeyle tanımlamam istenirse, bunu 'sakatlık' kelimesiyle ifade ederdim," diye ekledi Slot. İstatistikler de onun iddiasını destekliyor: kaleci Alisson Becker 20 maçı kaçırırken, İngiltere rekoru kıran transfer Alexander Isak sadece sekiz lig maçında ilk on birde yer aldı. Conor Bradley ve Wataru Endo da dahil olmak üzere kadronun diğer önemli oyuncuları da uzun süre sahalardan uzak kaldı ve Slot'u Ağustos'tan Mayıs'a kadar süren bir kadro seçimi derdiyle baş başa bıraktı.
Yeni bir döneme doğru
Slot’un Rio Ngumoha gibi genç oyuncuları sezonun son dönemlerine kadar sahaya sürmekte gösterdiği isteksizlik, bu geçiş sürecinin daha erken başlatılabileceğini düşünen taraftar kesimlerinin eleştirilerine yol açtı. Ancak teknik direktör, bu kararların kaotik bir dönemde kulübün istikrarı için en iyi niyetle alındığı konusunda ısrarcı davranıyor.
Beşinci sırada bitirilen sezonun tozu yatışırken, dikkatler transfer piyasasına ve takımın sağlık sorunlarının ortadan kalkmasının daha iyi sonuçlar getireceği umuduna yöneliyor. Slot için yaz, Premier League'in baskıları hakkında bazı acı dersler aldığını itiraf ettiği bir sezonun ardından yeniden ayarlamalar yapma şansı sunuyor. Kulübün en çok asist yapan oyuncusunun ayrılışı bir dönemin sonunu işaret ediyor, ancak Hollandalı teknik direktör şimdi kulübü zirveye geri döndürmek için "doğru kararları" verebileceğini kanıtlamak zorunda.