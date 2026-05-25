"Mükemmel değildim" - Arne Slot, Liverpool'da "doğru kararlar" veremediğini kabul ederken, bu kötü sezonu tek kelimeyle özetliyor

Reds'in sezonu büyük bir patlama yerine sönük bir şekilde sona erdi; Brentford ile 1-1 berabere kalmaları, şampiyonluk savunmalarını gölgeleyen istikrarsızlıkları bir kez daha ortaya koydu. Maçın bitiminden sonra konuşan Slot, yıl boyunca kendi hataları konusunda şaşırtıcı derecede açık sözlü davrandı ve başarılı bir dönemin ardından yaşanan geçiş sürecinin zorluklarla dolu olduğunu kabul etti.

Slot, "Sezon başlamadan önce bu sezon başarmak istediğim şey bu değildi, ancak her şeyi göz önünde bulundurduğumda, bu sezon başımıza gelenlere bakıldığında, Şampiyonlar Ligi'ne kalmamızdan memnunum" dedi.

"Biz, ben, mükemmel değildik, ancak ligi kazandığımız yılda da bu soruya tam olarak aynı şekilde cevap verirdim çünkü bir teknik direktör olarak asla mükemmel olamazsınız, bir oyuncu da asla mükemmel olamaz. Ancak tüm sezon boyunca aldığım tüm kararlar tek bir düşünceyle verildi ve o da çok iyi hazırlıklı olmak.

"Her karar doğru olamaz, bu yüzden burada oturup aldığım tüm kararların doğru olduğunu söylemek aptalca olur. Ancak kararları vermeden önce, her seferinde doğru kararlar olduğunu hissediyordum. Ama çoğu zaman karar vermek ya da seçim yapmak zorunda bile kalmadım."



