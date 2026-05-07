Hayal edilen hedef İstanbul'a ulaşıldı – SC Freiburg, Avrupa'daki masalsı yolculuğunu tamamlamaya çok yaklaştı! Breisgau ekibi, Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Sporting Braga'yı 3-1 (2-0) mağlup ederek ilk maçtaki 1-2'lik skoru telafi etti ve 20 Mayıs'ta Türkiye'nin başkentinde kulüp tarihindeki ilk Avrupa Kupası finaline çıkacak. Hedeflenen tarihi şampiyonluğun önünde artık sadece Aston Villa veya Nottingham Forest duruyor.
Mükemmel bir gol ve sürpriz bir maç kahramanı: SC Freiburg mucizeyi gerçekleştirdi ve Avrupa Ligi finaline yükseldi
Lukas Kübler (19., 72.) ve Johan Manzambi (41.) attıkları gollerle Freiburg taraftarlarını coşturdu. Braga adına golü Pau Victor attı (79.); Braga, Mario Dorgeles’in erken dönemde gördüğü kırmızı kart (6.) nedeniyle maçın neredeyse tamamını bir kişi eksik oynadı. Teknik direktör Julian Schuster'in takımı, evinde sergilediği güçlü performansa güveniyordu; Sport-Club, bu Avrupa Ligi sezonunda kendi stadyumunda oynadığı yedi maçın hepsini kazanmıştı.
Freiburg'un kalecisi Noah Atubolu, maç öncesinde RTL'ye "Neler yapabileceğimizi biliyoruz" diyerek "bir savaş" olacağını duyurdu. Ancak SC, Yuito Suzuki'den yoksun kalmak zorunda kaldı. Japon oyuncu, Pazar günü Bundesliga'da Wolfsburg'a karşı 1-1 biten maçta sağ köprücük kemiğinde kırık yaşamıştı. Schuster, bu hareketli ve fark yaratan oyuncunun yerine tecrübeli Nicolas Höfler'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Kendi taraftarlarının gürültülü tezahüratlarıyla coşan Freiburg, sahada da hemen kontrolü ele geçirdi ve 6. dakikada sayısal üstünlüğe kavuştu: İlk maçın uzatma dakikalarında Braga'ya galibiyeti getiren Dorgeles, kaleye doğru tek başına koşan Jan-Niklas Beste'yi düşürdü ve hakem Davide Massa'dan bu acil müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.
SC Freiburg, sayı üstünlüğünden en iyi şekilde yararlanıyor
Bunun üzerine Braga, hücum hareketleri yerine erken zaman kazanma taktiğiyle dikkat çekti; Freiburg’un baskısı giderek arttı ve sonuçta gol geldi: Kübler, kısa kalmış bir ortayı Portekiz ekibinin kalesine doğru gönderdi; top sağ bek ile bir rakip oyuncu arasında gidip geldi ve sonunda ağlara gitti.
Bundan sonra da Freiburg rakibine nefes aldırmadı, oyun kurmada düşünceli ve sabırlı davrandı ve skoru artırdı: Manzambi sol kanattan içeriye doğru çekildi ve yaklaşık 20 metreden topu sağ köşeye gönderdi. Böylece ilk maçtaki geriye düşme durumu tersine çevrildi, ancak Freiburg, devre bitmeden Victor Gomez'in direğe çarpan şutunda (45.+1) da şanslıydı.
İkinci yarı başlarken Sport-Club maçı bitirmeye çalıştı: Vincenzo Grifo dış direğe çarptı (47.), Matthias Ginter'in yerden vuruşu kaleyi az farkla ıskaladı (49.), Manzambi'nin şutunu Braga kalecisi Lukas Hornicek köşeden çıkardı (53.).
Eski Almanya milli takım teknik direktörü Joachim Löw'ün de aralarında bulunduğu 33.700 seyircinin gözleri önünde Braga pes etmedi: Jean-Baptiste Gorby (58.) ve Joao Moutinho, skoru eşitleme fırsatlarını kaçırdı (69.). Kübler kafa vuruşuyla skoru artırdı, ancak Braga maçı yine heyecanlı hale getirdi.