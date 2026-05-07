Bunun üzerine Braga, hücum hareketleri yerine erken zaman kazanma taktiğiyle dikkat çekti; Freiburg’un baskısı giderek arttı ve sonuçta gol geldi: Kübler, kısa kalmış bir ortayı Portekiz ekibinin kalesine doğru gönderdi; top sağ bek ile bir rakip oyuncu arasında gidip geldi ve sonunda ağlara gitti.

Bundan sonra da Freiburg rakibine nefes aldırmadı, oyun kurmada düşünceli ve sabırlı davrandı ve skoru artırdı: Manzambi sol kanattan içeriye doğru çekildi ve yaklaşık 20 metreden topu sağ köşeye gönderdi. Böylece ilk maçtaki geriye düşme durumu tersine çevrildi, ancak Freiburg, devre bitmeden Victor Gomez'in direğe çarpan şutunda (45.+1) da şanslıydı.

İkinci yarı başlarken Sport-Club maçı bitirmeye çalıştı: Vincenzo Grifo dış direğe çarptı (47.), Matthias Ginter'in yerden vuruşu kaleyi az farkla ıskaladı (49.), Manzambi'nin şutunu Braga kalecisi Lukas Hornicek köşeden çıkardı (53.).

Eski Almanya milli takım teknik direktörü Joachim Löw'ün de aralarında bulunduğu 33.700 seyircinin gözleri önünde Braga pes etmedi: Jean-Baptiste Gorby (58.) ve Joao Moutinho, skoru eşitleme fırsatlarını kaçırdı (69.). Kübler kafa vuruşuyla skoru artırdı, ancak Braga maçı yine heyecanlı hale getirdi.