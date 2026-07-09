77 kez milli formayı giyen oyuncu, önümüzdeki sezon yeni baş antrenör Jose Mourinho’nun yardımcısı olarak krizdeki Real Madrid’e katılacak ve takım, antrenör ile kulüp arasında bir köprü görevi üstlenecek. Bu haber Perşembe günü Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından da yayınlandı.
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Mükemmel bir dönüş! Jose Mourinho, eski bir dostunu Real Madrid teknik ekibine kattı
2014 yılında Almanya milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonu olan 39 yaşındaki oyuncu, 2010-2015 yılları arasında Madrid’de forma giymişti. SZ’nin haberine göre Khedira, İspanya’nın başkentinde önümüzdeki haftadan itibaren görevine başlayacak. Bir ay önce Real Madrid’e resmi olarak geri dönen Mourinho, o dönemde bu defansif orta saha oyuncusunu VfB Stuttgart’tan bizzat transfer etmişti.
Khedira, Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra birer kez lig şampiyonluğu ve kupa şampiyonluğu kazandı. Juventus Torino ve Hertha BSC'de forma giydikten sonra Khedira, 2021 yılında futbol kariyerini sonlandırdı.
Mourinho’nun yanında: Khedira, Real’de yardımcı antrenör olacak
Bu, Khedira için aynı zamanda antrenörlük kariyerindeki ilk deneyimi olacak. Futbolculuk kariyerinin ardından, antrenörlük lisansı almak için girişimde bulunduğu öğrenilmişti.
Stuttgart doğumlu Khedira, son olarak DAZN adlı yayın platformunda televizyon yorumcusu olarak çalışıyordu. Ancak Khedira, yakında Real Madrid’de başlayacak olan görevine başlamasıyla birlikte bu görevinden ayrılacaktır.
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