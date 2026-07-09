2014 yılında Almanya milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonu olan 39 yaşındaki oyuncu, 2010-2015 yılları arasında Madrid’de forma giymişti. SZ’nin haberine göre Khedira, İspanya’nın başkentinde önümüzdeki haftadan itibaren görevine başlayacak. Bir ay önce Real Madrid’e resmi olarak geri dönen Mourinho, o dönemde bu defansif orta saha oyuncusunu VfB Stuttgart’tan bizzat transfer etmişti.

Khedira, Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra birer kez lig şampiyonluğu ve kupa şampiyonluğu kazandı. Juventus Torino ve Hertha BSC'de forma giydikten sonra Khedira, 2021 yılında futbol kariyerini sonlandırdı.