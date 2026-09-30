‘Mükemmel asist’ - Thomas Tuchel, uzun süredir beklenen İngiltere dönüşünde parlayan Real Madrid yıldızı Trent Alexander-Arnold’u övdü

Alexander-Arnold, İngiltere'nin Çek Cumhuriyeti ile oynadığı kritik Uluslar Ligi maçında ilk 11'e muhteşem bir dönüş yaptı. Real Madrid'in sağ beki, Prag'da Gordon'ın kilidi açan golünü atmasını sağlayan nefis bir asist yaptı. İngiltere, Wembley'de Dünya Kupası sahibi İspanya'ya karşı alınan can sıkıcı 3-2'lik yenilginin ardından bir yanıt vermek için sahaya çıktı.

Tuchel, Alexander-Arnold'a Ekim 2024'ten bu yana ilk kez ilk 11'de görev verdi. Oyuncu, o tarihte geçici teknik direktör Lee Carsley yönetiminde Finlandiya karşısında alınan galibiyette sol bek olarak forma giymişti. 27 yaşındaki oyuncu, Tuchel'in 24 maçta kullandığı dokuzuncu farklı sağ bek oldu. Daha önce göz ardı edilmesine, buna yakın zamanda açıklanan Dünya Kupası kadrosunda yer alamaması da dahil olmasına rağmen Alexander-Arnold, menajerini etkilemek için eline geçen bu nadir fırsatı değerlendirdi.