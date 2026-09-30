AFP
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‘Mükemmel asist’ - Thomas Tuchel, uzun süredir beklenen İngiltere dönüşünde parlayan Real Madrid yıldızı Trent Alexander-Arnold’u övdü
Geri dönen yıldız damgasını vurdu
Alexander-Arnold, İngiltere'nin Çek Cumhuriyeti ile oynadığı kritik Uluslar Ligi maçında ilk 11'e muhteşem bir dönüş yaptı. Real Madrid'in sağ beki, Prag'da Gordon'ın kilidi açan golünü atmasını sağlayan nefis bir asist yaptı. İngiltere, Wembley'de Dünya Kupası sahibi İspanya'ya karşı alınan can sıkıcı 3-2'lik yenilginin ardından bir yanıt vermek için sahaya çıktı.
Tuchel, Alexander-Arnold'a Ekim 2024'ten bu yana ilk kez ilk 11'de görev verdi. Oyuncu, o tarihte geçici teknik direktör Lee Carsley yönetiminde Finlandiya karşısında alınan galibiyette sol bek olarak forma giymişti. 27 yaşındaki oyuncu, Tuchel'in 24 maçta kullandığı dokuzuncu farklı sağ bek oldu. Daha önce göz ardı edilmesine, buna yakın zamanda açıklanan Dünya Kupası kadrosunda yer alamaması da dahil olmasına rağmen Alexander-Arnold, menajerini etkilemek için eline geçen bu nadir fırsatı değerlendirdi.
- Getty Images Sport
Prag'da bir noktayı kanıtlamak
İngiltere topa sahip olmada üstünlük kurdu ancak inatçı Çekya savunmasını ilk etapta aşmakta zorlandı. Ev sahibi ekip, Pavel Sulc'un Elliot Anderson'a yaptığı düşüncesiz müdahale sonrası kırmızı kart görmesiyle henüz 25. dakikada 10 kişi kaldı.
İkinci yarının başlamasından iki dakika sonra, Madrid yıldızı saf sihrin bir anını yaşattı. Topu yeniden kazanmak için geri geldikten sonra, sağ ayağıyla üç savunmacıyı geçen ve Gordon'u bulan etkileyici bir orta yaptı; Gordon da topu eğilerek yaptığı net bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.
Tuchel, savunmacısının hayati katkısını övmekte gecikmedi. Alman teknik adam, BBC Radio 5 Live'a şunları söyledi: "Çok iyi oynadı. Harika bir asisti vardı. Genel olarak, herkes gibi profesyoneldi, tavrı üst düzeydi ve belirleyici bir aksiyon yaptı."
Taktik dokunuşlar Alexander-Arnold'un kilidini açtı
Alexander-Arnold, golden kısa süre önce hücumu desteklemek için yaptığı 70 yardalık koşuyla niyetini zaten göstermişti. Savunmadaki sağlamlığına dair soru işaretleri arka planda varlığını sürdürse de, kendine özgü yaratıcılığı hâlâ en büyük silahı. Tuchel, küçük bir taktik değişikliğinin eski Liverpool yıldızının pas menzilini ortaya çıkarmaya yardımcı olduğunu kabul etti.
"Bu tür asistler yapabileceğinden hiçbir zaman şüphe duymadık" diye ekledi Tuchel. "İkinci yarıdaki daha derin pozisyon, ilk yarıdaki daha ileri pozisyona kıyasla ona daha çok uydu.
"Genel olarak iyi ve profesyonel bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Elbette kırmızı kart, özellikle de erken gelen bir kırmızı kart, oyunu çok ciddi şekilde etkiliyor. Bu da bazen işi psikolojik olarak biraz daha karmaşık hâle getiriyor."
- AFP
Kadroda kalıcı bir ilk 11 yeri kazanmak
Tuchel yönetiminde yeteneklerini sergiledikten sonra, şimdi de İngiltere cumartesi günü Hırvatistan ile karşılaştığında yeniden forma giymeyi umacak. İngiltere'nin Uluslar Ligi'nde eleme aşamasına yükselme umutlarını sürdürmesi için bu maçı kazanması gerekiyor, zira takım şu anda Hırvatistan ile üçer puanda eşit durumda.
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