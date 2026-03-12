Mükemmel 10'lar: Erling Haaland, Lionel Messi, Fede Valverde ve L'Equipe'den nadir görülen 10/10 puan alan 20 oyuncu

Yıllar boyunca PSG, Şampiyonlar Ligi'nin alay konusu olmuştu. Fransa'da hakimiyet kurmuş ve tarihin en pahalı iki futbolcusu olan Neymar ve Kylian Mbappe'ye sahip olmasına rağmen, PSG Avrupa'da düzenli olarak başarısız oluyordu. Ancak 2024-25 sezonunda Mbappe'nin ayrılmasıyla birlikte, teknik direktör Luis Enrique'nin teşvik ettiği canlı bir oyun sergileyen genç yeteneklerle dolu yeni bir PSG ortaya çıktı.
Bunun ödülü, finalde Inter'i 5-0 yenerek şık bir şekilde kazandıkları ilk Avrupa Kupası oldu. Desire Doue, Münih'te ön plana çıktı. Achraf Hakimi'nin açılış golüne asist yaptıktan sonra kendisi de iki gol attı ve böylece Şampiyonlar Ligi finalinde üç gole doğrudan katkı sağlayan ilk oyuncu oldu. 19 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 67 dakika boyunca Inter savunmasını adeta oyuncak gibi oynadı ve dünyayı ayaklarının altına alan bir oyuncunun virtüöz performansını sergiledi.
Luis Enrique'nin, iki farklı kulüpte Avrupa'da üçlü kupayı kazanan ilk teknik direktör olması nedeniyle L'Equipe tarafından 10/10 puan aldığı da belirtilmelidir.