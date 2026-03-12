Goal.com
Mükemmel 10'lar: Erling Haaland, Lionel Messi, Fede Valverde ve L'Equipe'den nadir görülen 10/10 puan alan 20 oyuncu

Galacticos ile dolu Real Madrid kadrosunda, Fede Valverde, takıma olan bariz önemine rağmen Los Blancos'a kattıklarıyla nadiren öne çıkar. Ancak Çarşamba günü, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi ilk yarıda attığı muhteşem hat-trick ile mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekti. Performansı ona en nadir övgülerden birini kazandırdı: L'Equipe'den 10/10 puan.

Fransız haber kaynağı, performans puanlamasına yönelik gerçekçi yaklaşımıyla ünlüdür. Onları etkileyip mükemmel bir puan alabilmek çok nadirdir ve böyle bir durum gerçekleştiğinde oldukça sıcak bir konu haline gelir.

Bazen maskeleri düşer ve kusursuz performans sergileyenlerin başarılarını takdir etmekten başka çareleri kalmaz. GOAL, bu en yüksek ödüle layık görülen 20 oyuncuyu sizlere tanıtıyor:

  • Franck Sauzee & Bruno Martini (Fransa U21 3-0 Yunanistan U21, 1988)

    Mükemmel 10 puan alan ilk oyuncular Fransız yıldızlar Sauzee ve Martini oldu. Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası finalinde Yunanistan ile golsüz berabere kalan Les Bleus, rakibini Besancon'da ağırladı ve ünlü bir zafer elde etti.

    Sauzee, iki gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Martini de bir dizi muhteşem kurtarışla takımının üstünlüğünü korudu.

    İkili, daha sonra efsanevi kariyerlere imza attı. Sauzee, savunma ve orta sahada 500'den fazla lig maçına çıktı ve 102 gol attı. Martini, Auxerre'de kulüp efsanesi haline geldi ve uluslararası düzeyde profesyonel futbola adım attıktan sonra Fransa'nın kaleci antrenörü oldu.

  • Oleg Salenko (Rusya 6-1 Kamerun, 1994)

    L'Equipe'deki cimri gazeteciler bile, Salenko'nun ABD 94'te sergilediği beş yıldızlı performanstan sonra ona en yüksek onuru vermekten kaçınamadılar.

    Salenko, Dünya Kupası maçında beş gol atan tek oyuncu olmaya devam ediyor ve İsveç'e karşı attığı golle, Rusya grup aşamasını geçememiş olmasına rağmen Hristo Stoichkov ile Altın Ayakkabı ödülünü paylaştı.

  • Lars Windfeld (Aarhus 1-0 Nantes, 1997)

    1997/98 sezonunda UEFA Kupası ilk turunda Nantes ile eşleşen Danimarka ekibi Aarhus'a pek umut veren yoktu.

    Ancak Danimarka'da favori takımı 2-2 berabere tutan Aarhus, ikinci maçta 1-0 galip geldi. Torben Piechnik golü attı, ancak asıl kahraman, Fransız takımını uzak tutmak için olağanüstü kurtarışlar yapan Windfeld'di.

    Ne yazık ki Windfeld, ülkesinin milli takımında hiç forma giymedi. Lanet olsun Peter Schmeichel!

  • Lionel Messi (Barcelona 4–1 Arsenal, 2010)

    L'Equipe'in bir başka 10/10 notu vermek için 13 yıl gibi saçma bir süre geçmesi gerekti ve bu kuraklığı Arjantinli, sarkık saçlı bir çocuk bozdu.

    Bu, Messi'nin zirvede olduğu dönemde büyük bir maçta rakip takımın savunmasını alt üst ettiği birçok maçtan biriydi ve takımı, Emirates'te oynanan ilk maçta 2-2 berabere kaldığı için buna ihtiyaç duyuyordu.

  • Lionel Messi (Barcelona 7–1 Bayer Leverkusen, 2012)

    Merhaba eski dostum. Bu kez Messi, tek bir maçta Şampiyonlar Ligi rekoru olan beş gol attı ve Barcelona, kalede şaşkın Bernd Leno'nun yer aldığı Leverkusen takımını küçük düşürdü.

    Leno, La Pulga tarafından iki kez geçildi ve dördüncü golünde topu doğrudan kendi yoluna doğru sektirdi.

  • Robert Lewandowski (Borussia Dortmund 4–1 Real Madrid, 2013)

    2013 Şampiyonlar Ligi yarı finalleri, Avrupa futbolunda gücün İspanya'dan Almanya'ya kaydığını gösterdi. Bayern Münih ve Borussia Dortmund, sırasıyla Barcelona ve Real Madrid'i eledi.

    Bu devrimin öncülerinden biri, Signal Iduna Park'ta dört gol atarak Los Blancos'u şok eden Lewandowski'ydi. Bu olağanüstü başarı, Polonya milli takımının bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz rekor kıran, durmak bilmeyen golcüye dönüşümünün habercisi oldu.

  • Carlos Eduardo (Guingamp 2-7 Nice, 2014)

    Carlos Eduardo, 2014/15 sezonunda Nice formasıyla 10 gol attı ve bunların yarısı Guingamp'ı 7-2 mağlup ettikleri maçta geldi.

    En güzeli ilk golüydü: 30 metreden attığı serbest vuruş, ayağının içiyle vurduğu top tam zamanında çapraz direğin altına girerek ağları buldu. Harika bir gol.

  • Neymar (Paris Saint-Germain 8-0 Dijon, 2018)

    2010'ların başında bir dizi 10 puan verdikten sonra, L'Equipe, Carlos Eduardo'nun gösterisinden sonra dört yıl beklememizi istedi ve ardından tekrar en yüksek puanı verdi.

    Neymar, PSG'nin Dijon'u 8-0 mağlup ettiği ünlü maçta PSG'nin gollerinin yarısını atarak bu seriyi bozdu. Les Parisiens'in skoru açması sadece dört dakika sürdü ve bu, ironik bir şekilde beklentileri karşılayamayan konuk takım için inanılmaz derecede kasvetli bir gecenin tonunu belirledi.

  • Dusan Tadic Ajax Real Madrid 2019Getty Images

    Dusan Tadic (Real Madrid 1–4 Ajax, 2019)

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçına toplamda 2-1 geride giren Ajax, Bernabeu'da Real Madrid'i 4-1 gibi çarpıcı bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Eski Southampton forveti Dusan Tadic, bu galibiyette önemli rol oynadı.

    Sırp oyuncu bir gol attı ve iki golün asistini yaparak Erik ten Hag'ın takımının inanılmaz bir geri dönüş yapmasına yardımcı oldu. Tadic, İspanya'nın başkentinde kariyerinin en iyi performansını sergiledi.

  • Lucas Moura Ajax Tottenham UCL 05082019Getty Images

    Lucas Moura (Ajax 2-3 Tottenham, 2019)

    Takımınızı uçurumun kenarından geri çekip Şampiyonlar Ligi finaline taşımak 10/10 puan almayı hak etmiyorsa, hiçbir şey hak etmez.

    Sessiz bir ilk yarı geçirdikten sonra, Lucas Moura ikinci yarıda canlandı ve arka arkaya iki gol atarak Spurs'u kaderle randevusuna bir gol uzaklıkta bıraktı. Ardından, ikinci yarıda uzatma süresinin bitmesine saniyeler kala, tekrar gol attı.

    Finalde Spurs için gözyaşlarıyla sonuçlanacak olsa da, Lucas'ın üçüncü golü, futbolun neden dünyanın en iyi sporu olduğunu en etkili şekilde hatırlatan anlardan biridir.

  • Serge Gnabry (Tottenham 2–7 Bayern Münih, 2019)

    Tottenham tarihinin en güzel günlerinden birinden en kötü günlerinden birine...

    Kimse 7-2 yenilmeyi sevmez, ancak eski Arsenal akademisi oyuncusu Gnabry'nin hat-trick yapması ve bir asist kaydetmesi, bu utanç verici yenilgiyi daha da acı hale getirdi.

    Bu performans, Alman oyuncunun dünya çapında bir süperstar olarak kabul edilmesini de sağladı. Birkaç yıl önce Tony Pulis'in West Brom takımına giremeyen bir oyuncu için fena sayılmaz.

  • Kylian Mbappe (Fransa 8-0 Kazakistan, 2021)

    Mbappe, nispeten kısa kariyerinde bir dizi dünya klasmanında performans sergiledi, ancak bunlardan sadece biri L'Equipe'in en yüksek övgüsünü hak etti.

    Bu, en göz alıcı bir olay değildi, çünkü forvetin mükemmel performansı Parc de Princes'te Kazakistan'a karşı oynanan Dünya Kupası eleme maçında sergilendi. Yine de Mbappe, tek bir maçta dört gol atan ilk Fransız oyuncu oldu, bu yüzden muhtemelen 10/10 puanı hak etti.

  • Alban Lafont (Nantes 3-1 Paris Saint-Germain, 2022)

    PSG, Ligue 1 maçlarında nadiren yenilir ve yenildiklerinde rakip kalecinin genellikle olağanüstü bir performans sergilemesi gerekir.

    Lafont da burada tam olarak bunu yaptı ve Nantes'in ilk yarıda elde ettiği şok edici üç gol üstünlüğünü korumasına ve tarihi bir üç puanı kaydetmesine yardımcı oldu. PSG maçta 3,93 xG topladı, ancak Lafont, kale arasında olasılıkları alt üst eden kahramanlıkları sayesinde sadece bir gol yedi.

  • Erling Haaland Man City 2022-23 [3]Getty Images

    Erling Haaland (Manchester City 6-3 Manchester United, 2022)

    2022'nin ikinci 10/10'u, tamamen tek taraflı geçen Manchester derbisinin ardından Haaland'a verildi.

    Haaland, United karşısında üst üste üçüncü kez hat-trick yaparak Premier Lig tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu ve hatta bir de asist yaptı. Kısa süre içinde birkaç tane daha 100 puanlık notla onurlandırılsa da şaşırmayın.

  • Dominik Livakovic Croatia 2022Getty Images

    Dominik Livakovic (Hırvatistan 1-1 Brezilya (penaltılar 4-2), 2022)

    Hırvatistan kalecisi, Dünya Kupası çeyrek finalinde neredeyse tek başına Brezilya'yı durdurarak kahramanca bir performans sergiledi ve maç boyunca inanılmaz bir şekilde 11 kurtarış yaptı.

    Penaltı atışlarında da ilham verici bir performans sergiledi. Rodrygo'nun penaltısını kurtarması maçın kaderini belirledi ve Hırvatistan penaltı atışlarını kazanarak yarı finale yükseldi.

  • Erling Haaland (Manchester City 7-0 RB Leipzig, 2023)

    Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'nin RB Leipzig'i 7-0 mağlup ettiği maçta beş gol atarak, olağanüstü geçen 2022-23 sezonunda beşinci hat-trick'ini gerçekleştirdi.

    Bu, Haaland'ın kariyerinde ikinci kez L'Equipe tarafından mükemmel bir 10 puanla ödüllendirilmesi anlamına geliyordu. Tek hayal kırıklığı, Pep Guardiola'nın, Haaland'ın ikinci hat-trick'ini tamamlamasına yarım saat kala onu oyundan almasıydı!

  • Ademola Lookman Atalanta 2023-24Getty Images

    Ademola Lookman (Atalanta 3–0 Bayer Leverkusen, 2024)

    Atalanta, Bundesliga şampiyonluğunu hiç mağlup olmadan garantileyen ve tüm turnuvalarda yenilmez bir sezon tamamlamasına iki maç kalan Bayer Leverkusen'e karşı büyük bir dezavantajla 2024 Avrupa Ligi finaline çıktı. Ancak Ademola Lookman'ın başka planları vardı.

    Nijerya milli takım oyuncusu, Gian Piero Gasperini'nin takımı Xabi Alonso'nun takımını Dublin'de ezip geçerken üç muhteşem golle çarpıcı bir hat-trick yaptı. Lookman, Leverkusen savunmasını adeta çember içine alarak ön plana çıktı ve hak ettiği şekilde maç topunu evine götürdü.

  • Donovan Leon Auxerre 2024-25Getty Images

    Donovan Leon (Auxerre 0-0 Paris Saint-Germain, 2024)

    Donovan Leon, Fransa'da bile pek tanınmayan bir isimdir, ülke dışında ise hiç tanınmamaktadır, ancak 32 yaşında Ligue 1'in şimdiye kadar gördüğü en iyi kaleci performanslarından biriyle şöhretin zirvesine ulaştı.

    Leon, yeni yükseldiği Auxerre takımıyla, önümüzdeki altı ay içinde hem Fransa'yı hem de Avrupa'yı fethedecek olan lider Paris Saint-Germain'e karşı 11 kurtarış yaparak gol yemeden maçı 0-0 berabere bitirdi.

  • Desire Doue PSG InterGetty Images

    Desire Doue (Paris Saint-Germain 5-0 Inter, 2025)

    Yıllar boyunca PSG, Şampiyonlar Ligi'nin alay konusu olmuştu. Fransa'da hakimiyet kurmuş ve tarihin en pahalı iki futbolcusu olan Neymar ve Kylian Mbappe'ye sahip olmasına rağmen, PSG Avrupa'da düzenli olarak başarısız oluyordu. Ancak 2024-25 sezonunda Mbappe'nin ayrılmasıyla birlikte, teknik direktör Luis Enrique'nin teşvik ettiği canlı bir oyun sergileyen genç yeteneklerle dolu yeni bir PSG ortaya çıktı.

    Bunun ödülü, finalde Inter'i 5-0 yenerek şık bir şekilde kazandıkları ilk Avrupa Kupası oldu. Desire Doue, Münih'te ön plana çıktı. Achraf Hakimi'nin açılış golüne asist yaptıktan sonra kendisi de iki gol attı ve böylece Şampiyonlar Ligi finalinde üç gole doğrudan katkı sağlayan ilk oyuncu oldu. 19 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 67 dakika boyunca Inter savunmasını adeta oyuncak gibi oynadı ve dünyayı ayaklarının altına alan bir oyuncunun virtüöz performansını sergiledi.

    Luis Enrique'nin, iki farklı kulüpte Avrupa'da üçlü kupayı kazanan ilk teknik direktör olması nedeniyle L'Equipe tarafından 10/10 puan aldığı da belirtilmelidir.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-PSGAFP

    Joao Neves (Toulouse 3-6 Paris Saint-Germain, 2025)

    Ligue 1'in sıkıcı olduğunu kim söyledi? PSG'nin 2025-26 sezonunun ilk haftalarında Toulouse'da aldığı 6-3'lük olağanüstü galibiyet, dokuz gol ve kaçırılan bir penaltı da dahil olmak üzere her şeyi içeriyordu. Ancak Joao Neves'in attığı üç gol, maçın en dikkat çekici olayıydı.

    Küçük orta saha oyuncusu bir tek ters vuruşla yetinmedi, iki tane birden yaptı. İki ters vuruş. Aralarında yedi dakika farkla. Maçın 14. dakikasında. Aman Tanrım.

    Fransız şampiyonları, Bradley Barcola ve Ousmane Dembele'nin de gol attığı maçın ilk yarısını 4-1 önde kapattı. Dembele, PSG'nin beşinci golünü penaltı noktasından attı, ardından Neves altıncı ve kendi üçüncü golünü attı ve L'Equipe'in yazar ve editörlerine mükemmel bir 10 vermekten başka seçenek bırakmadı.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Fede Valverde (Real Madrid 3–0 Manchester City, 2026)

    Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Rodrygo'nun sakatlıkları nedeniyle Real Madrid'den, Avrupa futbolundaki statüsüne rağmen 2025-26 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile karşılaşırken pek bir şey beklenmiyordu. Ancak Fede Valverde'nin başka planları vardı.

    Kaptan kol bandını takan Uruguaylı oyuncu, Madrid'in sağ kanadında fırtına gibi esti ve ilk yarı bitmeden üç muhteşem gol atarak ilk maçı bitirdi. Valverde'nin gollerine giden süreçte gösterdiği bazı dokunuşlar, özellikle de üçüncü golünde Marc Guehi'nin başının üzerinden topu geçirdiği hareket, muhteşemdi, Gigi Donnarumma'yı geçerek attığı gol ise kusursuzdu.

    Bernabeu'da bir gece, Madrid'in büyük kahramanlarından biri adını ışıklarla yazdırdı.

