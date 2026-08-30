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Muhteşem takas anlaşması! Tottenham, Iliman Ndiaye için anlaşma sağladı; Richarlison ise duygusal bir Everton dönüşüne hazırlanıyor
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Ndiaye ve Richarlison için ayrı ayrı anlaşmalara varıldı
Tottenham ve Everton, büyük bir transfer değişimini sonuçlandırıyor. The Athletic'e göre Tottenham, Ndiaye'yi transfer etmek için prensipte anlaşmaya vardı; Richarlison ise ters yönde hareket ederek Merseyside'a dönmeye hazırlanıyor.
Zamanlama çakışsa da, habere göre bu transferler tamamen ayrı işlemler. Bu anlaşmalar sağlık kontrolleri ve kişisel şartlara bağlı olmaya devam ediyor. Senegal milli oyuncusunun kuzey Londra'ya transferi, geçen sezon Everton'ın kendisine sunduğu birkaç sözleşme uzatma teklifini reddetmesinin ardından geliyor.
Ndiaye'nin yaklaşan gelişi, Liverpool forveti Cody Gakpo'nun kaçırılmasının etkisini azaltıyor. Tottenham, 27 yaşındaki Hollandalıyı takip etmişti ancak o bunun yerine Enzo Maresca'nın Manchester City'sine transferi sürdürmeyi seçti.
- AFP
De Zerbi, kadrodaki kaosun ortasında Richarlison transferine dair taleplerini açıkladı
Transferdeki bu ilerleme, Tottenham için kaotik geçen birkaç günün ardından geldi. De Zerbi, Richarlison'ın Kevin Danso ve Pape Matar Sarr ile birlikte salı günkü son tarihten önce resmî olarak kulüpten ayrılmak istediğini bildirdiğini açıkladı.
İtalyan teknik adam, üçlüyü cumartesi günü sahasında Newcastle United'a 2-0 kaybedilen maçın kadrosuna almadı. Bu yoklukları açıklayan De Zerbi, Brezilyalı forvetin ayrılma yönündeki ısrarlı isteği nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını itiraf etti.
"Richarlison, bilmiyorum. Çok fazla kez ayrılmak istediğini söyledi," diyen De Zerbi, basın mensuplarına şu ifadeleri kullandı: "Danso iki gün önce yanıma geldi ve ayrılmak istediğini söyledi. Pape Sarr da aynı şekilde, ancak küçük bir sakatlık yaşadı, fakat neredeyse antrenmana hazır."
Bu rahatsız edici duruma rağmen Spurs teknik direktörü, geride kalan bir husumet olmadığında ısrar etti. "Bu oyuncuları seviyorum ve onlar harika çocuklar. İlişkilerim çok iyi," diye ekledi. "Ama gitmek istiyorlarsa, kulübe ekonomik çözümü getirmeleri gerekiyor. Sonra gidebilirler ve biz de başka oyuncular buluruz."
Richarlison kafayla ağları buldu, Tottenham'ın pahalı yeniden yapılanması ise tökezledi
Richarlison, 2022'de 60 milyon £ karşılığında transfer olduktan sonra çıktığı 134 maçta 32 gol atmasının ardından kuzey Londra'dan ayrıldı. Daha önce 152 maçta 53 gol kaydederek taraftarların sevgilisi haline geldiği Everton'a geri dönüyor.
Tottenham için 350 milyon £'luk yaz yapılanması hızla çözülüyor. 100 milyon £'luk orta saha oyuncusu Sandro Tonali ile eski City forvetleri Omar Marmoush ve Savinho gibi yüksek profilli takviyeler, hemen etki yaratmayı başaramadı. Spurs geçen sezon küme düşmekten kıl payı kurtuldu ve şu anda da aynı derecede kırılgan görünüyor.
De Zerbi'nin ekibi, kötü başlangıcın ardından puan tablosunun dibinde yer alıyor. Hafta sonunda Matthias Jaissle'nin Newcastle'ına karşı alınan ve Anthony Elanga ile Yoane Wissa'nın ikinci yarıdaki gollerine sahne olan yenilgi, Brentford deplasmanındaki sarsıcı 3-0'lık mağlubiyetin ardından geldi. Bu, Tottenham'ın 1974-75 sezonundan bu yana gol atamadan ilk iki lig maçını kaybettiği ilk kez oldu.
- AFP
Zor durumdaki Tottenham için çılgın transferin son günü kapıda
Tottenham ve Everton, salı günkü transfer son tarihinden önce hem Ndiaye hem de Richarlison için sağlık kontrollerini tamamlamak ve evrak işlerini sonuçlandırmak adına zamana karşı yarış veriyor. Tottenham, Danso ve Sarr'ın ayrılığı son anda kesinleşirse onlar için yeterli alternatifleri bulmak için de yoğun çaba harcamak zorunda.
Saha içinde ise De Zerbi, zorlanan takımından acilen bir reaksiyon almak zorunda. Tottenham'ın endişe verici düşüşünü durdurmaya ve yeni Premier League sezonundaki ilk gollerini atmaya çalıştığı bu süreçte, Ndiaye'nin takıma hızlı şekilde adapte edilmesi hayati önem taşıyacak.
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