Tottenham ve Everton, büyük bir transfer değişimini sonuçlandırıyor. The Athletic'e göre Tottenham, Ndiaye'yi transfer etmek için prensipte anlaşmaya vardı; Richarlison ise ters yönde hareket ederek Merseyside'a dönmeye hazırlanıyor.

Zamanlama çakışsa da, habere göre bu transferler tamamen ayrı işlemler. Bu anlaşmalar sağlık kontrolleri ve kişisel şartlara bağlı olmaya devam ediyor. Senegal milli oyuncusunun kuzey Londra'ya transferi, geçen sezon Everton'ın kendisine sunduğu birkaç sözleşme uzatma teklifini reddetmesinin ardından geliyor.

Ndiaye'nin yaklaşan gelişi, Liverpool forveti Cody Gakpo'nun kaçırılmasının etkisini azaltıyor. Tottenham, 27 yaşındaki Hollandalıyı takip etmişti ancak o bunun yerine Enzo Maresca'nın Manchester City'sine transferi sürdürmeyi seçti.



