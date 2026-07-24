Real Madrid'in yeni teknik ekibinin, kadrosunda patlayıcı bir unsura sahip olduğunu anlaması için yalnızca yaklaşık iki antrenman seansı yetti; bu unsur, Türk oyuncu Arda Güler.

AS gazetesi, Güler'in tatilinden konsantrasyonunun ve bağlılığının zirvesinde döndüğünü, kendini kanıtlama yönündeki büyük arzusunu göstermekle yetinmeyip aynı zamanda en iyi fiziksel formunda geldiğini aktardı.

Teknik ekibin önde gelen isimlerinden biri, Türk oyuncuyu açıkça övmekten çekinmedi ve "Güler uçuyor" dedi; bu ifade Valdebebas'ta dilden dile dolaştı.

Jose Mourinho'nun, kulübün geçtiğimiz sezonun en önemli artılarından biri olan oyuncuya yönelik beklentilerinin büyüklüğüne uygun şekilde, Arda Güler için önemli bir rol hazırladığı görülüyor.

Ayrıca erken dönüş ona ek bir avantaj sağlıyor ve Güler bunu değerlendirmeye çalışıyor; zira yeni sezona Real Madrid'in ilk on birinde başlamak amacıyla Portekizli teknik adamın yönetiminde çalışmaya çoktan başladı.

Hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası'nda Türkiye Milli Takımı'nın grup aşamasında elenmesinin ardından Güler kendisine net bir hedef koydu: Geçtiğimiz sezonun kritik döneminde Real Madrid ile oynadığı önemli rolü sürdürmek.

Güler geçtiğimiz sezon çeşitli kupalarda 51 maça çıktı, 6 gol attı ve 14 asist yaptı; bunların 8'i, yeşil sahada kendisiyle özel bir ikili oluşturduğu Kylian Mbappe'ye yapılan asistlerdi.