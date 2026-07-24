Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1076129333.jpgEibner

Çeviri:

Muhteşem patlama: Real yıldızı Mourinho'nun gözleri önünde uçtu

La Liga
Real Madrid
A. Guler
J. Mourinho
İspanya
Türkiye

Real Madrid'in yeni teknik ekibinin, kadrosunda patlayıcı bir unsura sahip olduğunu anlaması için yalnızca yaklaşık iki antrenman seansı yetti; bu unsur, Türk oyuncu Arda Güler.

AS gazetesi, Güler'in tatilinden konsantrasyonunun ve bağlılığının zirvesinde döndüğünü, kendini kanıtlama yönündeki büyük arzusunu göstermekle yetinmeyip aynı zamanda en iyi fiziksel formunda geldiğini aktardı.

Teknik ekibin önde gelen isimlerinden biri, Türk oyuncuyu açıkça övmekten çekinmedi ve "Güler uçuyor" dedi; bu ifade Valdebebas'ta dilden dile dolaştı.

Jose Mourinho'nun, kulübün geçtiğimiz sezonun en önemli artılarından biri olan oyuncuya yönelik beklentilerinin büyüklüğüne uygun şekilde, Arda Güler için önemli bir rol hazırladığı görülüyor. 

Ayrıca erken dönüş ona ek bir avantaj sağlıyor ve Güler bunu değerlendirmeye çalışıyor; zira yeni sezona Real Madrid'in ilk on birinde başlamak amacıyla Portekizli teknik adamın yönetiminde çalışmaya çoktan başladı.

Hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası'nda Türkiye Milli Takımı'nın grup aşamasında elenmesinin ardından Güler kendisine net bir hedef koydu: Geçtiğimiz sezonun kritik döneminde Real Madrid ile oynadığı önemli rolü sürdürmek.

Güler geçtiğimiz sezon çeşitli kupalarda 51 maça çıktı, 6 gol attı ve 14 asist yaptı; bunların 8'i, yeşil sahada kendisiyle özel bir ikili oluşturduğu Kylian Mbappe'ye yapılan asistlerdi.

  • Arda GülerSVEN HOPPE / DPA

    Yeni rekabet

    Şimdi ise Türk orta saha oyuncusu, rekabetin kızışmasına rağmen yerini korumaya çalışıyor. Zira Bernardo Silva'nın transferi ve sağ kanatta da oynayabilen Endrick'in dönüşü, bu mevkideki rekabeti daha da sertleştiriyor. Ayrıca kiralık olarak gönderilmediği takdirde Mastantuono da bir başka rakip olarak öne çıkabilir.

    Sağ kanattaki diğer seçenekler arasında Brahim Diaz ve Rodrygo yer alıyor. İlki, Dünya Kupası'nda 4 asist yaptıktan sonra Valdebebas'a dönecek; Brezilyalı oyuncu ise çapraz bağlarındaki kopma sakatlığından iyileşmeye devam ediyor ve yılın sonundan ya da 2027 yılının başından önce sahalara dönmesi beklenmiyor.

    Tüm bunlara rağmen Güler'in önemli bir avantajı var: Mourinho onu daha önceden tanıyor. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başındayken onu kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışmış, ikili daha önce İstanbul'da bir araya gelerek birbirlerini şahsen tanımıştı.

    Ancak kader onları nihayet Madrid'de buluşturdu. Arda Güler, Real Madrid forması altında dördüncü sezonuna hazırlanırken, Mourinho da yıllardır beğendiği bir oyuncuyu çalıştırma fırsatını nihayet elde edecek.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Leganes crest
Leganes
LEG