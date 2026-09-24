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‘Muhteşem hücum’ - Michael Owen'a göre Man Utd'nin transfer ‘ameliyatı’ işe yaradı, ancak Michael Carrick'in taktik yaklaşımı değerlendirilirken daha fazlası gerekiyor
Sesko, Manchester United için süper yedek haline geldi
2025 yazında 74 milyon sterlin (98 milyon dolar) karşılığında kadroya katılan Slovenya milli oyuncusu Sesko, Old Trafford'daki ilk sezonunun ikinci yarısı boyunca adeta bir süper yedek olarak ün kazandı.
Bu etiketten kurtulmakta zorlanıyor; 23 yaşındaki golcü bu sezon henüz Premier League'de ilk 11'de başlamadı ve Carrick'in ilk 11'i yalnızca Şampiyonlar Ligi ile Carabao Cup maçlarında yer aldı.
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Rashford ve Mbeumo, Cunha'nın yanında forma giydi
Sesko, şu anda United'ın kadrosunda yer alan tek gerçek 9 numara konumunda ve bu bölgeyi güçlendirme yönündeki herhangi bir eğilime şimdilik direniliyor. United, geçmişte en geniş forvet havuzlarından birine sahip olmasıyla ün salmıştı.
1999'da Üçleme'yi kazanırken Sir Alex Ferguson, Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham ve Ole Gunnar Solskjaer arasında rotasyon yapabiliyordu. O günden bu yana Ruud van Nistelrooy ve Wayne Rooney'nin de aralarında bulunduğu birçok süperstar forvet, Düşler Tiyatrosu'ndan geçti.
Bugün ise çok yönlü Brezilyalı Cunha sık sık santrfor olarak kullanılıyor. Onun iki yanında Bryan Mbeumo ile Marcus Rashford görev yapıyor; ikincisi ise gerektiğinde sol kanattan içeri kat edebilecek kapasiteye fazlasıyla sahip.
'False nine' sistemi Man Utd için işe yarar mı?
Bu sistem United'a uzun vadede iyi hizmet eder mi? Bu soru Owen'a yöneltildiğinde, HelloMillions (Sweepstakes Casino) iş birliğiyle konuşan ve Kırmızı Şeytanlar'la şampiyonluk yaşayan eski golcü, GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “İşe yarayabilir, geçmişte de yaradı. Pep Guardiola, neredeyse hiç santrfor oynatmadan bir lig kazandı. İspanya'da bunu yapan başka takımlar da oldu.
“İşe yarayabilir ve bence kağıt üzerinde baktığınızda bu harika bir hücum hattı. Bunu gerçekten beğeniyorum ve bu bölgeye büyük yatırım yaptıklarını düşünüyorum. City'ye karşı gol atamadılar ama Ipswich'e karşı hücum ettikleri şekil ve beş gol atmaları... Elbette Ipswich karşısında karşılarında Manchester City savunması yoktu ama yine de hücumlarının asıl sorunları olduğunu düşünmüyorum.
“Kötü günleri olabilir ama aslında bu yapıyı oldukça beğeniyorum. İyi oyuncular olduğunu düşünüyorum, ayrıca kulübede de maçı değiştirebilecek isimler var ve sahanın o bölgesindeki revizyonu bir süre önce yaptıklarını düşünüyorum.
“Son dönemdeki revizyon ise orta sahaya odaklanmış gibi görünüyor ve bence sıradaki adım savunmalarına bakmak olmalı.”
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Manchester United ocak transfer döneminde yeniden harcama yapabilir
United, 2026-27 sezonunun ilk milli maç arasına üç maçlık galibiyet hasretiyle girdi. Premier League'de son dokuz puandan yalnızca ikisi alındı ve bu sonuç takımın üst lig tablosunda 12. sırada yer almasına neden oldu.
Takım, bu sezon ligde oynadığı beş maçın ardından henüz kalesini gole kapatamadı ve Casemiro'suz orta sahanın öncelik haline gelmesi nedeniyle son transfer döneminde neden savunmaya takviye yapılmadığı yönünde sorular gündeme geldi.
Ocak ayında kadroya ekleme yapmak için bir fırsat daha doğacak ve Manchester United'ın transfer listesinde bekler ile stoperlerin yer alması mümkün. Ayrıca, Cunha kariyeri boyunca nadiren golcü bir kimlik sergilediği ve Sesko da ana gol silahı olabileceği konusunda henüz herkesi ikna edemediği için bir golcü daha getirme seçeneğini de değerlendirebilir.
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