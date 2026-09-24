Sesko, şu anda United'ın kadrosunda yer alan tek gerçek 9 numara konumunda ve bu bölgeyi güçlendirme yönündeki herhangi bir eğilime şimdilik direniliyor. United, geçmişte en geniş forvet havuzlarından birine sahip olmasıyla ün salmıştı.

1999'da Üçleme'yi kazanırken Sir Alex Ferguson, Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham ve Ole Gunnar Solskjaer arasında rotasyon yapabiliyordu. O günden bu yana Ruud van Nistelrooy ve Wayne Rooney'nin de aralarında bulunduğu birçok süperstar forvet, Düşler Tiyatrosu'ndan geçti.

Bugün ise çok yönlü Brezilyalı Cunha sık sık santrfor olarak kullanılıyor. Onun iki yanında Bryan Mbeumo ile Marcus Rashford görev yapıyor; ikincisi ise gerektiğinde sol kanattan içeri kat edebilecek kapasiteye fazlasıyla sahip.