"Muhteşem bir final olacak" - İspanya ile Arjantin'in Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geleceği maç öncesinde Deco, Lionel Messi ile Barcelona'nın yıldızları arasında kararsız kaldı

Cope’a kimin kupayı kaldıracağı konusunda konuşan Deco, her iki takımla da olan bağları nedeniyle bir ikilem yaşadığını itiraf etti. Eski Portekiz milli futbolcu şöyle konuştu: “Ben her zaman kendi adamlarımın yanındayım, ama benim adamlarım her yerde.

"Leo her zaman bizden biridir. Sonuçta seçim yapmak zor. Bir yanda, bir dost olmasının yanı sıra Barça taraftarı ve futbolseverler olarak bizlere her şeyini vermiş olan Leo var. O bir efsane. Bana göre yaptıkları muhteşem.

"Diğer tarafta ise bizim Barça’lı çocuklar var. Bu her zaman zor ve çetin bir durum. Bu yüzden yarın her şeye çok dikkat edeceğiz. Bence muhteşem bir final olacak."