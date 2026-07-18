AFP
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"Muhteşem bir final olacak" - İspanya ile Arjantin'in Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geleceği maç öncesinde Deco, Lionel Messi ile Barcelona'nın yıldızları arasında kararsız kaldı
Yıldızları bekleyen göz alıcı etkinlik
Barcelona’nın sportif direktörü Deco, New York New Jersey Stadyumu’nda oynanacak İspanya-Arjantin Dünya Kupası finalini izlemek üzere New York’a geldi. Deco’nun bu ziyareti, şu anda Blaugrana forması giyen birkaç oyuncu ile kulüp efsanesi Messi’nin kupa için karşı karşıya gelmesi nedeniyle gerçekleşti.
İspanya, Fransa'yı mağlup ederek 17 maçlık yenilmezlik serisiyle finale yükselirken, Arjantin ise İngiltere'yi yenerek 14 maçlık galibiyet serisiyle bu büyük maça çıktı.
- Getty/GOAL
"Seçim yapmak zor"
Cope’a kimin kupayı kaldıracağı konusunda konuşan Deco, her iki takımla da olan bağları nedeniyle bir ikilem yaşadığını itiraf etti. Eski Portekiz milli futbolcu şöyle konuştu: “Ben her zaman kendi adamlarımın yanındayım, ama benim adamlarım her yerde.
"Leo her zaman bizden biridir. Sonuçta seçim yapmak zor. Bir yanda, bir dost olmasının yanı sıra Barça taraftarı ve futbolseverler olarak bizlere her şeyini vermiş olan Leo var. O bir efsane. Bana göre yaptıkları muhteşem.
"Diğer tarafta ise bizim Barça’lı çocuklar var. Bu her zaman zor ve çetin bir durum. Bu yüzden yarın her şeye çok dikkat edeceğiz. Bence muhteşem bir final olacak."
Ağır sikletler mücadeleye hazırlanıyor
Barcelona başkanı ayrıca, ABD’de düzenlenen turnuva boyunca her iki finalistin sergilediği taktiksel kalite ve direnç hakkında değerlendirmede bulundu. Şöyle devam etti: “İspanya, yarı finalin ardından iyi bir performans sergiliyor. Arjantin maçlarını kazanıyor ve Leo muhteşem oynuyor. Bu yüzden harika bir final olacağını düşünüyorum. Her iki takımda da olağanüstü oyuncular var. İspanya iyi oynuyor ve Arjantin bazı maçlarda zorlandı, ancak nihayetinde her şey takımın azmine bağlı.”
- Getty Images Sport
Final maçının ardından transfer işlemleri yeniden başlıyor
Turnuva sona erdiğinde Deco, Barcelona’nın yaz transfer çalışmalarına tamamen odaklanmak üzere Katalonya’ya geri dönecek. La Liga kulübünün, hücum seçeneklerini güçlendirmek amacıyla önümüzdeki hafta yeni kanat oyuncusu Karim Adeyemi’yi tanıtması bekleniyor. Bu transferin yanı sıra, kulüp yönetimi Arjantinli forvet Julian Alvarez’in transferini kesinleştirmek için yoğun görüşmelere devam edecek.
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