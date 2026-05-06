Bir tek değişiklikle bir sonraki mücadelede: Teknik direktör Vincent Kompany, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında FC Bayern’in son şampiyon Paris Saint-Germain’e karşı oynayacağı karşılaşmada sol bek pozisyonunda Konrad Laimer’e güveniyor. Avusturyalı oyuncu, ilk maçta alınan 4-5’lik yenilginin ardından ilk 11’e giren tek yeni isim olarak Alphonso Davies’in yerini alıyor.
Çeviri:
"Muhtemelen yine önemli bir rol oynayacak!" Kompany, FC Bayern'in PSG maçındaki sürpriz ilk 11 değişikliğini açıkladı
Davies'in kadroya alınması biraz şaşırtıcı, çünkü Josip Stanisic, PSG maçında rakibi Khvicha Kvaratskhelia tarafından zaman zaman başını döndürüldü ve savunmada pek iyi bir performans sergileyemedi. Ancak Stanisic yine ilk 11'de yer aldı. Davies, ilk maçta talihsiz bir el penaltısına neden oldu, ancak bunun dışında iyi bir performans gösterdi.
Yine de erken bir sarı kart gördüğü için devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Vincent Kompany, DAZN'de röportajında bunu bir "önlem" olarak nitelendirdi. Peki neden Davies yedek kulübesine çekildi ve Laimer ilk 11'e geri döndü?
"Phonzy muhtemelen bugün yine rol oynayacak," dedi Kompany. Ancak Laimer ve Stanisic'in "tüm sezon boyunca istikrarlı" olduğunu ve ayrıca Parisli rakibi çok iyi tanıdıklarını belirtti: "Paris'e karşı birçok kez oynadılar ve her zaman iyi iş çıkardılar. Bu yüzden onlara tam güvenim var."
- IMAGO / Ulmer/Teamfoto
FC Bayern, 101 gol atan forvetine güveniyor
Geçen hafta sonu 1. FC Heidenheim ile oynanan 3-3 biten maça kıyasla Kompany altı değişiklik yapıyor. Jonathan Tah, Laimer, Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic ve Jamal Musiala ilk on birdeki yerlerini koruyor.
Kaptan Manuel Neuer'in önünde Stanisic, savunma lideri Dayot Upamecano, Tah ve Laimer savunmayı oluşturuyor. Orta saha ikilisini her zamanki gibi Joshua Kimmich ve Pavlovic oluştururken, önlerinde Musiala görev yapıyor. Michael Olise, Harry Kane ve Luis Díaz'dan oluşan 101 golcü forvet hattı, 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak final biletini atarak almayı hedefliyor.
Kompany'nin yedek kulübesinde yine üst düzey alternatifler bulunuyor: Tom Bischof, Heidenheim maçında kadroya geri dönmüştü, şimdi de Lennart Karl ve Raphael Guerreiro sakatlıklarının ardından tekrar kadroda yer alıyor. Sadece Serge Gnabry sakatlığı nedeniyle kadroda yok.