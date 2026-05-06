"Muhtemelen yine önemli bir rol oynayacak!" Kompany, FC Bayern'in PSG maçındaki sürpriz ilk 11 değişikliğini açıkladı

Davies'in kadroya alınması biraz şaşırtıcı, çünkü Josip Stanisic, PSG maçında rakibi Khvicha Kvaratskhelia tarafından zaman zaman başını döndürüldü ve savunmada pek iyi bir performans sergileyemedi. Ancak Stanisic yine ilk 11'de yer aldı. Davies, ilk maçta talihsiz bir el penaltısına neden oldu, ancak bunun dışında iyi bir performans gösterdi.

Yine de erken bir sarı kart gördüğü için devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Vincent Kompany, DAZN'de röportajında bunu bir "önlem" olarak nitelendirdi. Peki neden Davies yedek kulübesine çekildi ve Laimer ilk 11'e geri döndü?

"Phonzy muhtemelen bugün yine rol oynayacak," dedi Kompany. Ancak Laimer ve Stanisic'in "tüm sezon boyunca istikrarlı" olduğunu ve ayrıca Parisli rakibi çok iyi tanıdıklarını belirtti: "Paris'e karşı birçok kez oynadılar ve her zaman iyi iş çıkardılar. Bu yüzden onlara tam güvenim var."