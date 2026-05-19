"Muhtemelen kadroda yer almayı hak etmişti" - Carlo Ancelotti, Brezilya Dünya Kupası kadrosuna alınmaması nedeniyle Joao Pedro'dan özür diledi

Milli takım kadrosuna alınmamasının yarattığı hayal kırıklığından sadece birkaç saat sonra, Chelsea, Pedro’nun kulübün Sezonun En İyi Oyuncusu seçildiğini doğruladı. Geçen yaz 60 milyon sterlinlik bir transferle takıma katılan eski Brighton oyuncusu, taraftar oylamasında ezici bir üstünlük sağladı ve toplam oyların yüzde 60’ından fazlasını alarak orta saha oyuncuları Enzo Fernandez ve Moises Caicedo’nun önünde birinci oldu.

24 yaşındaki oyuncu, sadece Premier Lig'de 15 gol ve 5 asist kaydederek Blues için bir keşif oldu. Böylece, Eden Hazard ve Diego Costa gibi efsanelerin ardından, kulüpteki ilk üst düzey sezonunda 20 gol katkısına ulaşan Chelsea tarihindeki altıncı oyuncu oldu. Tüm turnuvalarda bu rakam, etkileyici bir şekilde 25 gol katkısına yükseliyor.