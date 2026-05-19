Getty Images Sport
Çeviri:
"Muhtemelen kadroda yer almayı hak etmişti" - Carlo Ancelotti, Brezilya Dünya Kupası kadrosuna alınmaması nedeniyle Joao Pedro'dan özür diledi
Ancelotti, Brezilya kadrosuyla ilgili zorlu kararları ele alıyor
Pedro’nun Premier Lig’deki etkileyici performansına rağmen, Ancelotti yaklaşan Dünya Kupası için Brezilya milli takım kadrosunda daha deneyimli isimleri tercih etti. En dikkat çeken seçimlerden biri, son üç yıldır sakatlık sorunlarıyla boğuşan Neymar’ın kadroya geri dönmesiydi. Ancelotti, nihai kadro listesinin bazı oyuncuları hayal kırıklığına uğratacağını kabul etti; İngiltere’deki güçlü performansı nedeniyle Pedro, kadroya alınmayan en talihsiz isimlerden biri olarak görülüyor.
- Getty Images
"Özür dilerim"
Kadroyu açıkladıktan sonra konuşan Ancelotti, seçim sürecinin bazı oyuncular için talihsiz sonuçlandığını kabul etti. Brezilya milli takım teknik direktörü, yaklaşan Dünya Kupası kadrosuna almadığı Pedro’dan kamuoyu önünde özür diledi.
Ancelotti gazetecilere, "Bu yıl bizimle olan bazı oyuncular bu listeye memnun olmayacaklar" dedi. "Üzgünüm ve bizimle olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Elbette Joao Pedro için üzgünüz. Avrupa'da geçirdiği sezon göz önüne alındığında, muhtemelen bu kadroda yer almayı hak etmişti, ancak ne yazık ki, tüm farkındalık ve saygımızla, başka bir oyuncuyu seçtik. Joao Pedro ve diğerleri için çok üzgünüm."
Bittersweet Sezonun En İyi Oyuncusu ödülü
Milli takım kadrosuna alınmamasının yarattığı hayal kırıklığından sadece birkaç saat sonra, Chelsea, Pedro’nun kulübün Sezonun En İyi Oyuncusu seçildiğini doğruladı. Geçen yaz 60 milyon sterlinlik bir transferle takıma katılan eski Brighton oyuncusu, taraftar oylamasında ezici bir üstünlük sağladı ve toplam oyların yüzde 60’ından fazlasını alarak orta saha oyuncuları Enzo Fernandez ve Moises Caicedo’nun önünde birinci oldu.
24 yaşındaki oyuncu, sadece Premier Lig'de 15 gol ve 5 asist kaydederek Blues için bir keşif oldu. Böylece, Eden Hazard ve Diego Costa gibi efsanelerin ardından, kulüpteki ilk üst düzey sezonunda 20 gol katkısına ulaşan Chelsea tarihindeki altıncı oyuncu oldu. Tüm turnuvalarda bu rakam, etkileyici bir şekilde 25 gol katkısına yükseliyor.
- Getty Images
Dikkatler yeniden kulüp futboluna yöneliyor
Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Pedro, yaz tatili öncesinde sezonu Chelsea'de tamamlayacak. The Blues, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hedefiyle, Tottenham maçıyla başlayıp ardından Sunderland deplasmanıyla devam edecek son iki Premier Lig maçına hazırlanıyor.