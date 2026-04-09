Getty Images Sport
Çeviri:
"Muhtemelen dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri" - Harry Maguire, kafa vuruş yeteneği hakkında cesur bir açıklama yaptı ve Manchester United'ın gelecek sezon şampiyonluk mücadelesine girebileceğini iddia etti
Her iki kutuda da gürültünün üstesinden gelmek
Kısa süre önce Old Trafford'da en az 2027 yılına kadar kalmasını sağlayacak bir sözleşme uzatması imzalayan Maguire, kendisini sık sık alay konusu yapan şüphecileri susturmak istiyor.
İngiltere milli takım oyuncusu, özellikle duran toplar ve savunma topu uzaklaştırmalarında fiziksel varlığından oldukça emin. Bugünkü futbol dünyasındaki konumundan bahseden Maguire, kendi değerine ilişkin iyimser bir değerlendirmede bulundu. The Athletic'e şunları söyledi: "Teknik direktör benden ne tür bir rol bekliyor olursa olsun, ister ilk 11'de oynamak olsun ister maçın sonlarında sonucu belirlemek olsun... Hala, bu yaşımda bile, her iki ceza sahasında da tartışmasız dünyanın en iyi savunmacılarından biri olduğuma inanıyorum. Bunun tartışmaya açık bir konu olduğunu sanmıyorum, gerçekten."
- Getty Images Sport
United'ın baskı ortamında ayakta kalmak
Manchester United oyuncusu olmak cesaretsizlere göre bir şey değildir; bu gerçeği Maguire herkesten daha iyi bilir. Kulüpteki günlerini ve "Rüyalar Tiyatrosu"nun beklentilerine uyum sağlamakta zorlanan oyuncuları düşünürken, stoper, bu formayı giymenin yükünün çoğu kişi için fazla ağır olduğunu belirtti. Şöyle dedi: "Bu kulübe gelen pek çok oyuncu görüyorum ve açıkçası bu yük onlar için çok ağır geliyor. Gözler üzerlerinde, inceleme, analiz. Giren her gol, birinin hatası oluyor."
Maguire'nin kendi yolculuğu, Erik ten Hag yönetiminde kaptanlık kol bandını kaybetmesi ve sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalması da dahil olmak üzere, aşırı iniş ve çıkışlarla dolu oldu. Maruz kaldığı baskının diğer profesyonelleri yıkıp yıkmayacağı sorulduğunda, yanıtında samimi oldu. "Evet, muhtemelen. Belki de bu sayfayı kapatıp başka bir yere gidip kariyerine yeniden başlamak isteyen pek çok kişi olacaktır," diye itiraf etti. "Muhtemelen onları biraz daha erken yıkmıştır."
Şampiyonluk hedefleri ve Michael Carrick dönemi
Michael Carrick'in takımın başına geçmesiyle birlikte Maguire, kulübün izlediği yoldan umutlu. Şu anki Premier Lig sezonunda lider Arsenal'in 15 puan gerisinde olsalar da, savunma oyuncusu doğru yaz transferleriyle United'ın bu farkı kapatabileceğine inanıyor. Odak noktası, kulüpteki görev süresi sona ermeden önce Kırmızı Şeytanları İngiliz futbolunun zirvesine geri döndürmek.
Gelecek sezona bakarak şunları söyledi: "Gelecek sezon, doğru transferleri yaparsak, şu andan sezon sonuna kadar her şey olumlu giderse ve bu gidişatı sürdürürsek, ulaşabileceğimiz bir sınır olmayacak. Son birkaç yıldır Manchester City açık ara önde ve sezon başlamadan önce, onları yakalayabilmek için yeterli puanı toplamamız gerektiğini biliyordunuz."
- Getty Images Sport
Uluslararası gelecek ve Dünya Kupası hayali
Thomas Tuchel yönetiminde Uruguay ve Japonya ile oynanan son maçlar için ilk kez milli kadroya çağrılsa da, Maguire’ın Dünya Kupası’na katılma şansı giderek zayıflıyor. Tuchel, Ezri Konsa, Marc Guehi, John Stones ve Trevoh Chalobah’ın şu anda milli takımdaki hiyerarşide onun önünde yer aldığını ima ederek, Maguire’ın kadroda yer alıp almayacağına dair şüphe uyandırdı.
Ancak Maguire kesinlikle pes etmeyecek. United'da sezona güçlü bir şekilde bitirmesi, Tuchel'in nihai kadrosuna girmesini sağlayabilir.
Eski Leicester savunmacısı, zihniyetiyle ilgili olarak şunları ekledi: "Benim bir üst düzey oyuncu olduğuma dair büyük bir özgüvenim var. Zor zamanlarda bana yardımcı olan da budur. Gelecek sezon burada olmak benim sekizinci yılım olacak, bu yüzden sekiz yıldır burada olmak gerçekten kendime bir kanıt niteliğinde."