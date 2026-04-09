Manchester United oyuncusu olmak cesaretsizlere göre bir şey değildir; bu gerçeği Maguire herkesten daha iyi bilir. Kulüpteki günlerini ve "Rüyalar Tiyatrosu"nun beklentilerine uyum sağlamakta zorlanan oyuncuları düşünürken, stoper, bu formayı giymenin yükünün çoğu kişi için fazla ağır olduğunu belirtti. Şöyle dedi: "Bu kulübe gelen pek çok oyuncu görüyorum ve açıkçası bu yük onlar için çok ağır geliyor. Gözler üzerlerinde, inceleme, analiz. Giren her gol, birinin hatası oluyor."

Maguire'nin kendi yolculuğu, Erik ten Hag yönetiminde kaptanlık kol bandını kaybetmesi ve sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalması da dahil olmak üzere, aşırı iniş ve çıkışlarla dolu oldu. Maruz kaldığı baskının diğer profesyonelleri yıkıp yıkmayacağı sorulduğunda, yanıtında samimi oldu. "Evet, muhtemelen. Belki de bu sayfayı kapatıp başka bir yere gidip kariyerine yeniden başlamak isteyen pek çok kişi olacaktır," diye itiraf etti. "Muhtemelen onları biraz daha erken yıkmıştır."



