ABD milli takımının en çok forma giyen oyuncusu Landon Donovan’a (44) göre, Bundesliga’da forma giyen Noahkai Banks (19, FC Augsburg) artık ABD milli takımının formasını giymeyecek. FC Bayern ve Bayer Leverkusen'in eski forveti, Banks'ın ABD milli takım teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun, Belçika ve Portekiz ile oynanacak dostluk maçları için mevcut milli maç arası davetini reddetmesinden dolayı öfkeli.
Muhtemelen Almanya için oynamak istediği için: Eski Bayern oyuncusu Landon Donovan, bir Bundesliga oyuncusunu ABD milli takımından uzaklaştırmak istiyor
Banks, yıllardır ABD'nin çeşitli milli takımlarında forma giyiyor ve şu anda U20 milli takımında yer alıyor. Eylül ayında ilk kez A milli takım kadrosuna çağrıldı, ancak Japonya ile oynanan hazırlık maçında forma giymedi. Ardından Pochettino, bu genç oyuncuyu Eylül ve Ekim aylarındaki hazırlık maçları için kadroya almadı. Ancak bu sefer Arjantinli teknik direktör Banks'ı kadroya dahil etti, ancak Banks bu teklifi reddetti.
Donovan bu durumdan rahatsız ve 'Unfiltered Soccer Podcast' programında eski takım arkadaşı Tim Howard ile birlikte bu durumun sonuçları olması gerektiğini söyledi: "Federasyonun, özellikle de bu kararları alan Matt Crocker'ın (ABD Federasyonu Teknik Direktörü, ed.) bakış açısına göre: Eğer ülken için oynamak istemeyen biri varsa - güle güle! Hoşça kal!"
157 kez milli forma giyen Donovan, Banks'e ilişkin olarak şunları da söyledi: "Ona kızgın değilim. Kararlarını kendisi verebilir. Ama artık umurumda değil. ABD için oynamak istemiyorsa, tamam, anlaşıldı!"
Noahkai Banks Honolulu'da doğdu
Banks, stoper pozisyonunda büyük bir yetenek olarak görülüyor. FC Augsburg kulübü ona büyük önem veriyor; şu anda takımın ilk 11'inde yer alan Banks, bu sezon Fuggerstadt ekibiyle 22 maça çıktı. Banks, bir Alman anne ve bir Amerikalı babanın oğlu olarak Honolulu'da dünyaya geldi. Sekiz yaşında Almanya'ya gelen Banks, 2015 yılında TSV Dietmannsried'den FCA'nın altyapısına transfer oldu.
Bundesliga'daki güçlü performansları, Banks'ı ABD için ilgi çekici hale getiriyor. Ancak 1,93 metre boyundaki sağ ayaklı oyuncu, DFB için de forma giyebilir. Ve tereddüt ediyor; aralarında memleketinin de bulunduğu ülkelerde düzenlenecek olan yaklaşan Dünya Kupası finalleri, onun için en ikna edici argüman değil: "Hala karar vermeye çalışıyorum, bir Dünya Kupası'nın yaklaştığını biliyorum. Ama önümde uzun bir kariyer var, bu yüzden kararımı tek bir turnuvaya bağlı kılmak istemiyorum."
Şu anda DFB'nin somut çabaları hakkında bir bilgi yok, ancak kicker dergisi birkaç hafta önce onun U21 milli takım teknik direktörü Antonio Di Salvo'nun "radarında" olduğunu yazmıştı.
Landon Donovan: "Bu saçmalık"
Banks, tek başına vermek istemediği, "ailem ve benim için önemli olan birkaç kişiyle birlikte" alacağı "önemli bir karar"dan bahsetti. "Kendime bir son tarih belirlemek istemiyorum, acele etmeden, sakin bir şekilde karar vereceğim."
Landon Donovan'a göre ise bu artık hiç gerekli değil: "Eğer kendini daha çok Alman hissediyorsa, tamam. Ben her zaman böyle bir kararda tutkunun öncülük etmesi gerektiğini söylemişimdir. Eğer ABD milli takımının bir parçası olmak isteseydi, durum çok net olurdu. Birçok kampta yer aldı, gençlik takımlarında da. Federasyon uzun süredir onun için çaba gösteriyor. Ve sanki ülkemiz için oynaması için ona yalvarıyormuşuz gibi görünüyor. Bu saçmalık."
Noahkai Banks'ın FC Augsburg'da profesyonel olarak sergilediği performans verileri:
Maçlar 30 90 dakikadan fazla süre alan maçlar 14 Gol 1 Asist 1 Sarı kart 10