Muhtemelen Almanya için oynamak istediği için: Eski Bayern oyuncusu Landon Donovan, bir Bundesliga oyuncusunu ABD milli takımından uzaklaştırmak istiyor

Banks, yıllardır ABD'nin çeşitli milli takımlarında forma giyiyor ve şu anda U20 milli takımında yer alıyor. Eylül ayında ilk kez A milli takım kadrosuna çağrıldı, ancak Japonya ile oynanan hazırlık maçında forma giymedi. Ardından Pochettino, bu genç oyuncuyu Eylül ve Ekim aylarındaki hazırlık maçları için kadroya almadı. Ancak bu sefer Arjantinli teknik direktör Banks'ı kadroya dahil etti, ancak Banks bu teklifi reddetti.

Donovan bu durumdan rahatsız ve 'Unfiltered Soccer Podcast' programında eski takım arkadaşı Tim Howard ile birlikte bu durumun sonuçları olması gerektiğini söyledi: "Federasyonun, özellikle de bu kararları alan Matt Crocker'ın (ABD Federasyonu Teknik Direktörü, ed.) bakış açısına göre: Eğer ülken için oynamak istemeyen biri varsa - güle güle! Hoşça kal!"

157 kez milli forma giyen Donovan, Banks'e ilişkin olarak şunları da söyledi: "Ona kızgın değilim. Kararlarını kendisi verebilir. Ama artık umurumda değil. ABD için oynamak istemiyorsa, tamam, anlaşıldı!"