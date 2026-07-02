Muharemovic, Juventus’a geri dönmeye hazırlanıyor: Sassuolo ile anlaşma yakın, sözleşme 2031’e kadar

Tarik Muharemovic, Juventus’a geri dönmeye giderek yaklaşıyor. 2003 doğumlu ve şu anda Sassuolo’da forma giyen Bosnalı stoper, Serie C’de Juventus Next Gen ile edindiği deneyim sayesinde İtalyan futbolunda ilk adımlarını atmasına imkân tanıyan kulübe geri dönerek, yeniden siyah-beyaz formayı giymeye bir adım uzaklıkta.
Nicolò Schira’nın aktardığına göre, Juventus ve Sassuolo, savunma oyuncusunun transferi konusunda genel bir anlaşmaya varmış durumda. Transferin, toplam 18 milyon avroluk bir bedel karşılığında tamamlanması bekleniyor. Bu tutarın 15 milyonu sabit bedel, geri kalan 3 milyonu ise muhtemelen oyuncunun bireysel hedefleri ve takımın sonuçlarına bağlı belirli bonusların gerçekleştirilmesine bağlı olarak ödenecek.