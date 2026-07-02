Muharemovic, Juventus’a geri dönmeye hazırlanıyor: Sassuolo ile anlaşma yakın, sözleşme 2031’e kadar

İki kulüp arasındaki anlaşmaya paralel olarak, Juventus’un oyuncu ile de ayrıntıları çoktan netleştirdiği belirtiliyor. Muharemovic’in, 30 Haziran 2031 tarihinde sona erecek ve kendisine sezon başına yaklaşık 2,2 milyon avro maaş garantisi verecek uzun vadeli bir sözleşmeyi imzalamaya hazır olduğu söyleniyor.





Son anda bir sürpriz çıkmazsa, anlaşma artık son aşamaya gelmiş gibi görünüyor. Taraflar, transferin tüm ana unsurları üzerinde mutabık kalmış durumda ve anlaşmanın resmiyet kazanmasından önce sadece son formalite niteliğindeki ayrıntıların halledilmesi gerekiyor. Juventus için bu, geleceğe yönelik önemli bir yatırım niteliğinde; amaç, Torino’ya genç ancak profesyonel futbolda halihazırda deneyime sahip, son derece güvenilir ve büyük bir gelişme potansiyeli olan bir savunma oyuncusunu geri getirmek.



