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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Muharemovic, Juventus’a geri dönmeye hazırlanıyor: Sassuolo ile anlaşma yakın, sözleşme 2031’e kadar

Juventus
Transfers
T. Muharemovic
Sassuolo

Muharemovic, 30 Haziran 2031 tarihinde sona erecek uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya hazır

Tarik Muharemovic, Juventus’a geri dönmeye giderek yaklaşıyor. 2003 doğumlu ve şu anda Sassuolo’da forma giyen Bosnalı stoper, Serie C’de Juventus Next Gen ile edindiği deneyim sayesinde İtalyan futbolunda ilk adımlarını atmasına imkân tanıyan kulübe geri dönerek, yeniden siyah-beyaz formayı giymeye bir adım uzaklıkta.


Nicolò Schira’nın aktardığına göre, Juventus ve Sassuolo, savunma oyuncusunun transferi konusunda genel bir anlaşmaya varmış durumda. Transferin, toplam 18 milyon avroluk bir bedel karşılığında tamamlanması bekleniyor. Bu tutarın 15 milyonu sabit bedel, geri kalan 3 milyonu ise muhtemelen oyuncunun bireysel hedefleri ve takımın sonuçlarına bağlı belirli bonusların gerçekleştirilmesine bağlı olarak ödenecek.



  • İki kulüp arasındaki anlaşmaya paralel olarak, Juventus’un oyuncu ile de ayrıntıları çoktan netleştirdiği belirtiliyor. Muharemovic’in, 30 Haziran 2031 tarihinde sona erecek ve kendisine sezon başına yaklaşık 2,2 milyon avro maaş garantisi verecek uzun vadeli bir sözleşmeyi imzalamaya hazır olduğu söyleniyor.


    Son anda bir sürpriz çıkmazsa, anlaşma artık son aşamaya gelmiş gibi görünüyor. Taraflar, transferin tüm ana unsurları üzerinde mutabık kalmış durumda ve anlaşmanın resmiyet kazanmasından önce sadece son formalite niteliğindeki ayrıntıların halledilmesi gerekiyor. Juventus için bu, geleceğe yönelik önemli bir yatırım niteliğinde; amaç, Torino’ya genç ancak profesyonel futbolda halihazırda deneyime sahip, son derece güvenilir ve büyük bir gelişme potansiyeli olan bir savunma oyuncusunu geri getirmek.


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