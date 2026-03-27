Muharemovic İtalya'ya uyarıyor: “Karşımıza çıkan herkesi yutacağız, Zenica alevler içinde olacak.” İtalyan milli takımıyla oynanacak maç, Sassuolo'nun savunma oyuncusu için yeni bir sınav ve Inter'i ikna etmek için bir fırsat…

Emiliani takımının savunma oyuncusunun ateşli sözleri; bu sezonun sürpriz isimlerinden biri olan oyuncu, pek çok büyük kulübün yakın gelecekte onu kadrosuna katmak için ilgisini çekmiştir. Ocak ayında, oyuncunun Neroverdi’den ayrılacağına dair bazı söylentiler yayılmıştı; ancak kulüp, eski Juventus oyuncusunun getireceği kârı en üst düzeye çıkarmak amacıyla onu yaz transfer döneminde satmayı planlıyordu. Oyuncuyu en yakından takip eden kulüpler arasında Inter de bulunuyor.





23 yaşında, Bosnalı ancak Ljubljana'da doğup Avusturya'da büyüyen oyuncu, Marotta ve Ausilio'nun gelecekte birçok değişiklik görecek olan Nerazzurri'nin savunmasını güçlendirmek için düşündükleri stoperler listesinde çok üst sıralarda yer alıyor. Inter'in onu beğenmesinin bir diğer nedeni de hem stoper hem de sol bek olarak oynayabilmesi. Ayrıca, Sassuolo ile ilişkiler uzun süredir verimli ve Emilialıların genel müdürü Giovanni Carnevali, kulübün onu en yüksek teklifi verene satmaya hazır olduğunu gizlemedi. “Inter’in bilgi istediğini inkar edemem, ancak diğer kulüpler de bizi aradı. Tarik artık bir sürpriz değil,” dedi yakın zamanda verdiği bir röportajda.





Fiyatın 25-30 milyon civarında olması bekleniyor, ancak Dünya Kupası'na katılma ve turnuvada sık sık forma giyme ihtimalinin, maliyeti artırabileceği kadar, bir kez daha Dünya Kupası'nı kaçırdığımız için futbol sistemimizi yeniden bunalımın eşiğine getirebileceği de açık. Juventus’un onu çok gençken transfer ettiği ancak daha sonra ona şans vermediği ve gelecekteki bir satışta %50’lik bir pay hakkı saklı tuttuğu da unutulmamalıdır. Inter karşısında başarısız olan Muharemovic – 8 Şubat'taki 0-5'lik mağlubiyette en kötü performans gösteren oyunculardan biriydi – şimdi kaçırmaması gereken bir başka sınava giriyor: gelecekteki takım arkadaşlarının bazılarının Dünya Kupası'na katılma şansı tamamen 31 Mart Salı günkü maça bağlı.