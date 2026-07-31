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Muhammed Salah ve Liverpool: Zirveyi geri kazanma yolculuğu mu, uçuruma düşüş mü?

FEATURES
M. Salah
Al Ittihad
Mısır
Liverpool
Beşiktaş
Premier Lig
Mısır
Suudi Arabistan
İngiltere
Türkiye

Mısırlı yıldız yol ayrımında

Liverpool'un eski yıldızı Mısırlı Muhammed Salah'ın adı, bu kez İttihad kulübüyle birlikte yeniden Suudi Arabistan Roshn Ligi ile anılmaya başlandı. Bu gelişme, oyuncunun mevcut yaz transfer döneminde Türk kulübü Beşiktaş'a transferine yönelik görüşmelerin akamete uğramasının ardından yaşandı.

Türk gazetesi "Sabah", Salah'ın devam eden yaz transfer döneminde yıllık 25 milyon dolar maaş karşılığında İttihad kulübüne transfer olmayı kabul ettiğini yazdı.

  • Salah, İttihad ile nerede oynayacak?

    Futbol kariyeri boyunca 15 yılı aşkın süredir Muhammed Salah, sağ kanat mevkiinde oynamaya ve parlamaya alışmıştı; Al-Ittihad'da da oynaması beklenen mevki burasıydı. Ancak bu durum bazı faktörlere bağlı olarak değişebilir.

    Şu anda Al-Ittihad'ın sağ kanat mevkiinde zaten yabancı bir oyuncusu bulunuyor: Fransız Moussa Diaby. Ancak onun ismi, devam eden yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmakla anılıyor.

    Diaby'nin ayrılması halinde, Al-Ittihad'ın yeni sağ kanadı Salah olacak. Devam etmesi durumunda ise Mısırlı yıldız, kariyeri boyunca alışkın olmadığı, ancak son dönemde başarılı olduğu bir mevkide oynamak durumunda kalabilir.

    Bu mevki oyun kurucu ya da ikinci forvet olabilir; özellikle de Al-Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wieffing'in, gerçek forvetin arkasında bir oyuncunun bulunduğu 4-2-3-1 sistemine büyük ölçüde bel bağladığı düşünülürse.

    Normal şartlarda bu oyuncu Cezayirli Houssem Aouar olurdu, ancak onun ismi de Al-Ittihad'dan ayrılmakla anılıyor; bu da Muhammed Salah'ın bu mevkide yer almasının önünü açabilir.

    Salah, ABD, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı ile bu mevkide açık bir şekilde başarılı oldu; 5 maçta bir gol atıp iki gol pası vererek Mısır'ın en iyi oyuncularından biri oldu.

    Bu yeni mevki, Mısırlı yıldıza fiziksel eforun büyük bir bölümünü tasarruf ettiriyor; zira bekine yardım etmek için savunmaya geri dönmekle yükümlü olmuyor. Ayrıca topu kanatlara ve forvete dağıtma konusundaki tecrübesini kullanmasına ve oyunun temposunu kontrol etmesine yardımcı oluyor.

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  • İttihad krizi: Muhammed Salah'tan daha büyük

    Ancak en büyük sorun, Salah'ın Ittihad'ın krizleri için sihirli bir çözüm olamamasında yatıyor; çünkü mesele ondan çok daha büyük ve aynı zamanda Suudi kulübü, Mısırlı yıldızı şu an için kurtarabilecek durumda değil.

    Salah ve Ittihad geçen sezon en kötü seviyelerinden birini sergiledi; Suudi kulübü, Roshn Ligi ve Hizmetkârı Kupası ikilisiyle taçlandığı tarihi bir sezonun ardından bu kez hiçbir kupa ya da şampiyonluk elde edemeden eli boş çıktı.

    Suudi ekibi lig şampiyonasını beşinci sırada tamamladı, ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e çeyrek finalde, Hizmetkârı Kupası'na ve Suudi Süper Kupası'na ise yarı finalde veda etti.

    "Amid", sezonun başında Fransız teknik direktörü Laurent Blanc'ı, sezonun sonunda ise Portekizli Sergio Conceiçao'yu görevden aldı; şimdi ise yalnızca son 6 aydır teknik direktörlük yapan Alman teknik adam Jens Wissing ile yeni bir döneme başlıyor.

    Teknik açıdan Ittihad, henüz gideremediği birçok başka eksiklikten muzdarip; en azından birkaç oyuncuya ihtiyaç duyduğu orta saha gibi ve ayrıca teknik direktörün Faslı forvet Youssef En-Nesyri'ye ikna olmaması gibi.

    Tüm bu göstergeler, Ittihad için zorlu bir sezonun habercisi; Muhammed Salah bu durumu düzeltmeye katkıda bulunabilir, ancak bunu tek başına başarabilecek durumda olmayacak.

  • Mohamed Salah: Zorlu bir sezon ve dayanılmaz bir baskı

    Salah da geçen sezon büyük sıkıntı yaşadı; birçok maçta yedek kulübesine mahkûm oldu ve süre bulduğunda takıma katkı sağlamayı başaramadı, öyle ki ayrılık kararını kendisi verdi.

    Mısırlı yıldız geçen sezon Liverpool ile 41 maça çıktı, bu maçlarda 12 gol atıp 10 asist yaptı. Bu, Liverpool ile geçirdiği kariyerinde hem rakamsal olarak hem de performans açısından en zayıf sezonuydu.

    Salah'ın fiziksel açıdan belirgin şekilde etkilenmesiyle birlikte, üzerinde büyük baskı hissetmeyeceği daha sakin bir deneyime ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı; bu ise genel olarak Suudi Arabistan Ligi'nde, özel olarak da Ittihad'da mümkün olmayan bir şey.

    Ittihad taraftarı son derece talepkâr bir taraftar kitlesi; bunun en açık göstergesi ise iki sezon önce lig ve kupa şampiyonluğunu kazanan Laurent Blanc'ın, üstelik 3 galibiyetin ardından alınan ilk yenilgi olmasına rağmen, bir sonraki sezonun sadece 4. haftasının ardından görevden alınmasıydı.

    Salah, Fransız forvet Karim Benzema'nın geçen kış ayrılmasının ardından takımın yeni yüzü olarak geleceğinden, tüm gözler yalnızca onun üzerinde olacak ve farkı yaratması beklenecek; bu ise tek başına yapabileceği bir şey değil.

    Dolayısıyla Salah'ın Ittihad'a transfer olma kararı, gerçekleşirse, büyük bir maceraya dönüşecek. Bu macera, Mısırlı yıldızı Ittihad'ın kurtarıcı kahramanı olarak yeniden zirveye taşıyabilir ya da istenen başarıyı elde edemezse onu uçuruma sürükleyebilir.

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