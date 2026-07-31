Futbol kariyeri boyunca 15 yılı aşkın süredir Muhammed Salah, sağ kanat mevkiinde oynamaya ve parlamaya alışmıştı; Al-Ittihad'da da oynaması beklenen mevki burasıydı. Ancak bu durum bazı faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Şu anda Al-Ittihad'ın sağ kanat mevkiinde zaten yabancı bir oyuncusu bulunuyor: Fransız Moussa Diaby. Ancak onun ismi, devam eden yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmakla anılıyor.

Diaby'nin ayrılması halinde, Al-Ittihad'ın yeni sağ kanadı Salah olacak. Devam etmesi durumunda ise Mısırlı yıldız, kariyeri boyunca alışkın olmadığı, ancak son dönemde başarılı olduğu bir mevkide oynamak durumunda kalabilir.

Bu mevki oyun kurucu ya da ikinci forvet olabilir; özellikle de Al-Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wieffing'in, gerçek forvetin arkasında bir oyuncunun bulunduğu 4-2-3-1 sistemine büyük ölçüde bel bağladığı düşünülürse.

Normal şartlarda bu oyuncu Cezayirli Houssem Aouar olurdu, ancak onun ismi de Al-Ittihad'dan ayrılmakla anılıyor; bu da Muhammed Salah'ın bu mevkide yer almasının önünü açabilir.

Salah, ABD, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı ile bu mevkide açık bir şekilde başarılı oldu; 5 maçta bir gol atıp iki gol pası vererek Mısır'ın en iyi oyuncularından biri oldu.

Bu yeni mevki, Mısırlı yıldıza fiziksel eforun büyük bir bölümünü tasarruf ettiriyor; zira bekine yardım etmek için savunmaya geri dönmekle yükümlü olmuyor. Ayrıca topu kanatlara ve forvete dağıtma konusundaki tecrübesini kullanmasına ve oyunun temposunu kontrol etmesine yardımcı oluyor.