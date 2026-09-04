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Mykhailo MudrykGetty Images
Mohamed Saeed

Çeviri:

Mudryk'in dönüşü başlıyor! Tottenham kanat oyuncusu, Roberto De Zerbi'nin ne kadar süre oynayabileceğini açıklamasıyla birlikte 21 ay sonra ilk resmi maçına çıkmaya hazır

M. Mudryk
Tottenham Hotspur
R. De Zerbi
Nottingham Forest
Premier Lig

Mykhailo Mudryk, Tottenham Hotspur'un Nottingham Forest ile oynayacağı Premier League maçı öncesinde sonunda yeniden rekabetçi bir maçta sahaya çıkmaya hazır. Son gün Chelsea'den kiralık olarak Kuzey Londra'ya gelen Ukraynalı kanat oyuncusu, profesyonel futboldan 21 aylık zorlu bir uzak kalma süreci yaşadı.

  • De Zerbi geri dönüş takvimini doğruladı

    Tottenham Teknik Direktörü De Zerbi, Mudryk'in fizik durumu hakkında önemli bir güncelleme verdi ve kanat oyuncusunun bu cumartesi kulübü adına ilk maçına çıkabilecek durumda olduğunu doğruladı. 25 yaşındaki futbolcu Kasım 2024'ten bu yana sahalardan uzak kalmıştı, ancak teknik direktörü artık ilk takıma katkı verebileceğine inanıyor.

    Spurs teknik direktörü maç öncesi basın toplantısında, "Maça ilk 11'de başlayabilecek duruma gelmesi için ne kadar zamana ihtiyacı olduğunu bilmiyorum" dedi. "Oyunun bir bölümünde ise bence şu anda hazır; 20, 15, 30 dakika oynayabilir."

    Bu haber, De Zerbi yönetiminde sezonuna ivme kazandırmak isteyen Tottenham için büyük bir moral oldu. Mudryk kısa süre önce sezon öncesi turnesinde Xabi Alonso'nun Chelsea kadrosuyla yer aldı, ancak onu takıma entegre etmeye çalışan teknik ekibin ana endişesi, rekabetçi maçlardan uzak kaldığı uzun dönem olmaya devam ediyor.

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  • 미하일로 무드리크 (Mykhailo Mudryk)Getty Images

    Cezadan dönüş yolu

    Mudryk'in kariyeri, 2024'ün sonlarında sisteminde düşük yoğunlukta meldonyum tespit edilmesinin ardından geçici men cezası almasıyla büyük bir karmaşaya sürüklendi. Kalp hastalığı ilacı, iyileşme sürecini ve dayanıklılığı artırabildiği için kesin olarak yasaklı durumda. Bu da Ukraynalı oyuncunun yaklaşık iki yıl sahalardan uzak kalmasına yol açtı.

    Ancak bu süreç temmuz ayında, WADA'nın İngiltere Futbol Federasyonu ile bir anlaşmaya varmasıyla çözüme kavuştu. Mevcut düzenlemeler uyarınca 2024'te tespit edilen seviyelerin pozitif test olarak rapor edilmeyeceğine karar verildi ve bu da onun derhal geri dönmesinin önünü açtı.

  • De Zerbi, Mudryk konusunda güvenini koruyor

    Cezasını çekerken Mudryk, takım ortamlarından uzakta çalışmak zorunda kaldı ve organize taktik çalışmalarının avantajından yararlanamadan bireysel antrenmanlarla formunu korudu. Bu zorluklara rağmen De Zerbi, daha önce Shakhtar Donetsk'te birlikte çalıştığı oyuncuya güven duymayı sürdürüyor.

    İtalyan teknik adam, kanat oyuncusuna Micky van de Ven gibi kadronun diğer üyeleriyle aynı şekilde yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Şöyle dedi: "Artık onun, (Micky) Van de Ven gibi, başka bir oyuncu gibi normal bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hak ederse oynar, etmezse oynamaz."

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty

    Tanıdık bir yüzle yeniden buluşma

    Tottenham'a transferi, Stamford Bridge'de kendisi için ödenen yüksek bonservis bedelinin karşılığını vermekte zorlanan Mudryk için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Ukrayna'daki çıkışına eşlik eden isim olan De Zerbi ile yeniden bir araya gelmesi, "futbol babası"nın bir dönem Ballon d'Or tahminlerine yol açan potansiyeli yeniden ortaya çıkarabileceğine dair umut yarattı.

    De Zerbi, Ukrayna'daki çatışmanın başlangıcında birlikte geçirdikleri dönemi hatırlatarak aralarındaki duygusal bağa dikkat çekti ve şöyle dedi: "Son problem, uzaklaştırma, ama sonunda potansiyel açıktı, açık ve şimdi onun önündeki meydan okuma, tüm özelliklerine saygı duymak, çünkü o harika bir oyuncu."

    De Zerbi sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sezonu hissetmesi, bu sezonu doğru şekilde yaşaması gerekiyor, çok fazla baskı olmadan. İnsanlara her şeyi göstermesi için doğru zaman çünkü Chelsea dört yıl önce 100 milyon ödediyse, çok ama çok büyük oyuncular aldılar, değil mi, Mudryk'in özellikleri hakkında çok iyi düşündüler."

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