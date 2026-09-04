Mudryk'in dönüşü başlıyor! Tottenham kanat oyuncusu, Roberto De Zerbi'nin ne kadar süre oynayabileceğini açıklamasıyla birlikte 21 ay sonra ilk resmi maçına çıkmaya hazır

Tottenham Teknik Direktörü De Zerbi, Mudryk'in fizik durumu hakkında önemli bir güncelleme verdi ve kanat oyuncusunun bu cumartesi kulübü adına ilk maçına çıkabilecek durumda olduğunu doğruladı. 25 yaşındaki futbolcu Kasım 2024'ten bu yana sahalardan uzak kalmıştı, ancak teknik direktörü artık ilk takıma katkı verebileceğine inanıyor.

Spurs teknik direktörü maç öncesi basın toplantısında, "Maça ilk 11'de başlayabilecek duruma gelmesi için ne kadar zamana ihtiyacı olduğunu bilmiyorum" dedi. "Oyunun bir bölümünde ise bence şu anda hazır; 20, 15, 30 dakika oynayabilir."

Bu haber, De Zerbi yönetiminde sezonuna ivme kazandırmak isteyen Tottenham için büyük bir moral oldu. Mudryk kısa süre önce sezon öncesi turnesinde Xabi Alonso'nun Chelsea kadrosuyla yer aldı, ancak onu takıma entegre etmeye çalışan teknik ekibin ana endişesi, rekabetçi maçlardan uzak kaldığı uzun dönem olmaya devam ediyor.