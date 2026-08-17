Infantino, finali Fas'ta takip etti ve 16 takıma çıkarılan turnuvayı övdü. Çığır açan bir organizasyona imza attıkları için CAF Başkanı Patrice Motsepe ile Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa'yı takdir etti.

Infantino, FIFA internet sitesine yaptığı açıklamada, "CAF ve Fas tarafından organize edilen Afrika Uluslar Kupası çok ama çok büyük bir başarıydı. CAF'ı, Fas'ı, tüm takımları ve tüm muhteşem taraftarları tebrik ediyorum" dedi.

"Başkan Patrice Motsepe liderliğindeki Afrika Futbol Konfederasyonu'na, Başkan Fouzi Lekjaa liderliğindeki Fas Futbol Federasyonu'na ve kadın futboluna ışık tutan bu muhteşem turnuvayı organize ettikleri için Fas'ın tüm harika insanlarına büyük teşekkürler."







