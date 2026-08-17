FIFA
Çeviri:
'Muazzam, muazzam bir başarı!' - Gianni Infantino, sürpriz finalin WAFCON tarihine geçmesine tepki verdi
Kamerun, ilk WAFCON kupasını kaldırdı
Kamerun, 2026 CAF Kadınlar Afrika Uluslar Kupası finalinde sürpriz finalist Malavi'yi 3-0 yenerek unutulmaz bir turnuvayı taçlandırdı. Rabat'taki Moulay El Hassan Stadyumu'nda ilk yarıda acımasız bir performans sergileyen Kamerun, kıtadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.
Marie Ngah Manga, Naomi Eto'nun golünün iki yanında iki kez ağları havalandırarak devre arasına girilmeden sonucun kesinleşmesini sağladı. Bu zafer, Afrika kadın futbolunun hızlı büyümesini gözler önüne seren olağanüstü bir turnuvayı tamamladı.
Infantino tarihi turnuva başarısını övdü
Infantino, finali Fas'ta takip etti ve 16 takıma çıkarılan turnuvayı övdü. Çığır açan bir organizasyona imza attıkları için CAF Başkanı Patrice Motsepe ile Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa'yı takdir etti.
Infantino, FIFA internet sitesine yaptığı açıklamada, "CAF ve Fas tarafından organize edilen Afrika Uluslar Kupası çok ama çok büyük bir başarıydı. CAF'ı, Fas'ı, tüm takımları ve tüm muhteşem taraftarları tebrik ediyorum" dedi.
"Başkan Patrice Motsepe liderliğindeki Afrika Futbol Konfederasyonu'na, Başkan Fouzi Lekjaa liderliğindeki Fas Futbol Federasyonu'na ve kadın futboluna ışık tutan bu muhteşem turnuvayı organize ettikleri için Fas'ın tüm harika insanlarına büyük teşekkürler."
Sürpriz takımlar kıtasal güç dengesini değiştiriyor
Kamerun'un zaferi, 2004, 2014 ve 2016'daki üç gümüş madalyanın ardından geldi. FIFA sıralamasında 71. basamakta yer alan Lionesses, güçlü rakipler Nijerya ile ev sahibi Fas'ı yenerek zorlu eleme yolunu aştı ve ardından Malavi'yi farklı geçti.
Malavi ise kıtadaki ilk turnuva deneyiminde organizasyonun en ilham verici hikâyesini yazdı. Dünya sıralamasında 151. sırada bulunan Scorchers, Temwa ve Tabitha Chawinga kardeşlerden güç aldı. Açılış maçında Nijerya'yı 3-2 yenerek büyük sürpriz yaptılar, ardından eleme turlarında Gana ve Cezayir'i elediler.
Turnuva, Afrika kadın futbolundaki yerleşik düzeni kökten sarstı. On kez şampiyon olan Nijerya yarı finale kalamadı ve tarihinde ilk kez FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kaçıracak.
Infantino, "Kamerun'u 2026 CAF Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı kazanıp güzel ve futbolu seven ülkenize bu tarihi ilk zaferle büyük sevinç yaşattığı için tebrik ediyorum" dedi.
Malavi hakkında konuşan Infantino, "Onlar sadece ülkeyi değil, futbolu seven herkesi hayal kurdurdu. Gurur duyacağınız çok şey var" ifadelerini kullandı.
- FIFA
Odak Brezilya 2027'ye kayıyor
Turnuva, aynı zamanda 2027'de Brezilya'da düzenlenecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası için Afrika'nın eleme yolu olarak da işlev gördü. Otomatik katılım haklarını son dörtte yer alan Cezayir, Kamerun, Malavi ve Fas elde etti; Cezayir ile Malavi turnuvada ilk kez mücadele edecek.
Güney Afrika ve Gana da play-in maçlarında kritik galibiyetler aldı. İki ülke de FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2027 Play-Off Turnuvası Ön Eleme Aşaması Kurası'na katılmaya hak kazandı.
Söz konusu kritik play-off kurası, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek. Katılmaya hak kazanan takımlar, gelecek yıl Güney Amerika'da düzenlenecek küresel futbol şöleni için uzun vadeli hazırlıklarına artık başlıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun