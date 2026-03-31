AFP
Çeviri:
"Muazzam bir miktar para harcadık" - Gerard Piqué, Manchester United oyuncularını sorumluluk almaya çağırırken, Kırmızı Şeytanlar'ın Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadeleye hazır olup olmadığını sorguluyor
Piqué, oyunculardan hesap soruyor
The Late Run Show programında konuşan Piqué'ye sunucu, Manchester United'ın Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verecek kaliteye sahip olup olmadığını sordu. İspanyol oyuncu, Old Trafford'daki teknik direktörlerin sık sık değişmesini savunarak bu soruya kesin bir şekilde yanıt verdi. Pique şöyle konuştu: "Yani, çok büyük paralar harcıyorlar ve oyuncular da bu paranın karşılığını verdiklerini göstermeliler. Çünkü şu anda, sonuç alınamadığında teknik direktörü suçlamak çok kolay. Ve bu... en azından futbolda, bir takım iyi performans gösteremediğinde olan budur, suçlu teknik direktördür. Ama bu doğru değil."
Büyük çaplı yatırımlar başarıya ulaşamıyor
Oyunculuk kariyeri boyunca hem Manchester United hem de Barcelona forması giyen eski stoper, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Sahada olanlar oyuncular ve sonuç almak zorundalar. Farklı teknik direktörlerle birkaç yıl geçti, bu yüzden bir noktada oyuncular da sorumluluk almalı." Onun yorumları, kulübün son yıllarda yaptığı muazzam finansal yatırımları yansıtıyor. Transfermarkt'a göre, mevcut kadronun piyasa değeri 754,15 milyon avro. Bu rakam, Paul Pogba, Antony ve Harry Maguire gibi oyunculara yapılan devasa harcamaların ardından geliyor, ancak bu pahalı transferler, tutarlı bir şekilde kupa kazanma konusunda büyük ölçüde zorlandı.
Yönetimdeki istikrarsızlık Old Trafford'u sarsıyor
Manchester United, 2013 yılında Sir Alex Ferguson’un emekliye ayrılmasından bu yana teknik direktörlük koltuğunda ciddi bir çalkantı yaşadı; bu tarih aynı zamanda kulübün son Premier Lig şampiyonluğunu da işaret ediyor. O günden bu yana kulüp, eski ihtişamını geri kazanmak için çaresiz bir çaba içinde, teknik direktörleri arka arkaya değiştirmeye devam etti. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer ve Erik ten Hag gibi öne çıkan isimlerin hepsi lig şampiyonluğunu kazanamadan kulüpten ayrıldı. En son olarak, Ruben Amorim sadece 63 maçın ardından görevden alındı ve 13 Ocak'ta Michael Carrick'in göreve gelmesinin önü açıldı.
Kırmızı Şeytanlar için bundan sonra ne olacak?
Kırmızı Şeytanlar, 31 maçta topladıkları 55 puanla şu anda ligde üçüncü sırada yer alıyor; Arsenal ve Manchester City'nin gerisinde, ancak Aston Villa'nın önünde bulunuyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmek için mücadele eden takımın önünde yedi kritik maç bulunuyor. 13 Nisan'da Leeds United'ı evlerinde ağırlayacak olan takım, 18 Nisan'da ise deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.