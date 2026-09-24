Zidane resmen yeniden uluslararası vitrine çıktı, bu kez sahayı teknik alanla değiştirerek. Fransa'yı Türkiye'ye karşı oynanacak bir Uluslar Ligi maçında yönetmeye hazırlanırken, eski Real Madrid patronuna bu anın ülkesindeki oyunculuk debutundan otuz yılı aşkın süre sonra bile o kadar önemli hissedip hissetmediği soruldu. Gülümseyen Zidane, perşembe günü Türkiye'deki bir Uluslar Ligi maçı öncesinde, “Belki daha da fazla. Bu Fransa takımının başında olmak bana muazzam bir duygu veriyor” dedi.

Bu geçiş, 14 yıl görevde kalan ve ülkesini 2018'de Dünya Kupası zaferine taşıyan Didier Deschamps yönetimindeki uzun bir dönemin sonunu işaret ediyor. Zidane'ın göreve getirilmesi, uzun süredir kurduğu bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor ve ülkenin en ikonik figürlerinden birini yeniden takımın içine katıyor. Efsanevi statüsü, 1998'de Dünya Kupası finalinde iki gol atmasıyla perçinlenmişti; şimdi ise eski takım arkadaşının dünya sahnesinde belirlediği yüksek standartları sürdürme görevi onda.