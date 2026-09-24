AFP
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"Muazzam bir duygu hissediyorum" - Zinedine Zidane, Fransa'nın başındaki ilk maç öncesi sessizliğini bozdu
Fransa için yeni bir dönem
Zidane resmen yeniden uluslararası vitrine çıktı, bu kez sahayı teknik alanla değiştirerek. Fransa'yı Türkiye'ye karşı oynanacak bir Uluslar Ligi maçında yönetmeye hazırlanırken, eski Real Madrid patronuna bu anın ülkesindeki oyunculuk debutundan otuz yılı aşkın süre sonra bile o kadar önemli hissedip hissetmediği soruldu. Gülümseyen Zidane, perşembe günü Türkiye'deki bir Uluslar Ligi maçı öncesinde, “Belki daha da fazla. Bu Fransa takımının başında olmak bana muazzam bir duygu veriyor” dedi.
Bu geçiş, 14 yıl görevde kalan ve ülkesini 2018'de Dünya Kupası zaferine taşıyan Didier Deschamps yönetimindeki uzun bir dönemin sonunu işaret ediyor. Zidane'ın göreve getirilmesi, uzun süredir kurduğu bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor ve ülkenin en ikonik figürlerinden birini yeniden takımın içine katıyor. Efsanevi statüsü, 1998'de Dünya Kupası finalinde iki gol atmasıyla perçinlenmişti; şimdi ise eski takım arkadaşının dünya sahnesinde belirlediği yüksek standartları sürdürme görevi onda.
- AFP
Beklentiler ve liderlik
Real Madrid'ı üst üste üç Şampiyonlar Ligi kupasına taşıyarak kulüp düzeyinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı elde eden Zidane, Fransız kamuoyunun anında sonuç beklediğinin fazlasıyla farkında. Milli takım teknik direktörlüğüne geçiş yaparken attığı her adım üzerindeki ilgi odağı olma hali sürüyor. “Bu yeni bir şey. Teknik direktör olarak görevi devralıyorum, bu yüzden insanlar bundan söz ediyor” dedi. “Bu da mantıklı.” Atanması etrafındaki gürültü yüksek olsa da Zidane, önündeki göreve odaklanmayı sürdürüyor.
Kylian Mbappe'nin, maç öncesi basın toplantısını kaçırmasına rağmen sahada takıma kaptan olarak liderlik etmesi bekleniyor. Orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, menajerin yanında onun yerini aldı ve bu durum süperstar forvetin forma giyip giyemeyeceğine dair soruları beraberinde getirdi. Zidane, yıldız hücumcusuyla ilgili endişeleri hızla reddetti. Zidane, “Zorunluluk, bir oyuncu ve teknik direktörün katılması” dedi. “[Mbappe] iyi. Yarın oynamaya hazır olacak.”
Kadrodaki yeni yüzler
Zidane, kadroya kendi damgasını vurmakta hiç vakit kaybetmedi; A takıma altı yeni oyuncu dahil etti. Kadroda Manchester United savunmacısı Leny Yoro ve Liverpool'dan Jeremy Jacquet gibi heyecan verici genç yetenekler yer alıyor. İlk kez forma giyme ihtimali bulunan diğer isimler arasında Esteban Lepaul, Lucas Da Cunha, Andy Diouf ve kaleci Guillaume Restes bulunuyor. Gençlik ile tecrübenin bu karışımı, Zidane'ın milli takımın geleceğine dair vizyonunun merkezinde yer alıyor; takım, yoğun bir Uluslar Ligi takviminde yoluna devam ediyor.
Teknik direktör, ilk antrenmanlardaki yeni görünümlü grubun uyumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zidane, 54 yaşındaki çalıştırıcı olarak, “Şu ana kadar gördüklerimden memnunum. Fransa Milli Takımı herkese açık” dedi. “İyi bir kadromuz var, bazı tecrübeli isimler, bazı yeni gelenler.”
- AFP
Futbola odaklanarak
Rabiot, Zidane gibi bir figürün varlığının aslında oyuncular üzerindeki baskının bir kısmını hafiflettiğini belirtti. “Zizou”nun taşıdığı büyük ağırlık, medyanın odağını çoğu zaman soyunma odasından ziyade kulübeye çeviriyor. Rabiot, “Onun aurası, üzerine çok fazla dikkat çekmesini sağlıyor” dedi. “Bir bakıma, odağın oyunculardan çok teknik direktörün üzerinde olması iyi bir şey. Bu da onlara biraz daha huzur ve sakinlik veriyor.”
Dönüşünü çevreleyen tüm gösterişe ve romantizme rağmen Zidane, özünde hâlâ bir pragmatist. Teknik direktörlük mirasının, oyuncu olarak sahip olduğu itibardan ziyade galibiyetlerle şekilleneceğinin farkında. Türkiye deplasmanının ardından Fransa’yı, Belçika ve İtalya maçlarının da yer aldığı zorlu bir fikstür bekliyor. “Bir şeylerin nasıl olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ama ben bunun için burada değilim” dedi. “Beni en çok ilgilendiren şey maç kazanmak.”
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