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Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Redazione Goal ve Filippo Cataldo

Çeviri:

“Muazzam bir aurası var”: Nick Woltemade, Juventus’taki çılgın at benzetmesine yanıt verdi

Serie A
Juventus
N. Woltemade

Nick Woltemade Juventus’a yeni gelmişken, üzerine bir anda çok büyük isimler ve çılgın benzetmeler yağmaya başladı. Alman forvet, ilk 11’deki muhtemel ilk maçı öncesinde şimdi Gianluigi Buffon’un efsane statüsünün kendisinde ne hissettirdiğini ve teknik direktör Luciano Spalletti ile ilk görüşmesini nasıl yaşadığını anlattı.

Woltemade, geçen sezon Premier League’de Newcastle United’da birlikte oynadığı Tonali’nin, transfer döneminin bitimine birkaç gün kala kendisine Juventus ile görüştüğünü anlattığını söyledi. Woltemade, “Tonali ile harika bir ilişkim var, sezonun başlamasına birkaç gün kala onunla Juve’ye olası transferim hakkında konuştum ve bana, ‘Ah, harika bir seçim’ dedi” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Tonali, Woltemade ve Malick Thiaw’ın da aralarında bulunduğu yabancı oyuncular sık sık birlikte öğle yemeği yiyordu. Woltemade gibi Almanya milli takım oyuncusu olan Thiaw, daha önce AC Milan’da forma giymişti. “İkisi de bana her zaman

İtalya ligi hakkında olumlu konuştu, artık ben de sonunda bunun hakkında konuşabiliyorum. Tonali daha sonra Juve’ye imza atmam nedeniyle beni tebrik etmek için mesaj attı, ancak bu hafta onunla konuşma fırsatım henüz olmadı.”


  • Nick Woltemade, Juventus’ta hangi oyuncuyla kıyaslanıyor?

    Woltemade’nin transferinden kısa süre sonra Juve efsanesi Gianluigi Buffon, Alman oyuncuyu Juventus’un eski forveti Zlatan Ibrahimovic ile kıyasladı. “Ibrahimovic ile aynı cümlede anılmak, üstelik bunu Buffon’un söylemesi inanılmaz. Bu seviyedeki oyuncuların sizin hakkınızda konuştuğunu duyduğunuzda bu gerçekten çok güzel bir his oluyor, bu yüzden beni Ibrahomovic ile kıyasladığında bunu gerçekten çok takdir ettim ve umarım bir gün onun başardıklarını tekrarlamayı başardığımı söyleyebilirim. Buffon bir efsane, sadece benim adımı telaffuz etmesi bile beni gururlandırıyor.”

    Bu kıyaslama, Ibrahimovic’in “benim için her zaman bir rol model” olması nedeniyle Woltemade’yi daha da fazla sevindirdi. “Tekniği, yetenekleri ve çevikliği nedeniyle onu izlemeyi severdim, ondan çok şey öğrendim. O, benim için her zaman bir idol oldu.”


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  • Nick Woltemade, teknik direktörü Luciano Spalletti hakkında ne düşünüyor?

    “Spalletti ile ailemle birlikte ilk kez tanıştığımda, ‘Aura’ dedim. Müthiş bir aurası var. Sakin görünüyor ama hem sahada hem saha dışında ne istediği konusunda çok net. Bana çok yardımcı oluyor ve beni daha iyi bir oyuncu yapmak için benimle hemen yoğun şekilde çalışmaya başladı. Onunla birlikte daha iyi bir oyuncu olacağıma eminim.”



    Boş zamanlarında at yetiştiren Spalletti, Milan'a karşı debutunun ardından Woltemade'yi bir Friz atına benzetmişti. “Spalletti beni bir Friz atına mı benzetti? Bu benzetmeyi biliyorum, Almanya’da bu at ırkını hiç görmedim ama niyetin beni uzun boylu, top tekniği iyi, herkesle iyi anlaşan iyi bir çocuk olarak tanımlamak olduğunu biliyorum. Umarım bir gün bu atı canlı görürüm, şimdilik ona güvenebilir ve sözüne inanabilirim” dedi Woltemade.


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