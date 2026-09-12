“Muazzam bir aurası var”: Nick Woltemade, Juventus’taki çılgın at benzetmesine yanıt verdi

Woltemade, geçen sezon Premier League’de Newcastle United’da birlikte oynadığı Tonali’nin, transfer döneminin bitimine birkaç gün kala kendisine Juventus ile görüştüğünü anlattığını söyledi. Woltemade, “Tonali ile harika bir ilişkim var, sezonun başlamasına birkaç gün kala onunla Juve’ye olası transferim hakkında konuştum ve bana, ‘Ah, harika bir seçim’ dedi” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Tonali, Woltemade ve Malick Thiaw’ın da aralarında bulunduğu yabancı oyuncular sık sık birlikte öğle yemeği yiyordu. Woltemade gibi Almanya milli takım oyuncusu olan Thiaw, daha önce AC Milan’da forma giymişti. “İkisi de bana her zaman

İtalya ligi hakkında olumlu konuştu, artık ben de sonunda bunun hakkında konuşabiliyorum. Tonali daha sonra Juve’ye imza atmam nedeniyle beni tebrik etmek için mesaj attı, ancak bu hafta onunla konuşma fırsatım henüz olmadı.”



