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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
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Mourinho zor durumda: Flick'in muhteşem makinesi Real'in içindeki krizin fitilini ateşliyor

FEATURES
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
H. Flick
D. Simeone
Barcelona
İspanya
Portekiz
Almanya
Arjantin

Katalan sükûneti, Madrid kasırgası

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takımının ezici gidişatına üç haftalığına geçici olarak ara verirken, Barcelona rekor bir sonuç ortalamasıyla İspanya Ligi'nin zirvesinde oturuyor. Flick, milli ara döneminde ve oyuncuların milli takımlarını temsil etmek üzere ayrılmaları sırasında "FIFA virüsünün" oyuncularına, özellikle de kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Raphinha'ya bulaşmamasını umuyor.

Buna karşılık Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid galibiyetinin ardından rahat bir nefes alırken, José Mourinho öfkeden kaynıyor. Zira Mourinho, konumunu zayıflatan derbi mağlubiyetinin (2-1) ardından kraliyet kulübü çevrelerinde yirmi bir günlük bir kriz ve tartışma dönemiyle karşı karşıya.

Katalan "Sport" gazetesine göre bu durum, her şeyden önce Mourinho'nun, maçın zorlu ve karmaşık bir göreve dönüştüğü kritik bir anda Vinicius Junior'ı oyundan çıkarma kararından kaynaklanıyor.

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    Flick etkileyici siciliyle övünüyor

    Barcelona, yedi maçtan yedi galibiyet elde ettiği etkileyici bir sicille övünebilir; bu maçların çoğunda hem üstünlüğü hem de verimliliği bir araya getiren oyun tarzı sayesinde ezici galibiyetler kazandı.

    Flick'in Barça ile geçirdiği ilk iki sezonda çektiği savunma kırılganlığına dair dolaşan tüm şüpheler; baskının yoğunluğu, takım oyununun mükemmelliği ve forvetlerin verimliliği sayesinde dağıldı. Özellikle de Raphinha ve Alman teknik direktörün onun için tasarladığı "santrfor" rolü sayesinde; bu rol onu üst düzey gerçek bir forvete dönüştürdü.

    Barcelona'nın kaydettiği 31 gol, kalesinde gördüğü yedi golü tamamen gölgede bırakıyor. Bu gollerin 12'si, kulüp tarihindeki büyük Brezilyalı yıldızlarla; Evaristo ve Ronaldinho'dan Romário ve Rivaldo'ya kadar uzanan isimlerle boy ölçüşecek bir seviyede parlayan Raphinha'nın imzasını taşıyor.

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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Flick projesinin ritmini ayarlıyor

    Flick, daha ilk günden itibaren projesinin temel taşlarını net bir şekilde belirledi: yoğun pres üzerine kurulu son derece hücumcu bir oyun anlayışı, yukarıda konumlanan bir savunma hattı ve azami düzeyde fiziksel efor.

    Maç, karşılıklı atakların ve çekişmenin üzerine bina ediliyor; üstünlük daha iyi olan takıma geçiyor. Bu da büyük yeteneklere, muazzam fiziksel kapasiteye ve takım hedefine tam bağlılığa sahip oyuncular gerektiriyor.

    Raphinha, bu kavramların en ideal temsilcisi konumunda. Bu nedenle kaptanlık rolünü üstlenmesi ve Lamine Yamal gibi yükselen yıldızlara örnek olması hiç şaşırtıcı değildi; ikisi birlikte ölümcül bir ikili oluşturuyor.

    Buna karşılık Rodri'nin katılımı, Pedri ile birlikte takımın oyun anlayışını düzene sokmak ve dikey hücum coşkusunu, Fermin, Gordon ve Adjei gibi oyuncuların kattığı dizginlenemez enerjiyle dengelemek için gerekli olgunluğu kazandırmaya katkı sağladı.

    Sportif direktör Deco'nun geçen yaz gerçekleştirdiği transferler yalnızca kaliteyi artırmakla kalmadı, aynı zamanda ilk on birde yer kapma rekabetini de güçlendirdi; bu, Koundé ve Baldé gibi oyuncuların hiç şüphesiz doğrulayabileceği bir gerçek.

    Aynı zamanda, altyapıdan en son katılan isim Xavi Espart, Eric Garcia ve Gerard Martin gibi "La Masia"nın felsefesini ve oyun anlayışını tam anlamıyla kavramış çok yönlü oyuncuların oluşturduğu havuzu genişletmeye katkıda bulundu.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Derbi Simeone'yi kurtardı, Mourinho'yu zora soktu

    Pazar akşamı Atletico Madrid'in Real Madrid'i 2-1 mağlup etmesiyle sonuçlanan derbi maçının neticesi, kendisine zaman tanınmasını isteyen ve yirmi yıl geçmiş olmasına rağmen takımının hâlâ inşa aşamasında olduğunda ısrar eden Simeone'ye bir can simidi uzatıyor.

    Öte yandan derbinin sonucu, Jose Mourinho'yu zor bir duruma sokuyor; zira o, Barcelona'nın iki yıl süren hâkimiyetine son verme hedefiyle gelmişti. Belki de bu, maç sonrası basın toplantısında yaşadığı öfke patlamasını açıklıyor.

    Mourinho, basın toplantısında hakem Ortiz Arias'a sert bir saldırıda bulundu. Derbide birçok tartışmalı an yaşandı; bunların en önemlileri, Real'in savunmacısı Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesi ve Atletico lehine penaltı verilmesiydi. Ayrıca Real'in oyuncuları, tehlikeli müdahaleleri nedeniyle Atletico'nun ikilisi Lee Kang-in ve Cristian Romero'nun oyundan atılmasını talep etti.

    Mourinho basın toplantısında şunları söyledi: "Maçın 50 dakika boyunca 11 kişiye karşı 9 kişi olması gerekiyordu, ancak bunun yerine bize karşı 11'e 10 oldu."

    Şunları da ekledi: "Kang-in Lee'nin kırmızı kart durumunu incelemesi için hakemi çağırmayan VAR hakemi Bay Trujillo'nun Real Madrid ile çok tuhaf bir hikâyesi var. Zavallı hakem Ortiz'e gelince, bu tür maçlardaki baskıyla baş edemediği açık."

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Vinicius'un oyundan alınma kararı

    Portekizli teknik direktörün, takımı derbide temiz bir golle geride bulunurken 59. dakikada Vinicius Junior'ı çıkarıp Antonio Rüdiger'i oyuna sürme kararının imajına ne kadar zarar verdiğini ise zamanla göreceğiz.

    Bunun hemen ardından "Rojiblancos" skoru 2-0'a taşımayı başardı ve bu durum pek çok taraftarın aklına, geçen sezon Santiago Bernabeu'daki Barcelona'ya karşı oynanan El Clasico maçında Brezilyalı oyuncunun oyundan alınması olayını getirdi; Real Madrid maçı kazanıp "Blaugrana" karşısında liderliğini pekiştirmiş olmasına rağmen bu olay şiddetli bir iç çekişmenin fitilini ateşlemişti.

    Birkaç ay sonra Alonso görevden alındı, beyaz takımın soyunma odasına kaos hâkim oldu ve Başkan Florentino Perez, disiplin ile düzeni yeniden sağlamak için "Special One"ın geri dönmesi gerektiğine karar verdi.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona'da sükunet, Madrid'de endişe

    İspanya Ligi'nde (La Liga) hâlâ 31 hafta kalmış durumda ve Mourinho, hedeflerine uygun bir takım kurmak ve şampiyonluk yarışında son ana kadar şansını korumak için çok geniş bir zamana sahip; buna bir de "Cholo" önderliğindeki Atletico Madrid'in güçlü dönüşü eklenince.

    Bununla birlikte gerçek şu ki, Barcelona şu anda "Rojiblancos"un 5 puan, "Blancos"un ise 6 puan önünde lider konumda bulunuyor; bu durum önümüzdeki üç hafta boyunca Madrid'de endişe yaratacak ve tartışmaları alevlendirecek nitelikte.

    Mourinho, 25 Ekim'de "Spotify Camp Nou" stadında Barcelona'ya karşı oynanacak "El Clasico" karşılaşmasına ulaşmadan önce bir dizi maça çıkacak ve bunu, rekabet edebilecek ve Barcelona'ya şampiyonluk mücadelesinde meydan okuma gücünü kanıtlayabilecek bir konumda yapacak.

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