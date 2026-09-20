Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takımının ezici gidişatına üç haftalığına geçici olarak ara verirken, Barcelona rekor bir sonuç ortalamasıyla İspanya Ligi'nin zirvesinde oturuyor. Flick, milli ara döneminde ve oyuncuların milli takımlarını temsil etmek üzere ayrılmaları sırasında "FIFA virüsünün" oyuncularına, özellikle de kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Raphinha'ya bulaşmamasını umuyor.

Buna karşılık Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid galibiyetinin ardından rahat bir nefes alırken, José Mourinho öfkeden kaynıyor. Zira Mourinho, konumunu zayıflatan derbi mağlubiyetinin (2-1) ardından kraliyet kulübü çevrelerinde yirmi bir günlük bir kriz ve tartışma dönemiyle karşı karşıya.

Katalan "Sport" gazetesine göre bu durum, her şeyden önce Mourinho'nun, maçın zorlu ve karmaşık bir göreve dönüştüğü kritik bir anda Vinicius Junior'ı oyundan çıkarma kararından kaynaklanıyor.

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